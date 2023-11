Il magico viaggio delle LOOSSEMBLE

Un'altra occasione per debuttare. Una passione che diventa sempre più intensa e potente. L'ambizione pompa nelle vene. Il girl group sudcoreano LOOSSEMBLE ha fatto irruzione sulla scena musicale con il suo attesissimo EP di debutto intitolato "Loossemble". Composto dai membri HyunJin, YeoJin, ViVi, Go Won e HyeJu, il gruppo presenta agli ascoltatori un'avventura cosmica a bordo della loro astronave, dove si imbarcano in una missione alla ricerca di nuovi amici. Questo EP segna l'inizio del nuovo viaggio musicale del gruppo di cui sottolinea l'individualità e l'importanza di ogni membro.

Il gruppo di cinque membri sotto la CTDENM comprende artisti che in precedenza facevano parte del famoso gruppo LOONA, che ha debuttato nel 2018. Il concetto unico del gruppo ruota attorno all'idea di diventare membri dell'equipaggio a bordo della loro astronave, Loossemble, mentre si imbarcano in una missione per scoprire e connettersi con nuovi compagni.

L'EP, che contiene otto brani accattivanti, si apre con "Intro: Searching for their Friends", che prepara il terreno per l'avventura interstellare che li attende. La title track, "Sensitive", segue l'esempio, offrendo una miscela funky di basso e chitarra, sottolineando l'importanza di fidarsi dei propri sensi per navigare nella vita. È inclusa anche una versione inglese di "Sensitive", che amplia la portata del gruppo a un pubblico internazionale.

Un aspetto notevole di "Loossemble" è la partecipazione attiva di ogni membro al processo creativo. HyeJu ha preso le redini di "Real World", ViVi e YeoJin hanno scritto insieme "Colouring", GoWon ha contribuito a "Newtopia" e HyunJin ha creato invece il testo di "Day by Day". Questi sforzi collaborativi migliorano l'autenticità dell'EP, permettendo a ogni membro di esprimere le proprie prospettive e i propri talenti.

In mezzo al paesaggio sonoro intergalattico, l'EP introduce "Strawberry Soda", un brano dall'atmosfera disco che racchiude le emozioni provate dai membri durante il loro avventuroso viaggio. Il brano mette in mostra la versatilità musicale delle Loossemble e sottolinea la loro unità nell'affrontare le sfide insieme.





Panorama.it ha parlato con loro.





Piacere di conoscervi ragazze, posso chiedervi di presentarvi ai lettori di Panorama?

HyunJin : Ciao, sono il comandante delle Loossemble HyunJin, piacere di conoscerti!

YeoJin : Ciao, sono YeoJin delle Loossemble!

ViVi : Ciao, sono ViVi delle Loossemble.

GoWon : Sono GoWon delle Loossemble e sto debuttando con la canzone "Sensitive".

HyeJu : Ciao, sono HyeJu delle Loossemble.

Loossemble, sappiamo che significa LOONA Assemble, ma potete raccontarci qualcosa di più sul nome? Come lo avete scelto?

HyunJin : Dato che siamo LOONA, ci è venuto in mente il nome 'LOONA Assemble' perché i cinque membri delle LOONA si sono riuniti.

YeoJin : Loossemble trasmette un bellissimo messaggio: le LOONA si sono riunite e anche i C.Loo si stanno riunendo.

ViVi : 'LOONA Assemble' non significa solo che i membri si riuniscono ma anche i fan.

GoWon : Poiché siamo un gruppo creato da membri delle LOONA, il nostro nome è l'abbreviazione di "LOONA Assemble". Rappresenta anche la nostra direzione per il futuro, perché continueremo a cercare altri membri e crew in futuro.

HyeJu : Significa che ci siamo riuniti in cinque e, in un certo senso, può anche rappresentare la speranza per il giorno in cui le LOONA si riuniranno come gruppo completo in futuro.

Inoltre, sono curiosa di approfondire il nome del vostro fandom: C.Loo?

HyunJin : Loossemble e C.Loo sono una cosa sola, come la Luna che gira intorno alla Terra, quindi Loossemble e C.Loo hanno lo stesso significato.

YeoJin : C.Loo significa che i membri delle Loossemble sull'astronave Loossemble stanno cercando un membro dell'equipaggio (C.Loo).

ViVi : Dal momento che le Loossemble stanno iniziando un nuovo viaggio su un'astronave, significa che Loossemble è anche un C.Loo, e che tutti noi siamo un tutt'uno, e tutti sono membri del C.Loo.

GoWon : Abbiamo scelto questo nome perché accompagnano sempre le Loossemble nel nostro viaggio. È anche una parola che combina la forma della luna crescente (C) e il termine "Loo" di Loossemble.

Parliamo di musica. Voglio approfondire il tema di Sensitive. Che tipo di canzone è per voi?

HyunJin : "Sensitive" significa credere nei tuoi sentimenti più delicati e che ti hanno sempre dimostrato affidabilità. È una canzone che enfatizza suoni orecchiabili e una top line accattivante!

YeoJin : "Sensitive" è una canzone profonda che trasmette il significato di credere nei tuoi sentimenti delicati e che sono anche il tuo cammino.

ViVi : È una canzone che esprime il messaggio di credere nei propri sentimenti più sensibili e di dare fiducia a se stessi. È una canzone attraente che aumenta la fiducia in se stessi.

GoWon : "Sensitive" trasmette il messaggio di credere nei propri sentimenti più sensibili. Presenta un riff di basso e di chitarra accattivante. Essendo il titolo del brano scelto dai sentimenti delicati dei membri, ha un significato speciale per le Loossemble.

HyeJu : Trasmette il messaggio che credere nei propri sentimenti più sensibili ti porta sulla strada giusta. Inoltre, credo che il suo ritornello orecchiabile sia un punto di forza del brano.

Ovviamente il video... l'idea cinematografica che c'è dietro. Qual è stata la parte più divertente da girare?

HyunJin : Credo che la parte più memorabile sia stata quella di girare le scene in CGI. È stato memorabile perché girare in chroma key ha reso difficile immergersi nelle emozioni.

YeoJin : La parte più divertente è stata quella delle scene in cui abbiamo guidato insieme.

ViVi : La scena spaziale finale richiedeva recitazione e immaginazione, quindi è stata rinfrescante e divertente da girare.

GoWon : C'erano molte scene di recitazione in questo video musicale incentrato sulla storia, e ricordo in particolare le scene in cui ci sorridevamo a vicenda. Il solo guardarci in faccia ci faceva ridere, quindi credo che abbia catturato le nostre vere risate.

HyeJu : Ho un'esperienza memorabile nel girare la scena dell'auto, ricordo che ero piuttosto ambiziosa e volevo apparire il più cool possibile.

E qual è stata la parte più impegnativa?

HyunJin : La parte più impegnativa è stata probabilmente la scena girata in macchina. Era la prima volta che giravo in un'auto, quindi ho dovuto pensare a come farla sembrare più cool.

YeoJin : All'inizio abbiamo avuto molte preoccupazioni per i posti vacanti dei membri, ma ora che ho i membri delle Loossemble con me, me la cavo bene anche senza spazi vuoti.

ViVi : La parte più impegnativa è stata anche la scena dello spazio, perché non sapevamo come sarebbe stato il risultato, quindi ero un po' preoccupato su come affrontarla.

GoWon : C'era una scena di audizione ed ero piuttosto nervoso perché sembrava un vero e proprio provino!

HyeJu : Credo che la parte più impegnativa sia stata la scena del ballo all'aperto, visto che pioveva a ripetizione.

Possiamo dire che siete rinate come Loossemble; come ci si sente?

HyunJin : Sono felice di avere questa straordinaria opportunità di ricominciare e questo mi motiva a lavorare ancora più duramente.

YeoJin : È una sensazione nuova mostrare un nuovo lato al pubblico e mi impegnerò a fondo per mostrare un lato più meraviglioso.

ViVi : Sono entusiasta perché è un nuovo viaggio e sono felice di poter incontrare di nuovo i C.Loos.

GoWon : Sono felice di poter cantare le canzoni delle Loossemble sul palco e, soprattutto, sono felice di incontrare di nuovo i fan.

HyeJu : Mi sembra un nuovo inizio e sono felice perché è divertente.

Qual è il vostro MBTI? Ritenete che corrisponda alla vostra personalità?

HyunJin : Sono un ESFP. Penso che rappresenti bene la mia personalità. Sono molto semplice e spontanea.

YeoJin : Sono un ISFP e credo che rappresenti bene la mia personalità.

ViVi : Sono un INFP e, sebbene non sia una corrispondenza perfetta, ci sono alcuni aspetti che si adattano e la vedo come una cosa divertente.

GoWon : Io sono un INTP. Alcune parti corrispondono, altre no, ma è interessante confrontare questi tratti perché ci sono delle somiglianze tra i membri.

HyeJu : Sono un ISTP e penso che sia un'ottima corrispondenza visto che la gente dice spesso che assomiglio a un ISTP.

Se doveste descrivervi in una sola parola, quale sarebbe?

HyunJin : Semplice

YeoJin : Rosa, perché mi piace il rosa

ViVi : Cervo

GoWon : Acqua. Perché si diffonde e si mescola bene con tutto, e come l'acqua sono una parte essenziale dei C.Loo!

HyeJu : Diligenza. Mi lamento, ma faccio tutto con diligenza. Credo che la diligenza mi abbia aiutato nella vita.

Chi sono oggi le Loossemble?

HyunJin : Le Loossemble sono un gruppo pieno di sogni, speranze e desideri. Promettiamo di offrire grandi performance in futuro, quindi non vediamo l'ora!

YeoJin : Le Loossemble sono un gruppo eterogeneo, in grado di cavarsela bene in qualsiasi genere e con un fascino variegato.

ViVi : Le Loossemble sono un gruppo unico che si imbarca in un nuovo viaggio, un gruppo unico con forti colori individuali.

GoWon : È un gruppo che vuole trasmettere dei messaggi sia alla nostra crew che al pubblico attraverso le nostre performance sul palco. Ci auguriamo che voi possiate trarre forza guardandoci!