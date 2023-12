A tu per tu con la K-Princess HeeJin

C'era una volta nei regni mistici di un tradizionale palazzo coreano, una principessa di nome Jeon HeeJin che osò sognare oltre i confini delle aspettative reali. All'età di 23 anni, intraprese un viaggio che l'avrebbe conduta dai corridoi regali all'abbagliante mondo del K-Pop, il tutto alimentato dalla sua incrollabile passione per la musica.

L'odissea di HeeJin ha preso una forma tangibile il 31 ottobre 2023, con l'uscita del suo mini-album "K", un cenno riverente alla cultura coreana e una celebrazione giubilante delle sue radici. La title track, "Algorithm", ha svelato una narrazione toccante che rispecchia la sfida di HeeJin contro la disapprovazione familiare. I suoi genitori, inizialmente contrari alle sue ambizioni musicali, e una sorella maggiore benevola che le ha fornito i mezzi per le sue audizioni a Seoul - raccontano una storia parallela che risuona oggi attraverso i ritmi della sua musica.

"Algorithm" va oltre la semplice melodia; approfondisce le intricate emozioni di una storia d'amore fallita, incredibilmente persistente nella memoria. Il titolo riconduce abilmente ai feed algoritmici che ci ricordano persistentemente un amore che desideriamo dimenticare, allineandosi perfettamente con la profondità emotiva della traccia.

La metamorfosi di HeeJin in una stella K-Pop non si è svolta isolatamente. Insieme a quattro ex membri di LOONA, è diventata parte integrante del gruppo di progetto ARTMS di Modhaus. Distinguendosi come il membro ARTMS più popolare, HeeJin continua ad affascinare il pubblico con il suo talento e carisma.

Il suo viaggio con le LOONA è iniziato con una traccia solista, "ViViD", rivelando una strategia di debutto unica. Ogni mese veniva svelato un nuovo membro, undici in più per l'esattezza, fino al debutto del gruppo un anno dopo. Il passaggio fondamentale di HeeJin a Modhaus nel marzo 2023 ha segnato un nuovo capitolo, rendendo "Algorithm" la sua uscita inaugurale come parte di ARTMS.

Il coinvolgimento di HeeJin nel reality show di sopravvivenza sulla JTBC MIXNINE nel 2017, sebbene finito con la sua eliminazione, ha mostrato la sua resilienza e determinazione. Come visual non ufficiale delle LOONA, ha mostrato tutta se stessa nelle campagne pubblicitarie per marchi rinomati come LG, Nivea e Innisfree, consolidando la sua influenza oltre il palco.

Nel panorama in continua evoluzione del K-Pop, nella storia di HeeJin riecheggia lo spirito di liberarsi dalle convenzioni, trovare la propria voce e abbracciare l'armonia dell'individualità. Da una principessa in un palazzo a una stella sul palco del K-Pop, il viaggio di Jeon HeeJin è una testimonianza del potere trasformativo di seguire la propria passione contro ogni previsione.

Panorama.it ha parlato con lei.

Piacere di conoscerti e grazie per essere qui. Puoi per favore presentarti ai nostri lettori?

HeeJin: Ciao e ciao ai lettori di Panorama. Sono HeeJin della ARTMS, oggi un artista solista per la sua prima volta in 7 anni! Piacere di conoscervi.

Iniziamo con il tuo nuovo viaggio: come ci si sente a debuttare come artista solista?

HeeJin: È passato un po' di tempo da quando ho effettuato promozioni come artista solista. Quindi mi sento un po' imbarazzata ma anche molto felice di essere sul palco e di poter mostrare l'album che ho prodotto!

Qual è stata la parte più impegnativa della preparazione del tuo album?

HeeJin: Gestire tutto da sola è stata la sfida più grande per me. Non sono brava nel multitasking. A volte ero stressata in una certa misura considerando che avevo così tanto di cui occuparmi durante la produzione di questo album.

Parliamo del nome dell'album. "K" è una lettera chiave per Hallyu. Da dove viene l'idea di chiamare l'album "K"?

HeeJin: Abbiamo chiamato l'album "K" perché sono un'idol del K-pop e volevo rappresentare il K-pop con questo album. Volevo anche mostrare le caratteristiche della Corea di cui sono orgogliosa. Potete scoprire dettagli sul K-pop e K-food nel mio video musicale!

“Algorithm" è la title track. Puoi raccontarci qualcosa di più?

HeeJin: La title track "Algorithm" parla di un amore che continua a tornare alla tua testa dopo la sua fine, come raccomandazioni e pop up che appaiono sul tuo telefono anche se non vuoi vederle. È stato ispirato principalmente dalla musica pop degli anni '80 come Madonna, Janet Jackson e Cyndi Lauper.

L'MV è molto cinematografico ma anche molto significativo per te. Puoi dirci di più su questa storia?

HeeJin: Questa volta stavo lavorando con un regista teatrale per il video musicale. Sono davvero contenta del risultato e mi piace il fatto che il video musicale assomigli a un film. È la storia di una principessa che fugge dal palazzo e va alle audizioni per diventare un idol K-pop. Vi raccomando di guardarlo con attenzione perché gli altri membri ARTMS fanno un cameo in esso!

Ci sono storie interessanti dietro le quinte durante le riprese della MV che vorresti condividere con noi?

HeeJin: C'era una scena in cui ho dovuto fare un'audizione davanti ai giudici. Era molto imbarazzante, quindi ho cercato duramente di non ridere e ho solo ballato.

Se dovessi scegliere una parola per descriverti, quale sarebbe?

HeeJin: Passione! (ride)

Chi è HeeJin adesso?

HeeJin: A princess.. (ride) Il convept di questoalbum era una K-princess. Penso che mi stia bene, quindi mi sento molto felice!