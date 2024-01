Dieci canzoni bellissime dedicate a gennaio

Il mese di gennaio, il primo dell'anno, è sempre carico di aspettative, di speranze, di progetti, di obiettivi e, perchè no, di buona musica. Un mese di transizione e di cambiamento, che ha ispirato diverse canzoni memorabili. Ne abbiamo selezionate dieci, sia italiane che internazionali, spaziando tra annate e generi diversi. Buona lettura e buon ascolto!



1) January - Elton John

In January, una delle canzoni più belle dell' album The Big Picture del 1997, Elton John racconta, da impareggiabile rockstar del pianoforte, una relazione con una donna, ricca di passione e di coinvolgimento, che ha avuto il suo momento migliore a gennaio. Un periodo magico, quasi fuori dal tempo, di cui ricorda i paesaggi mozzafiato e le notti trascorse con l'amata fuori casa, in un grande campo.

2) January Stars - Sting

Ritroviamo un mood e storia abbastanza simili in January Stars di Sting (contenuta nell'album Ten Summoner's Tales del 1993), che parla dell'incontro casuale di un ragazzo con una ragazza. Una passione fugace, interrotta dalla partenza di lei verso un altro paese. Il ragazzo resta ad aspettare il suo ritorno, ma, nonostante l'oroscopo lo rassicura che sarebbe tornata, della ragazza non c'è più traccia e fuori sta per tornare di nuovo il caldo, come quando i due giovani si erano incontrati. Un brano struggente, che descrive mirabilmente la speranza che svanisce.

3) January - Pilots

January dei Pilots (famosi soprattutto per la hit Magic) è un brano pop-rock gioioso e ritmato del 1975 che racconta la storia di una donna che si chiama Gennaio. Il suo uomo, innamorato perdutamente di lei, la implora di non essere fredda nei suoi confronti, proprio come il mese di gennaio. La canzone ha una melodia orecchiabile e un testo che invita a cantare January a squarciagola quando fuori fa freddo, ma c'è comunque il sole che brilla.

4) June In January - Bing Crosby

La canzone, tratta dal film Here Is My Heart del 1934, è cantata magnificamente da Bing Crosby, padre putativo di tutti i crooner da Frank Sinatra in poi, abile a esprimere con la sua voce inconfondibile la gioia dell'innamorato, a cui non importa se fuori fa freddo o se nevica in modo consistente: l'amore rende tollerabile anche il clima rigido e i fiocchi di neve, ai suoi occhi, sembrano quasi dei delicati fiori bianchi.

5) January Friend - Goo Goo Dolls

I Goo Goo Dolls, grazie al successo mondiale di Iris, sono stati una delle band alternative rock più rappresentative verso la fine degli anni Novanta. January Friend è uno dei brani più belli del gruppo di Buffalo, sia per la prova vocale del cantante/chitarrista John Rzenik che per il testo volutamente ambiguo, che non parla esattamente del mese di gennaio, ma di una relazione poco chiara tra una donna e un suo amico maschio, che potrebbe essere in realtà più di un semplice amico.



6) Black-Dove (January) - Tori Amos

Tori Amos è amata in tutto il mondo per le sue ballad dolenti e spiazzanti, con improvvise aperture melodiche di straordinaria nitidezza, che coniugano la capacità di introspezione di Joni Mitchell con l’acuta voce in falsetto alla Kate Bush. Black-Dove (January) è una canzone inquietante che racconta un incubo ricorrente della «rossa» del North Carolina, durante il quale le appariva una colomba nera. Probabilmente il simbolo di un amore spezzato o della perdita di una persona cara, un dolore accaduto durante le buie giornate di gennaio.

7) January 28th - J.Cole

Insieme a Kendrick Lamar, J.Cole è uno dei migliori rapper di oggi nella fascia d'età tra i trenta e i quarant'anni, grazie ai suoi testi profondi e alle sue eccellenti doti di narratore urbano. Lo splendido brano January 28, costruito sopra un caldo campionamento soul, deve il suo nome alla data di nascita del rapper, nato il 28 gennaio 1985 a Fayetteville, in North Carolina. La canzone racconta i difficili esordi dell'artista, segnati dalla violenza nelle strade e da un doloroso lutto. J. Cole si paragona nella canzone a Rakim, uno dei padrini della cultura hip hop, nato anch'egli il 28 gennaio.

8) The Month Of January - June Tabor

Pubblicato nel 1983, The Month Of January di June Tabor è un intenso brano folk cantato a cappella, impreziosito dall'apertura melodica di un violoncello che subentra verso la fine. Il narratore incontra una donna durante un giorno di gennaio e lei gli racconta la sua dolorosa storia di ragazza rimasta incinta e poi abbandonata dal futuro padre dopo averle consegnato una somma di denaro per crescere il piccolo. La donna, nonostante tutto, vorrebbe sapere come sta e dove vive oggi quell'uomo, che l'ha abbandonata nel momento più delicato della sua vita.

9) Preghiera in Gennaio - Fabrizio De Andrè



Preghiera in Gennaio è stata scritta da Fabrizio De Andrè poche ore dopo il suicidio di Luigi Tenco, avvenuto il 27 gennaio 1967 a Sanremo. Grande amico e concittadino di Tenco, Faber si rivolge a Dio da ateo, chiedendo di rivedere alcuni suoi dogmi, in particolare il considerare il suicidio un peccato grave. Il cantautore genovese, che inserirà il brano nell'album Volume 1, si è liberamente ispirato per Preghiera in Gennaio a una poesia di Francis Jammes chiamata Prière pour aller au Paradis avec les ânes (in italiano Preghiera per andare in Paradiso con gli asini), di cui cita la frase “non c’è inferno nel paese del buon Dio”.

10) Gennaio - Diaframma



Gennaio è il nome di una canzone e di un EP pubblicati nel 1989 dai Diaframma. La storica band fiorentina, dopo essere diventata uno dei gruppi di riferimento della scena new wave italiana, sostituì allora il cantante Miro Sassolini con il chitarrista e seconda voce Federico Fiumani, che diverrà l’autore di tutti i brani. Gennaio, annunciata da un memorabile riff di chitarra, si caratterizza per la voce arrabbiata di Fiumani, che se ne frega della metrica, ma che ha pochi rivali nell'esprimere il disagio personale e collettivo nei confronti del conformismo e dei mali della società.