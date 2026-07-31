Addio a Enzo Fusco, l’imprenditore che ha riscritto la storia di Blauer

Presidente e direttore creativo di FGF Industry, ha trasformato lo storico marchio americano di uniformi in un protagonista internazionale dell’outerwear, coniugando heritage, innovazione e design italiano.

Enzo Fusco apparteneva a quella generazione di imprenditori che hanno costruito la propria carriera partendo dal prodotto prima ancora che dal marchio. Con la sua scomparsa, il mondo della moda perde il presidente e direttore creativo di FGF Industry, l’uomo che ha trasformato Blauer da storico produttore americano di uniformi tecniche per polizia ed esercito in uno dei riferimenti internazionali dell’outerwear contemporaneo, mantenendone intatto il patrimonio funzionale e reinterpretandolo attraverso la sensibilità del design italiano.

Nato in Piemonte da una famiglia di origini pugliesi, aveva iniziato il proprio percorso nella moda lavorando nei negozi e come vetrinista, prima di collaborare per quasi trent’anni con alcune delle più importanti maison internazionali, tra cui Armani, Versace, Kenzo, Moschino e Yves Saint Laurent. Nel 1998 fondò FGF Industry, l’azienda che avrebbe dato forma alla sua visione imprenditoriale.

La svolta arrivò nel 2001 con il rilancio di Blauer. Sotto la sua guida il marchio americano, nato a Boston nel 1936 per vestire le forze dell’ordine statunitensi, trovò una nuova identità internazionale senza rinunciare alle proprie radici. Una filosofia rimasta immutata negli anni: innovare senza perdere autenticità, trasformando il linguaggio dell’abbigliamento tecnico in un’estetica contemporanea capace di coniugare heritage, ricerca e design italiano.