Il virus, la scuola e la fragilità di questa

Sono giorni strani quelli che stiamo vivendo e chiunque abbia figli lo sa bene. Informazioni confuse, continui cambi di direzione ed equilibrismi genitoriali che durano ormai da molte settimane.



Le scuole di ogni ordine e grado sono chiuse, e lo rimarranno senza se e senza ma fino al 3 aprile. Almeno fino al 3 aprile.

Per spirito di sacrificio, follia o perché alla fine mi fa piacere essere impegnato come posso nella vita scolastica dei miei figli, sono orgogliosamente rappresentante di classe in entrambe le scuole che loro frequentano. Onori e oneri direbbe qualcuno; di certo l'onere, il 23 febbraio 2020, di informare i genitori di due classi che il giorno dopo la scuola sarebbe stata chiusa.

Anche se il calendario appeso in cucina mi dice essere trascorso nelle nostre vite appena il tempo di qualche settimana, da quel momento gli eventi si sono svolti in modo talmente assurdo da farmi sembrare il 23 febbraio lontano anni luce. Eppure, già allora avevo capito una cosa: la scuola italiana è debole, e la colpa non è sua.

Attenzione, non parlo di qualità. Più volte in questo blog ne ho scritto, la qualità della nostra scuola e di buona parte degli insegnanti che ci lavorano è altissima, ma mentre io, nel mio piccolo, mi trovavo a gestire una parte di emergenza, capivo che dirigenti, docenti e tutto il personale della scuola vanno avanti giorno dopo giorno a combattere battaglie che noi genitori che ci lamentiamo di continuo e non sempre a ragione, nemmeno immaginiamo.

In quel contesto, ad esempio, si sono trovati a fronteggiare decine, centinaia, migliaia di messaggi e richieste continue di genitori che volevano sapere non solo se la scuola avrebbe chiuso, ma anche quando avrebbe riaperto, quando avrebbero sanificato il retro delle porte della sesta classe del secondo piano, se la festa di carnevale era confermata e altre cose del genere. Alcuni hanno ceduto, in assenza di indicazioni ufficiali hanno risposto come potevano; qualcuno ha copiato i comunicati stampa della regione, altri hanno mandato messaggi vocali ai rappresentanti, altri hanno aspettato indicazioni da chi di dovere, tutti hanno mantenuto la calma.

Già, perché la cosa assurda (assurda allora, nelle settimane successive lo abbiamo visto accadere altre volte e con altri soggetti) era che prima di dare una comunicazione ufficiale ai prefetti o ai provveditori, in modo che loro potessero girarla ai presidi e questi alle famiglie e a chi nella scuola lavora, la comunicazione - per forza parziale e comunque "ufficiosa" – è stata data alla stampa.

Passano le giornate, la chiusura delle scuole si allunga di settimana in settimana (mai comunicare con troppo anticipo, tante volte i genitori riuscissero ad organizzarsi!) e si comincia a chiedere a gran voce che professori e maestri si organizzino per fare lezioni a distanza. Ovviamente ributtando l'onere di questo, ancora una volta, sui singoli soldati del reggimento e non su chi dall'altro dovrebbe garantire armi moderne, munizioni adeguate e strategie di attacco e difesa.

Bello fare lezione a distanza, in linea teorica. Poi arriva la secchiata gelida della cruda realtà. Le scuole non sono in grado di farlo, se non singoli e rari casi. Non esiste un'unica piattaforma condivisa a livello nazionale su cui il corpo docente sia stato formato, spesso e volentieri i docenti non hanno le competenze per fare una video chiamata, figuriamoci una lezione frontale a distanza; molto più spesso, poi, nelle scuole non ci sono computer moderni, connessioni adeguate e si cerca di far passare come aula di informatica quella in cui stazionano computer coevi al Commodore 64.

Nonostante questo, loro, i professori, ancora una volta ci provano. Quasi tutti si rimboccano le maniche, non vogliono lasciare i loro alunni nella tempesta e si adeguano come possono. La maestra di Giovanni oggi mi ha chiamato. "Sa signor Polo" – mi ha detto – "io non sono preoccupata per il programma, sono preoccupata per i miei bambini, temo che abbiano paura che la maestra li abbia lasciati soli. Ho voglia di sentirli, di vederli"

Cari signori al governo, tanto quelli che siedono ora su quelle sedie quanto quelli che ci siederanno in futuro, la prossima volta che pianificate dei tagli alla scuola ricordatevi di quella maestra che ha paura i suoi bambini la dimentichino perché non ha modo di vederli o sentirli, di quel professore che mette a disposizione il suo hotspot affinché i suoi ragazzi riescano in qualche modo a prepararsi adeguatamente all'esame di terza media, di tutti quelli che giorno dopo giorno si destreggiano fra i vostri tagli anteponendo alla rabbia la loro dignità personale e professionale e, soprattutto l'interesse degli alunni.

Pensateci, e se dopo averlo fatto taglierete comunque scrivete 100 volte sulla lavagna: Io non ho imparato nulla dai miei errori