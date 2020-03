I tuoi 10 anni, oggi

Oggi fai 10 anni Giovanni, la tua prima cifra tonda. Prima che tutto questo cominciasse, prima che la nostra quotidianità venisse cambiata da un nemico piccolo, invisibile e pericoloso, avevamo fatto programmi diversi.



Mesi fa, come ci avevi chiesto, eravamo andati tutti assieme a prenotare la sala con i giochi per arrampicarsi che ti piacciono tanto; quella sera stessa, sebbene mancasse ancora tanto tempo, avevi voluto che avvertissimo i tuoi compagni perché nessuno mancasse, nessuno prendesse impegni. E mentre sorridevo di quella tua bella impazienza, già ti immaginavo, con le guance rosse e grondante di sudore, fingere di lamentarti perché la festa era finita troppo presto.

Oggi sono 10 anni. 10 anni tondi che riempi le nostre giornate coi tuoi sorrisi e i tuoi riccioli, indomabili come quelli di tua mamma e tanto neri da sembrare blu come i capelli di tua nonna. Con la tua voglia di saltare, di metterti in posizioni talmente assurde che tu trovi comode e a me fanno venire mal di schiena solo a guardarle. Avremmo voluto festeggiare diversamente; oggi lo faremo in casa, ma tutti assieme e comunque contenti perché ci hai svegliato zompando nel letto all'urlo di: ALLORA??? DOVE SONO I REGALI??

Sei il più forte dei guerrieri, e lo hai dimostrato fin da quando eri nella pancia ed è successo quello di cui scrissi anni fa (Link a questo articolo: https://www.panorama.it/quando-il-mondo-ti-crolla-addosso?fbclid=IwAR2rt2Wj-TA1AP-25455lcvlDsS2ppzhItN_Zma8hkpptjwNiiojYSHTZHM). Ogni giorno cresci, ogni giorno mi fai scoprire un mondo.

Tu, che sei la copia fisica di tua madre e quella caratteriale di tuo padre, ma che, nell'uno e nell'altro aspetto metti del tuo. E li migliori.

Oggi ci coccoleremo in casa; perché se anche fai finta di essere un rude, farti strapazzare di baci da tuo padre, tua madre e tuo fratello ti piace da morire. Ci vedremo sul computer con i nonni e gli zii. Ma presto, te lo prometto amore mio, festeggeremo come si deve, rincorrendoci a perdifiato e facendoti il solletico su un prato enorme, col sole sulla testa e nessun altro pensiero se non godere della tua risata cristallina e della nostra ritrovata normalità.

Non cambiare mai, continua ad essere testardo come sei, dolce come sei, simpatico come sei, persino presuntuoso e incredibilmente travolgente come solo tu sai essere. E non smettere mai di essere curioso e sensibile, questa è la tua forza, che ogni giorno passi a tutti noi.

Buon compleanno, mio indomabile cucciolo.