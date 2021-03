Da un volo in elicottero allo smartwatch, guida ai regali per la festa del papà

L'esperienza di un volo su un piccolo aeroplano insieme con un istruttore, magari sorvolando luoghi conosciuti o paesaggi incantevoli, decollando da una delle circa duecento strutture, piccoli aeroporti e aviosuperfici, presenti su tutto il territorio nazionale. Questa potrebbe essere un'idea particolare per festeggiare i papà. Ed anche volare decollando dalla superficie di un lago, magari sedendovi sui sedili posteriori e accompagnando il genitore realizzando video che saranno bellissimi ricordi.

E se babbo ama il volo silenzioso, o magari è uno sportivo, perché non fargli provare l'esperienza di un volo silenzioso in aliante oppure in parapendio, dove è facile incrociare le traiettorie con i rapaci mentre si sfruttano le termiche tre le cime delle montagne. Si può fare praticamente lungo tutte le Prealpi e gli Appennini, dal Trentino alla Calabria fino alla Sardegna.

Se invece papà è temerario e ama le scariche di adrenalina potete regalargli un salto in tandem con il paracadute (tranquilli, sarà legato a un istruttore) presso una delle scuole ufficiali italiane, e in questo caso nel pacchetto dell'esperienza è spesso compreso il servizio del "videoman", un atleta che si lancerà insieme con loro realizzando appositamente un filmato e immagini spettacolari.

Se il vostro genitore ama il silenzio e il romanticismo, un volo a bordo di una mongolfiera – dove lo potete accompagnare – lo incanterà: galleggiare su un balcone privilegiato, fare un brindisi mentre si è quasi fermi nel cielo, spesso al di sopra di borghi storici o zone meravigliose come le Langhe o il Roero, regala emozioni intense. Niente rumore e niente vibrazioni, soltanto il soffio dei bruciatori che scaldano l'aria all'interno del pallone. E soprattutto, l'emozione della ricerca di un punto adatto all'atterraggio, quando arriva il momento dell'appuntamento con la squadra di recupero che a bordo di un fuoristrada vi avrà seguiti dal momento del decollo.

Per i papà motociclisti c'è anche il deltaplano a motore, sul quale si siede a cavalcioni e si governa mettendo le mani su una specie di manubrio che si chiama trapezio. Niente paura, ci sarà l'istruttore, e la bellezza di questo volo sta nel poter atterrare anche su prati di piccole dimensioni, sorvolare le anse di un fiume come le strade di campagna che si è magari abituati a percorrere con le due ruote.

Ci sono poi gli autogiro, il mezzo inventato negli anni Venti del '900 da Juan del la Cierva, a torto ritenuto una "specie di elicottero", in realtà un tipo di ultraleggero ritenuto dai suoi appassionati la Harley-Davidson dell'aria: un'elica che spinge, un rotore libero sulla testa e il piacere dell'aria sul volto ma dello sguardo a tre dimensioni.

Infine, per chi può permettersi di spendere un po' di più e vuole regalare un viaggio da vip, c'è sempre l'elicottero che può trasportarvi in luoghi unici, siano essi resort di lusso o punti panoramici dove fare un picnic davvero speciale.

I costi

Da un centinaio di euro a un migliaio, considerando che con la cifra minima normalmente si può trascorrere per aria una mezz'oretta su un aeroplano da turismo, mentre che per essere accompagnati in mongolfiera bisogna avere un budget di circa 200 euro a persona.

Più economici sono il volo a vela, il parapendio e il paracadutismo, i cui costi variano comunque da struttura e struttura, secondo la posizione sul territorio.

La sicurezza

Ogni scuola di volo italiana e ogni azienda di trasporto aereo devono essere certificate dall'Ente nazionale aviazione civile per conto di Easa (autorità europea) oppure, se del comparto ultraleggero, dall'Aero Club d'Italia. Lo stesso vale per gli istruttori, che per lavorare presso le scuole certificate devono possedere i titoli rilasciati dalle autorità aeronautiche di riferimento della disciplina nella quale operano. I voli dimostrativi o di ambientamento non vengono mai effettuati se le condizioni meteorologiche non sono adeguate. In determinate situazioni quella che appare come una normale "bella giornata", in quota può riservare brutte sorprese in termini di turbolenza o vento. Per questo è importante affidarsi all'esperienza dell'istruttore e alla sua profonda conoscenza del luogo. Le restrizioni imposte dai protocolli anti Covid-19 possono certamente costringere a rimandare l'esperienza, ma bisogna comunque tenere presente la variabile meteorologica, sempre predominante nel volo sportivo.

L'assicurazione per responsabilità civile e infortuni ai trasportati è obbligatoria su qualsiasi mezzo aereo.

Come trovare scuole e strutture alle quali rivolgersi: di norma tutte le scuole hanno siti internet ben organizzati; lo stesso vale per le federazioni nazionali di riferimento. Spesso la disponibilità delle esperienze viene rivendita anche tramite canali commerciali online. Per controllare se la scuola è certificata è possibile consultare l'elenco degli enti associati e federati all'Aero Club d'Italia sul sito: Aeroclub d'Italia - Elenco associati (webaeci.it)

Per le specialità di volo libero (deltaplano e parapendio), la federazione italiana è all'indirizzo: Home – Fivl Per il volo con alianti, la: Federazione Italiana Volo a Vela (tiscali.it)









HIGH-TECH In altri tempi forse avremmo potuto regalare un viaggio o una esperienza particolare, ma in questo periodo le opzioni a disposizione sono forzatamente limitate. La tecnologia allora ha molti modi per donarci un po' di gratificazione e alla fine è rimasta una delle poche passioni che la pandemia ci ha concesso ancora di vivere senza troppe rinunce. Scegliere uno smartphone, l'ultimo modello di cuffie, la nuova webcam, ma anche un drone e persino un televisore nuovo di zecca sono tutte scelte che non deluderanno l'uomo di famiglia. Per la festa del papà un regalo hi-tech è sempre l'opzione vincente e le opzioni a disposizione sono davvero tante e per tutte le tasche. Si può partire con anche con budget molto piccoli ma se la spesa non è un problema ci sono prodotti che riusciranno a sorprendere davvero chi li riceve.

Honor MagicWatch 2

Questo smartwatch permette di effettuare o ricevere chiamate bluetooth e di leggere le notifiche che si ricevono sul telefono. Consente anche di monitorare la qualità del sonno e grazie alla funzione SpO2 Monitor permette di controllare i livelli di saturazione di ossigeno nel sangue. Prezzo: da 139,90 euro

MODA & BEAUTY Portafogli, Chopard Estremamente raffinato e realizzato secondo un prezioso know-how italiano, questo piccolo portamonete Classic Racing possiede una praticissima tasca per le monete. Una targhetta in metallo argentato, contrassegnata con il logo Chopard, contrasta piacevolmente con la pelle di vitello nera a quadretti per uno stile elegante e ricercato, in perfetta sintonia con la classe tipica del gentleman driver. Prezzo: da 299 euro.

CIBO E BEVANDE Enowinery Una selezione di vini pensati per festeggiare il vostro papà, la nuova box degustazione "per lui" è stata selezionata e curata dagli enologi di Enowinery: dal Prosecco DOC Biologico Vegano di Alberto Nani, al Lugana DOC Aristocratico, dal Red Fire Primitivo di Manduria IGT al Passo Sardo Vermentino di Sardegna DOC, al Cà Montini Pinot Grigio Trentino. Per finire con un vino rosso seducente come Lignum Vitis Frappato Shiraz Terre Siciliane IGT. Prezzo: 37 euro

RELAX, HOBBY & SELF-CARE Bisogna limitarsi a festeggiare in casa e fare acquisti esclusivamente online ma la giornata dedicata ai papà resta un'occasione per regalarsi un sorriso e provare ad accontentare un desiderio per gli uomini di casa. Ricerche e soprattutto esperienze dimostrano come la tecnologia sia uno dei rimedi più efficaci per centrare l'obiettivo, anche perché si può spaziare tra oggetti per la cura del corpo, quelli che soddisfano una passione e accessori che magari possono rivelarsi utili per tutta la famiglia (come la PlayStation 5). Qui di seguito trovate dieci consigli per sorprendere ogni tipo di padre: che voglia mantenersi in salute, godersi a stappare una bottiglia di vino, sfidare figli e partner a calcio o agli soparatutto, ma anche svolgere faccende domestiche e salvaguardare lo smartphone e gli altri dispositivi che possiede, c'è sempre una soluzione efficace e, talvolta, conveniente.