Theatrum Mundi: la Pilotta di Parma riparte con Fornasetti

Dopo il lungo periodo di sospensione dovuto all'emergenza COVID-19, riapre anche il Complesso Monumentale della Pilotta, imponente palazzo simbolo del potere ducale dei Farnese, centro storico e civile della città di Parma

Ad inaugurare il «nuovo corso» la mostra «Fornasetti Theatrum Mundi», un'esposizione molto ricca, che raccoglie centinaia di creazioni dell'atelier fondato da Piero Fornasetti e le mette in rapporto con le collezioni della Pilotta e - soprattutto - con il meraviglioso Teatro Farnese

Curata da Barnaba Fornasetti e Valeria Manzi, in sinergia scientifica con Simone Verde, direttore del Complesso Monumentale della Pilotta, la mostra si colloca all'interno del bando «Rivitalizzazioni del Contemporaneo» (ideato in occasione della manifestazione «Parma 2020+2021») e ha come obiettivo quello di dare nuova vita alla classicità - magistralmente espressa dalla storia multisecolare della Pilotta- attraverso la lente de l design contemporaneo .