H-Farm, il Campus dove si studia il futuro è in Veneto

Un parco immenso, vialetti alberati su cui si muovono centinaia di studenti boschi ed edifici bassi completamente green. Quello appena descritto potrebbe sembrare il classico Campus di un liceo o una università americana. Invece si trova a Ca' Tron, una frazione del comune di Roncade in Veneto, in provincia di Treviso. E' la sede di H-Farm Campus, un luogo che può essere considerato come uno fra i più grandi poli di innovazione a livello europeo. Sostenibile e autosufficiente dal punto di vista energetico, architettonicamente diffuso e con solo il 10% edificato sui complessivi 51 ettari: lo spazio restante è adibito a parco attrezzato e area boschiva (con oltre 3.500 alberi), aperti al pubblico. Tre sono le H-FARM INTERNATIONAL SCHOOL con sede a Ca’ Tron, Vicenza e Rosà (VI), istituti che accolgono studenti dai 3 ai 18 anni. Scuole che offrono un percorso di studi totalmente all'avanguardia.





La didattica segue il curriculum dell’International Baccalaureat per tutto il percorso (dalla scuola dell’infanzia fino all’High School) arricchito da un’ampia gamma di moduli che sfruttano la tecnologia e i device per l’apprendimento, ma soprattutto orientano e preparano i ragazzi a comprendere le nuove dinamiche del digitale.

È una delle poche scuole IB in Italia ad avere la certificazione Apple Distinguished School (centri di eccellenza a livello globale che attraverso una didattica innovativa aiutano ragazze e ragazzi a sviluppare le proprie doti di leadership) e offre la possibilità di frequentare in full boarding con facilities all’interno del Campus (questo allarga moltissimo il bacino di provenienza, soprattutto dalla scuola media/superiori gli studenti provengono da tutto il mondo). Ciò che contraddistingue l’offerta didattica della scuola è l’H-FARM Approach, che si colloca dentro il sistema IB, ma è arricchito di aspetti che sviluppano competenze digitali e umane secondo un metodo specifico.

Tra le materie che si studiano in questo Campus spiccano:

Computer Science - apprendimento e applicazione dei linguaggi di programmazione

- apprendimento e applicazione dei linguaggi di programmazione Utilizzo e programmazione della VR

Design & Technology - apprendimento e applicazione dei software per il design e la computer grafica

- apprendimento e applicazione dei software per il design e la computer grafica Performing arts

Startup Lab - creazione di un progetto di business, dall’analisi al business plan, dal found raising, al piano di marketing, alla messa a terra.

I bambini della scuola materna imparano la logica attraverso la programmazione di base di strumenti di robotica e lego. I ragazzi dell’MYP (scuola media) hanno partecipato alla competizione di moda a livello mondiale organizzata da Junk Kouture, che sfida le scuole a disegnare, riciclare e creare alta moda sostenibile utilizzando solo materiali riciclati. Sono arrivati in finale e sono stati premiati come Junior Design of the year https://www.h-farm.com/it/news/junk-kouture-winner





In un mercato del lavoro in continua evoluzione – nel quale l’accelerazione tecnologica ha favorito la riscrittura di moltissimi modelli di business e aumentato la richiesta di nuove figure professionali – scegliere un percorso educativo innovativo e approcciare alla propria formazione assecondando le attitudini personali con uno sviluppo continuo di competenze è fondamentale per “farsi trovare pronti” davanti alle sfide professionali del futuro e per essere in grado di operare fin da subito in contesti di alto livello. I percorsi education di H-FARM, la piattaforma di innovazione più importante d’Europa, offrono quindi una promessa per un futuro professionale in linea con le richieste del mercato, che valorizza in modo tangibile le passioni riducendo il divario tra la teoria e la pratica, con l'obiettivo di fornire competenze spendibili fin da subito nel mondo del lavoro e di rispondere alle esigenze di chi desidera essere una parte attiva del cambiamento.



Ma all'H-Farm non ci sono solo scuole medie, elementari e superiori. Fiore all'occhiello sono anche i corsi di laurea triennali, specialistici e master executive, rivolti ai più grandi per approfondire la conoscenza dell’economia digitale, del management e della trasformazione digitale. In H-FARM College, forti anche della esperienza decennale con aziende e con startup, vengono aiutati i ragazzi a sviluppare un mindset aperto alimentando la loro curiosità e favorendo il confronto con culture diverse per stabilire relazioni personali internazionali. I percorsi sono disegnati in partnership con università internazionali e sono frutto del dialogo con aziende di eccellenza nei propri settori di riferimento. In H-FARM College si impara grazie al continuo confronto e scambio di conoscenze e esperienze, attraverso progetti di gruppo, case study, challenge, hackathon, eventi e inspirational talk.

Ecco i corsi di LAUREA triennale

DIGITAL MANAGEMENT

(alcune materie: Introduction to Coding and Data Management, E-Business, Entrepreneurship and Digital Transformation)

DIGITAL ECONOMICS & FINANCE

(alcune materie: Digital Transformation of Business, Big Data & AI in Business, Economics of Blockchain)

INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES

(alcune materie: Innovation, Digital Technologies and Law, Venture Capital, Digital Transformation of Business)

DIGITAL BUSINESS & DATA SCIENCE

(alcune materie: Programming, Employability: Agile & Creative Methods, IT Security and Crypto Technologies)

Ecco alcuni numeri per capire il fenomeno H-FARM

Il 92% degli studenti si laurea entro la prima sessione (58% media nazionale)

Il 100% degli studenti completa con successo il tirocinio (57% media nazionale)

103 voto medio di laurea (100 voto medio nazionale)

Gli studenti partecipano a più di 40 eventi a semestre con top company internazionali

Il 92% degli alumni lavora entro 6 mesi dalla laurea, di questi il 60% entro un mese

I corsi MASTER

DIGITAL MARKETING & DATA ANALYTICS

DIGITAL TRANSFORMATION & ENTREPRENEURSHIP

DIGITAL BUSINESS AND FINANCE

INNOVATION DESIGN MANAGEMENT





Ma il percorso formativo in H-Farm non si ferma. Ci sono, infatti, anche gli istituti di specializzazione BigSchool che comprendono la scuola di computer grafica BigRock e la scuola di programmazione BigWave.

BIGROCK

Nel Campus si utilizzano le migliori tecnologie per insegnare alle nuove generazioni di artisti le tecniche per realizzare animazioni 3D, effetti visivi e musica per cinema e tv, videogiochi, illustrazione digitale. Il 99% dei film, serie tv, videogiochi porta il nome di almeno un BigRocker nei titoli di coda. È annoverata tra le Top 50 Creative Media & Entertainment Schools in the World e tra le Top 20 Best 3d Animation Achools in the World.

BIGROCK CORSI

MASTER IN COMPUTER GRAFICA

(Animazione 3D e VFX per il cinema e tv)

MASTER IN CONCEPT ART

(Pre-produzione per il cinema e videogiochi)

MASTER IN VIDEO GAMES

(Tech Artist per giochi e real time)

MASTER IN SOUND PRODUCTION

(Composer e Sound Designer)

BIGWAVE

Corsi intensivi di coding, programmazione, iot, intelligenza artificiale, robotica, software e applicazioni. BigWave si focalizza sulla formazione di giovani developer, figure professionali sempre più ricercate da un mercato globale trasformato dalla rivoluzione digitale e con un futuro rivolto al metaverso. BigWave rappresenta una soluzione per colmare questo gap attraverso sei mesi di corso intensivo per imparare i linguaggi di programmazione che muovono qualsiasi tecnologia: dalla creazione di un sito web alla programmazione di robot fino alla gestione della ridiscesa di un razzo spaziale nell'atmosfera. Caratteristica del percorso è l'immediato affiancamento delle aziende, che collaborano con gli studenti per sviluppare soluzioni e tecnologie reali.

SUMMER SCHOOL



Laboratori digitali per bambini e ragazzi dai 5 ai 19 anni dal 27 giugno al 2 settembre. Sono disponibili più di 30 proposte per divertirsi con tanti kit tecnologici, provare diversi tipi di sport, cimentarsi nell’hip-hop, imparare l’inglese. I laboratori (sia in inglese che italiano) sono condotti da educatori appassionati e competenti, in spazi progettati per creare e divertirsi sia indoor che all'aria aperta. Le formule sono.

Summer School Digital

(coding, robotica con Lego, Virtual reality, Photoshop, programmazione dei droni DJI, IOT, sound design, esports)

Summer School Sport

(BMX & Skate, Padel, tiro con l’arco, Go kart etc.)

Summer School Urban

(parkour e videomaking o graffiti e graphic design).

Summer School English

(perfezionare l’inglese e sviluppare competenze in arte, tecnologia del design, sport e musica)

