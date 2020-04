Uma Thurman compie 50 anni: i suoi film più belli e dove vederli

«Sono la pietà, la compassione e il perdono che mi mancano, non la razionalità».

Tuta gialla con le bande nere, cascata di capelli biondi, sguardo letale, è questa la prima immagine che corre in mente pensando a Uma Thurman, iconica Sposa di Kill Bill di Quentin Tarantino. Oggi l'attrice statunitense, che deve proprio a Tarantino i suoi successi maggiori, compie 50 anni.

Nell'aria, per lei, c'è il ruolo da protagonista nella serie tv thriller Suspicion, adattamento per Apple TV+ della serie israeliana False Flag. Uma Thurman, nata a Boston il 29 aprile 1970, ha debuttato come modella guadagnandosi la copertina di British Vogue nel 1986, per poi approdare al cinema. Interprete versatile, ha spaziato dalle commedie romantiche ai film d'azione, tra cult e diversi titoli dimenticabili. I titoli da stampar nella roccia sono sempre quelli in cui è diretta da Mr. Tarantino.

Uma Thurman, protagonista del Calendario Campari 2014 Worldwide Celebrations, immortalata dal fotografo Koto Bolofo (Foto Ansa/ US D'Antona & Partners)





Ripercorriamo Uma Thurman nei suoi 5 film più belli. Segnaliamo anche dove vederli, in streaming, magari brindando ai suoi 50 anni.

Le relazioni pericolose di Stephen Frears (Usa, Regno Unito, 1988)

Frears adatta il romanzo Le relazioni pericolose di Choderlos de Laclos con eleganza e sensualità, ordendo un'esplorazione malvagia e divertente della politica sessuale.

Al centro della trama la crudele scommessa tra la dissoluta marchesa di Merteuil (Glenn Close) e il suo ex amante misogino, il visconte de Valmont (John Malkovitch): la sfida è sedurre la vergine Cecile de Volanges (Uma Thurman) prima che la ragazza si sposi. Lui contropropone una sfida ancor più audace: sedurre la moralista e maritata Madame de Tourvel (Michelle Pfeiffer).

Uma ha appena 18 anni e una bellezza delicata ed evidente.

Dove vedere Le relazioni pericolose: in streaming su Chili, TimVision, iTunes, Google Play.

Pulp Fiction di Quentin Tarantino (Usa, 1994)

Cult che ha segnato la cinematografia degli anni Novanta, Pulp Fiction è un noir delirante infarcito di black humour.

La sceneggiatura scritta da Quentin insieme a Roger Avary, vincitrice di un Oscar, intreccia tre storie. Samuel L. Jackson e John Travolta sono sicari che si scambiano scombussolate riflessioni filosofiche; Bruce Willis è un pugile prossimo al ritiro; Uma Thurman è la complicata e lugubre moglie del boss.

Tra le scene entrate nella storia del cinema c'è il twist scatenato ballato da Travolta e Thurman sulle note di You Never Can Tell di Chuck Berry.

Dove vedere Pulp Fiction: in streaming su Amazon Prime Video, Netflix, Chili, iTunes, Google Play, YouTube.

Kill Bill: Volume 1 (Usa, 2003) + Kill Bill: Volume 2 di Quentin Tarantino (Usa, 2004)

Composto di due capitoli, con il primo più esplosivo del secondo, Kill Bill è un thriller sulla vendetta che, in perfetto stile Tarantino, sa essere selvaggiamente stiloso e inventivo. Uma Thurman è la regina inesorabile e sexy, che si risveglia dal coma e ripercorre chirurgicamente la scia della sua personale vendetta, somma protagonista.

Dove vedere Kill Bill: in streaming su Amazon Prime Video, Netflix, Chili, iTunes, Google Play, YouTube.

Gattaca - La porta dell'universo di Andrew Niccol (Usa, 1997)

Gattaca è un dramma fantascientifico provocatorio che pone riflessioni etiche sulla natura della scienza.

In una società futura in cui è possibile scegliere a priori le condizioni fisiche e di salute dei nascituri, programmando un corredo genetico perfetto, si crea una spaccatura tra i "validi", gli esseri umani geneticamente perfetti destinati a ruoli di élite, e i "non validi", persone come noi, nate con i genomi naturali, relegati ai lavori più umili e ai margini.

Una Thurman è una bellissima pilota valida. Ethan Hawke, invece, è un non valido che sogna di essere astronauta.

Nella vita vera Una Thurman e Ethan Hawke si sposarono l'anno dopo, nel 1998 (per divorziare nel 2005).

Dove vedere Gattaca: in streaming su Amazon Prime Video, Chili, Rakuten tv, Now Tv, iTunes, Google Play, YouTube.

Lo sbirro, il boss e la bionda di John McNaughton (Usa, 1993)

Concludiamo la lista con un film poco noto, insolito, un gangster movie con i toni della commedia e con un trio d'attori che è un connubio intrigante: Robert De Niro, Uma Thurman e Bill Murray.

De Niro è un fotografo della polizia di Chicago timido e solitario che salva la vita di un boss della mafia (Murray). Questi, per ringraziarlo, gli regala per una settimana niente meno che Uma, che interpreta una cameriera tuttofare che deve ripagare i debiti del fratello.

Dove vedere Lo sbirro, il boss e la bionda: in streaming su Chili.