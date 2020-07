Il cinema torna in sala: ecco i film in uscita

Dal 15 giugno i cinema italiani possono riaccendere i proiettori, da mesi spenti causa Covid, e piano piano si infoltisce il piccolo plotone di esercenti cinematografici pronti a ripartire, seppur a posti in sala ridotti per via del distanziamento. A Milano, ad esempio, dopo gli intraprendenti Anteo, Beltrade e Uci Bicocca, i primi pronti al via, si sono aggiunti Mexico, Palestrina, Il Cinemino... E anche i distributori, piano piano, tornano a puntare di nuovo sulla sala, dopo aver bloccato inevitabilmente alcune uscite ed averne dirottate sulle piattaforme digitali.

I film, finalmente, tornano nelle sale cinematografiche. Disney ha "prenotato" metà luglio per rilasciare il suo pezzo forte Onward - Oltre la Magia (data d'uscita ancora da confermare). 01 Distribution ha da poco rilasciato il suo listino di film, che guarda soprattutto a settembre con diversi film italiani attesi. Movies Inspired punta invece all'oggi, con tante nuove uscite previste per luglio e agosto (e anche alcune versioni restaurate di titoli cult): «In un momento difficile per il cinema in Italia e nel mondo, Movies Inspired decide di credere nel pubblico e dargli la possibilità di fruire di nuove pellicole, tutte di alta qualità».

Filmauro, che doveva lanciare il 26 febbraio Si vive una volta sola di Carlo Verdone, uscita fermata sul nascere per colpa del Coronavirus, ha fatto sapere che farà nessuna anteprima estiva dell'attesa commedia, che sarà distribuita nel circuito cinematografico tradizionale «nel corso dei prossimi mesi, proprio a ribadire la centralità dei cinema per quella esperienza totale e immersiva che si celebra ogni volta nel buio della sala cinematografica».

Ecco allora, il calendario delle principali nuove uscite al momento note, da luglio in poi, per tornare in sala in sicurezza e con entusiasmo.

LUGLIO

Dal 1° luglio

Bombshell - La voce dello scandalo di Jay Roach

Già uscito in piattaforma, ora arriva anche in sala. Con Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie, Kate McKinnon, Connie Britton, Mark Duplass, Rob Delaney, Malcolm McDowell e Allison Janney. Distribuito da 01 Distribution.

Il principe dimenticato di Michel Hazanavicius

Già uscito in piattaforma, ora arriva anche in sala. Dal regista di The Artist. Con Omar Sy e Bérénice Bejo. Distribuito da 01 Distribution.

Qua la zampa 2 - Un amico è per sempre di Gail Mancuso

Già uscito in piattaforma, ora arriva anche in sala. Con Dennis Quaid e Josh Gad. Distribuito da 01 Distribution.

Dal 2 luglio

La volta buona di Vincenzo Marra

Massimo Ghini interpreta un procuratore sportivo che vive di espedienti e piccoli imbrogli e, finalmente, individua un ragazzino Uruguay che è un fuoriclasse del calcio. Nel cast anche Max Tortora, Francesco Montanari e il giovane Ramiro Garcia. Distribuito da Altre Storie.

Immagine del film "La volta buona" (Credits: Lucia Iuorio)

Il delitto Mattarella di Aurelio Grimaldi



Un tributo alla memoria di Piersanti Mattarella, il fratello del presidente della Repubblica ucciso dalla mafia. Con Antonio Alveario, Claudio Castrogiovanni, Nicasio Catanese, David Coco, Francesco Di Leva, Donatella Finocchiaro, Lollo Franco, Sergio Friscia, Ivan Giambirtone, Leo Gullotta. Distribuito da Cine1 Italia.

Gli anni amari di Andrea Adriatico

Biografia dell'icona del movimento lgbt italiano, Mario Mieli, controverso pioniere della sessualità oltre gli schemi e cantore della fisicità del corpo e dei contatti. Distribuito da I Wonder Pictures.

Dal 9 luglio

Gamberetti per tutti di Maxime Govare e Cédric LeGallo

Commedia francese. In seguito ad alcune affermazioni omofobe, il vicecampione del mondo di nuoto viene condannato ad allenare i "Gamberetti Paillettati", una squadra di pallanuoto gay, più interessata a far festa che a gareggiare. Con Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michael Abiteboul. Distribuito da Movies Inspired.

Immagine del film "Gamberetti per tutti" (Credits: Movies Inspired)

Vulnerabili di Gilles Bourdos



Film drammatico franco-belga. Tre storie intime si intrecciano per caso in un racconto originale sui rapporti tra genitori e figli. Con Alie Isaaz, Vincent Rottierz, Grégory Gadebois. Distribuito da Movies Inspired.

Nel nome della Terra di Edouard Bergeon

Film drammatico francese, costruito come una saga familiare e basato sulla storia personale del regista, offre uno sguardo umano all'evoluzione del mondo agricolo di questi ultimi quarant'anni. Con Gauillame Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon. Distribuito da Movies Inspired.

Il cinema torna in sala: ecco i film in uscita Immagine del film "Nel nome della Terra" (Credits: Movies Inspired)

L'anno che verrà di Mehdi Idir e Grand Corps Malade



Commedia francese, racconta la vita quotidiana di una scuola pubblica problematica situata a Saint-Denis. Con Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane Guerrab. Distribuito da Movies Inspired.

Il 13, 14 e 15 luglio

Famosa di Alessandra Mortelliti

Uscita evento, racconta la storia di un ragazzo quasi diciottenne, incompreso e solitario, che desidera trasferirsi da un piccolo paese della Ciociaria nella Capitale, per poter realizzare il suo più grande sogno: diventare un ballerino. Con Jacopo Piroli, Adamo Dionisi, Gioia Spaziani e Matteo Paolillo. Distribuito da Europictures.

Dal 15 luglio

Gli anni più belli di Gabriele Muccino

Torna in sala (era già uscito il 13 febbraio), dopo aver dovuto chiudere prematuramente il botteghino causa Covid (qui la nostra recensione). Con Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Micaela Ramazzotti. Distribuito da 01 Distribution.

Dal 16 luglio

La piazza della mia città - Bologna e Lo Stato Sociale di Paolo Santamaria

Il concerto del giugno 2018 a Bologna in piazza Maggiore de Lo Stato Sociale, la band che ha portato l'indie italiano sul palco del Festival di Sanremo, diventa la colonna sonora di un documentario che racconta una delle piazze più iconiche d'Italia e la città che si muove intorno. Distribuito da I Wonder Pictures.

Dal 22 luglio

Onward - Oltre la Magia di Dan Scanlon

Con anteprima al Giffoni il 15 luglio. Ambientato in un immaginario mondo fantastico, il film Disney e Pixar racconta la storia di due fratelli elfi adolescenti che si imbarcano in una straordinaria avventura per scoprire se nel mondo esista ancora un po' di magia. Distribuito da Disney.

Dal 30 luglio

Un lungo viaggio nella notte di Bi Gan

Film drammatico e mistery cinese. Un uomo torna nella sua città natale dodici anni dopo aver commesso un omicidio (per una donna) rimasto impunito. Con Wei Tang, Jue Huang, Sylvia Chang. Distribuito da Movies Inspired.

Una intima convinzione di Antoine Raimbault

Dramma giudiziario francese con Marina Foïs, Olivier Gourmet, Laurent Lucas. Distribuito da Movies Inspired.

Il re di Staten Island di Judd Apatow

Dal regista di commedie americane come 40 anni vergine, un film semi-autobiografico con protagonista Pete Davidson, cresciuto a Staten Island, una delle più giovani star del Saturday Night Live. Nel cast anche Marisa Tomei, Steve Buscemi, Bel Powle. Distribuito da Universal Pictures.

AGOSTO

Dal 6 agosto

Galveston di Mélanie Laurent

L'attrice francese Mélanie Laurent torna alla regia per adattare il romanzo crime di Nic Pizzolatto, l'ideatore di True Detective. Con Elle Fanning, Ben Foster, Jeffrey Grover, Christopher Amitrano. Distribuito da Movies Inspired.

High Life di Claire Denis

Dalla regista francese di L'amore secondo Isabelle, uno sci-fi affascinante che ha sedotto molti. Con Robert Pattinson, Juliette Binoche, André Benjamin. Distribuito da Movies Inspired.

Dall'11 agosto

The Turning - La casa del Male di Floria Sigismondi

Horror con Mackenzie Davis e Finn Wolfhard. Distribuito da 01 Distribution.

Dal 19 agosto

Volevo nascondermi di Giorgio Diritti

Il film sull'artista Toni Ligabue, con Elio Germano Orso d'argento per il miglior attore al Festival di Berlino, ha avuto un'uscita travagliata. È arrivato al cinema il 27 febbraio nelle sale delle regioni italiane non ancora costrette alla chiusura (Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia hanno chiuso il 23 febbraio), e poi ha subìto la serrata nazionale dell'8 marzo.

Anteprime il 15, 16, 17 agosto. Distribuito da 01 Distribution.

Dal 20 agosto

Little Joe di Jessica Hausner

Il film della regista austriaca al Festival di Cannes 2019 ha vinto il premio per la miglior attrice, Emily Beecham. È una sorta di horror allegorico e psicologico d'autore, in una distopia dove un bellissimo fiore rosso color cremisi si impossessa della mente umana. Nel cast anche Ben Whishaw, Kerry Fox. Distribuito da Movies Inspired.

Dal 26 agosto

Tenet di Christopher Nolan

Considerato un volano della ripartenza, l'attesissimo nuovo film di Nolan è ambientato nello spionaggio internazionale. Con Robert Pattinson, Kenneth Branagh, Michael Caine, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy. Distribuito da Warner Bros Pictures Italia.

Dal 27 agosto

Quattro vite di Arnaud des Pallières

Film francese su quattro drammatiche vite di donne. Con Adèle Haenel, Adèle Excarchopoulos, Solène Rigot. Distribuito da Movies Inspired.

SETTEMBRE

Dal 2 settembre

Il primo anno di Thomas Lilti

Dal regista francese ex dottore già autore di Ippocrate e Il medico di campagna, che trae ancora spunto dal suo passato per raccontare la storia di due ragazzi alle prese con il primo anno al corso di medicina. Con Vincent Lacoste, William Lebghil, Michel Lerousseau. Distribuito da Movies Inspired.

Ema di Pablo Larraín

Film in concorso alla scorsa Mostra del cinema di Venezia. Il regista cileno ormai di culto cambia registro rispetto al passato scaraventando il pubblico in danze incendiarie, passioni torbide e tradimenti, sulle orme della sua ambigua protagonista interpretata da Mariana Di Girolamo. Nel cast anche Gael Garcia Bernal, Santiago Cabrera. Distribuito da Movies Inspired.

Dal 17 settembre

Mister Link di Chris Butler

Film in stop motion candidato all'Oscar per il miglior film d'animazione. Distribuito da 01 Distribution.

Miss Marx di Susanna Nicchiarelli

Il nuovo film della regista di Cosmonauta e Nico, 1988 è dedicato a Eleanor Marx, detta Tussy, la figlia minore del grande filosofo di Treviri, morta suicida. Distribuito da 01 Distribution.

The King's Man – Le origini di Matthew Vaughn

Prequel del film Kingsman - Secret Service, rivela le origini della prima agenzia di intelligence indipendente. Con Gemma Arterton, Matthew Goode, Aaron Taylor-Johnson, Stanley Tucci, Ralph Fiennes, Djimon Hounsou. Distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Immagine del film "The King's Man – Le origini" (Credits: Movies Inspired)

Dal 24 settembre



Il giorno sbagliato di Derrick Borte

Russell Crowe interpreta un autista psicopatico che ha una reazione spropositata contro una donna che gli strombazza. Distribuito da 01 Distribution.

OTTOBRE

Dall'1 ottobre

Lacci di Daniele Luchetti

Con Giovanna Mezzogiorno, Luigi Lo Cascio, Silvio Orlando. Distribuito da 01 Distribution.

Wonder Woman 1984 di Patty Jenkins

È il seguito del primo film campione d'incassi sulla supereroina DC, Wonder Woman del 2017. Con Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig. Distribuito da Warner Bros Pictures Italia.

Dall'8 ottobre

Divorzio a Las Vegas di Umberto Carteni

Commedia con Giampaolo Morelli, Ricky Memphis, Grazia Schiavo, Gianmarco Tognazzi. Distribuita da 01 Distribution.

Dal 29 ottobre

Come Play - Gioca con me di Jacob Chase

Horror con Gillian Jacobs e Azhy Robertson. Distribuito da 01 Distribution.

NOVEMBRE

Dal 5 novembre

Il cattivo poeta di Gianluca Jodice

Un biopic incentrato sugli ultimi anni di vita Gabriele D'Annunzio, interpretato da Sergio Castellitto. Distribuito da 01 Distribution.

Dal 26 novembre

Ritorno al crimine di Massimiliano Bruno

Doveva uscire al cinema il 12 marzo. Commedia con Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gian Marco Tognazzi, Carlo Buccirosso, Giulia Bevilacqua, Massimiliano Bruno, Gianfranco Gallo, Loretta Goggi. Distribuito da 01 Distribution.

Immagine del film "Ritorno al crimine" (Credits: 01 Distribution)

DICEMBRE



Dal 16 dicembre

Freaks Out di Gabriele Mainetti

Attesa opera seconda del regista del film rivelazione Lo chiamavano Jeeg Robot. Con Aurora Giovinazzo, Claudio Santamaria, Pietro Castellitto. Distribuito da 01 Distribution.

Immagine del film "Freaks Out" (Credits: 01 Distribution)

Dal 31 dicembre



Diabolik dei Manetti Bros

Diabolik, l'iconico personaggio dei fumetti, avrà il volto di Luca Marinelli. Distribuito da 01 Distribution.