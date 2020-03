«American Psycho» compie 20 anni e chiarisce i dubbi sull'ambiguo finale

American Psycho compie 20 anni. Il film diretto da Mary Harron con Christian Bale ha fatto il suo debutto al Sundance Festival nel 2000, tra grande scetticismo. «Non mi aspettavo tutta questa ostilità» ha raccontato la regista, ricordando la premiere della pellicola. «La gente non sapeva come reagire, mentre io Christian e pochi altri ridevamo a crepapelle». Lo stesso Bale ha affermato di aver trovato la sceneggiatura per il film, «la più ridicola che avesse mai letto». La genialità del film - e del libro da cui si è ispirato - sta tutta qui. American Psycho è un racconto al limite del distopico, una satira in chiave dark. Patrick Bateman è infatti presentato come il tipico yuppie di Wall Street, uno dei tanti cloni che hanno dato vita a una società priva di ideali. L'apparenza regna sovrana. Non è certo un caso che il film si apra con il nostro protagonista impegnato nella sua preparazione mattutina, tra esercizi fisici, creme e abiti firmati. Seguiamo Patrick nella sua vita di tutti i giorni, scandita da drink e cene nei ristoranti più esclusivi della città e tentativi di mostrare la propria supremazia sui colleghi, mostrando di avere un biglietto da visita più chic e costoso.

È lui stesso ha mostrarci per primo che c'è qualcosa che lo rende diverso da tutti gli altri. «C'è una vaga idea di Patrick Bateman, una sorta di astrazione. In realtà non sono io, ma una pura entità, qualcosa di illusorio. Anche se so mascherare la freddezza del mio sguardo, e tu puoi anche stringermi la mano e sentire la mia pelle a contatto con la tua, e persino arrivare a credere che i nostri stili di vita sono perfettamente comparabili... la verità è che io non sono lì». Ecco così che Christian Bale ci accompagna nella discesa del suo protagonista nella psicosi. Patrick sfrutta la sua «invisibilità» per compiere efferati delitti. Dopo aver ucciso il suo collega Paul Allen e due prostitute, il serial killer si trova di fronte a un bancomat che invece di inserire la sua carta di credito gli chiedi di «offrirgli un gatto morto». L'uomo viene sorpreso da una donna mentre cerca di sacrificare la bestiola e finisce per essere inseguito dalla polizia. Dopo aver sparato a una macchina, Patrick chiama il suo avvocato e confessa di aver ucciso «20, forse 40 persone». Il giorno dopo però, quando il giovane broker si reca nella casa di Paul Allen - dove aveva fino a quel momento nascosto i corpi delle sue vittime - la trova intonsa. Non solo, quando si reca al bar per incontrare i suoi colleghi trova anche l'avvocato convinto che quello di Bateman sia stato uno scherzo di cattivo gusto. Il film si conclude con un monologo: «La mia pena è costante e affilata, e io non spero per nessuno un mondo migliore, anzi voglio che la mia pena sia inflitta agli altri, voglio che nessuno possa sfuggire. […] la mia punizione continua a eludermi. […] Questa confessione non ha nessun significato».

La domanda non può che sorgere spontanea: Patrick Bateman è davvero un serial killer o è stata un'allucinazione? Proprio in occasione del ventennale del film, il cast ha fatto chiarezza sull'ambiguo finale. Così, mentre la regista ha detto lapidaria che non risponderà mai alla domanda «Patrick ha davvero ucciso tutte quelle persone?» perché «come direbbe Quentin Tarantino: "Se ve lo rivelassi, vi priverei del film stesso"», la sceneggiatrice Guinevere Turner ha sottolineato che tutto ciò che è successo nella pellicola è reale. «Alla fine del film Patrick percepisce le cose in maniera diversa, ma questo non significa che non siano reali. Non abbiamo mai voluto che il finale del film fosse ambiguo, volevamo che lo spettatore uscisse dalla sala convinto della colpevolezza di Bateman».