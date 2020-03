24 febbraio 2020. È da quel giorno che le scuole della Lombardia sono chiuse per cercare di limitare la diffusione del Coronavirus. Ormai sono passate diverse settimane e poco per volta ci stiamo adattando alla situazione. Qualche giorno fa vi ho raccontato di quello che succede nelle scuole adesso voglio aprirvi la porta e farvi vedere quello che succede in casa, almeno nella mia.



Marco e Giovanni, come quasi tutti i loro coetanei, per alcuni giorni hanno preso la chiusura come una vacanza inaspettata, ma con lo scorrere del tempo hanno cominciato a sperimentare una cosa che raramente avevano vissuto: la noia. Il mio figlio maggiore, ormai arrivato alle soglie dell'adolescenza, ha preso a svegliarsi quasi all'ora di pranzo mentre il minore, per ovvia legge del contrappasso, a svegliarsi sempre prima, mattina dopo mattina.

Nei giorni immediatamente successivi alla chiusura scolastica sia io sia mia moglie siamo dovuti andare in ufficio, ed ecco che quando chiamiamo a casa per sapere se tutto va bene ci risponde Giovanni; "Ciao amore, costa state facendo?" "Cosa STO facendo vorrai dire. Marco dorme ancora, io corro attorno al divano". Sulle prime la cosa ci ha fatto molto ridere pensando a nostro figlio che correva da solo attorno al mobile al centro della sala, ma in realtà è stato il primo passo di un percorso che da allora abbiamo cominciato a fare; quello in cui si riscoprono le piccole cose; quelle che hai tutti i giorni sotto agli occhi e che proprio per quello non vedi più.

Abbiamo insegnato ai nostri figli a giocare a Scarabeo (peraltro quell'infame di Giovanni ci batte di continuo!), Gli abbiamo fatto vedere su Prime Video i film di Totò (e adesso tutti in casa continuiamo a dire che è la somma che fa il totale) e abbiamo dato il via ad un nuovo rito: l'aperitivo sul pavimento.

Quando Marco era piccolissimo capitò che gli promettessimo un picnic, ma sfortunatamente, fine settimana dopo fine settimana, il tempo era sempre pessimo. Allora, per mantenere fede alla promessa, stendemmo sul pavimento della sala una tovaglia e facemmo lì uno dei picnic più belli di sempre.

Lo stesso "locale" da qualche giorno ci ospita per un aperitivo speciale a base di patatine, birra o cocktail per mamma e papà e acqua del sindaco per loro. Si chiacchiera, si ride, ci si diverte e si gode del nostro stare assieme. Ecco, questo almeno ci ha già insegnato la situazione, guardiamo le piccole grandi cose che abbiamo attorno; prendiamo il tempo per sorridere con i nostri figli, corriamo attorno ad un divano e magari ripassiamo le regole dello Scarabeo, altrimenti continua a vincere quel nanerottolo di 9 anni!

P.S. Se volete un aiuto per convincere i vostri figli a stare a casa, magari i Teen Titans possono essere la soluzione: