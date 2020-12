Dal passato di Claudio emerge un altro clamoroso segreto che manda in frantumi l'equilibrio familiare: Silvia ha scoperto che il marito aveva intascato una grossa tangente e decide di lasciarlo. Inizia così la quinta puntata di Vite in fuga, la serie di Rai 1 che mescola la saga familiare con le atmosfere incalzanti del thriller, interpretato da Anna Valle e Claudio Gioè, con la partecipazione di Barbora Bobulova e Ugo Pagliai. Ecco cos'accadrà nel penultimo episodio, in onda domenica 6 dicembre.

Vite in fuga, le anticipazioni della penultima puntata

Alessio (Tobia De Angelis) vuole andare a Salisburgo a studiare pianoforte e Claudio (Claudio Gioè), dopo un'iniziale riluttanza, si convince di non avere il diritto di impedire al figlio di mettere a frutto il suo talento. Nel frattempo l'agente Agnese Serravalle (Barbora Bobulova) ha scoperto che Gloria (Vera Dragone), l'ex amante di Claudio, è stata uccisa e ha un'intuizione: per risolvere il caso e scoprire dove sono fuggiti i Caruana, è necessario cambiare punto di vista.













Un segreto clamoroso divide Silvia e Claudio

La distanza tra Silvia (Anna Valle) e Claudio Caruana diventa irreparabile: la donna viene a sapere che sulla testa del marito piomba un'accusa clamorosa, quella di aver ricevuto una tangente per concludere la trattativa che ha portato la banca al fallimento. A quel punto decide di abbandonarlo e l'uomo, annientato dalla disperazione, comunica all'ex agente dei Servizi segreti Casiraghi (Giorgio Colangeli) la sua decisione di costituirsi alla polizia: a quel punto la copertura della famiglia Caruana rischia di saltare per sempre.