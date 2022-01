Per Sissi e Franz non c'è pace: come se non bastassero intrighi politici, attentati e tradimenti personali, gli Imperatori devono affrontare anche la morte della figlia Sophie che minerà per sempre la loro stabilità. Comincia così la terza e ultima puntata di Sissi, la serie evento di Canale 5 che ripercorre la vita dell’Imperatrice, icona di bellezza e di temperamento - resa leggendaria dai film con Romy Schneider - che ha conquistato buoni ascolti in Germania e anche in Italia. Ecco cos'accadrà nei due episodi finali, in onda martedì 11 gennaio.

Sissi, le anticipazioni dell'ultima puntata

Franz (Jannik Schümann) è sopravvissuto all’attentato. Il Conte Grünne, interrogando l'esecutore, scopre che è stato commissionato da un ungherese, Lajos, il protettore di Fanny, amica di Sissi. Franz, intanto, parte per la Lombardia deciso a soffocare le insurrezioni mentre Sissi (Dominique Devenport) si prende cura dei feriti che tornano dal fronte. Nell'ospedale allestito a Laxenburg arriva anche Grünne e l'imperatrice scopre che in Italia l'esercito austriaco sta soccombendo e che l'Ungheria potrebbe approfittare della situazione per insorgere nuovamente. Sissi decide così di raggiungere il Kaiser per consegnargli una lettera del Conte Andrássy e Franz, accortosi che la moglie è di nuovo incinta, la accusa di avere una relazione con Grünne.

Una nuova tragedia per Sissi e Franz

Franz accetta l'intercessione di Sissi in favore dell'Ungheria e prepara un viaggio a Buda, accompagnato da moglie e figlie, per distendere i rapporti con la nazione più importante dell'Impero. Lì incontra il Conte Andrássy e le questioni politiche hanno un buon esito, salvo un nuovo tentativo di attentato al Kaiser, che viene sventato. L’autore è Lajos e viene ucciso proprio da Andrássy. A questo si aggiunge una nuova immane tragedia: la piccola Sophie, la secondogenita di Sissi e Franz, si ammalata e muore. Sissi precipita nella disperazione e Franz si chiude in un cupo silenzio. Nel frattempo, Fanny viene arrestata e condannata a morte: Sissi le parla in carcere un'ultima volta e poi assiste impotente alla sua impiccagione.