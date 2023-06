Esplorando le mille sfaccettature di Lee Do-hyun

Una delle interpretazioni più impressionanti di "The Good Bad Mother" è quella dell'ormai noto attore Lee Do-hyun, che interpreta il ruolo centrale di Choi Kang-ho, un figlio alle prese con emozioni complesse e problemi inaspettati. La rappresentazione creata da Lee Do-hyun è a dir poco eccezionale, in quanto riesce a dare vita al suo personaggio, catturando l'essenza del suo ruolo con emozioni crude e al tempo stesso genuine.

Lee Do-hyun interpreta Choi Kang-ho, un giovane la cui vita prende una piega inaspettata. Con il progredire della storia, il personaggio di Lee Do-hyun si trova diviso tra amore, lealtà e ricerca della verità. La profondità della sua interpretazione risuona negli spettatori, trascinandoli nel viaggio del suo personaggio e permettendo loro di sperimentare l'intera gamma di emozioni che esso prova. Kang-ho cresce nel corso della serie, passando dall'essere un ragazzo spensierato e ottimista a una persona tormentata dal peso del segreto che - incosapevolmente - ha segnato la sua vita. Il suo viaggio diventa una montagna russa emotiva, mentre naviga nelle complessità delle sue relazioni, lotta con la propria identità e affronta le conseguenze delle scelte dei suoi cari. L'interpretazione sfumata di Lee Do-hyun trasmette magnificamente i conflitti psicologici e le turbolenze del suo personaggio, assicurando che gli spettatori siano totalmente immersi nel suo viaggio emotivo.

Realizzato dalla talentuosa casa di produzione SLL, questo avvincente drama è disponibile su Netflix Italia, e offre agli spettatori la possibilità di immergersi nella sua intricata trama e nei suoi avvincenti personaggi. Studio LuluLala ha costantemente dimostrato il suo impegno nella produzione di contenuti affascinanti e stimolanti, raccogliendo il rispetto e l'affetto del pubblico di tutto il mondo. Quando i telespettatori si imbarcano nell'avventura di "The Good Bad Mother", possono aspettarsi di sperimentare lo stesso livello di qualità di produzione e di narrazione che è diventato sinonimo di Studio Lululala. Con una ricca storia di drama eccellenti, SLL continua a spingersi oltre i confini, creando un impatto indimenticabile sul panorama dei K-drama.



L'interpretazione di Lee Do-hyun è una testimonianza del suo talento e della sua passione, in quanto "The Good Bad Mother" esamina i temi della famiglia, del sacrificio e di quanto si possa fare per amore. Cattura perfettamente l'essenza del suo personaggio, offrendo momenti di vulnerabilità, forza e profonda comprensione.



Panorama.it ha parlato con lui in un'intervista esclusiva.





Piacere di conoscerti e grazie per essere qui con noi. Puoi presentarti ai nostri lettori?

Salve, sono l'attore Lee Do-hyun e interpreto Kang-ho in "The Good Bad Mother". Sono davvero felice di partecipare all'intervista e spero di ricevere tutto il vostro affetto e il vostro sostegno per il drama.

Vorrei iniziare con il tuo ultimo lavoro, "The Good Bad Mother". Che tipo di personaggio è Choi Kang-ho?

Kang-ho è l'unico figlio di Young-soon, è un ragazzo che studia duramente e alla fine diventa procuratore. Ma dopo un incidente, improvvisamente torna ad essere un bambino di sette anni, il che apre un altro capitolo della sua vita e del suo rapporto con la madre.

Qual è stata la parte più impegnativa nel ritrarlo?

È stato piuttosto impegnativo incarnare diverse versioni dello stesso personaggio. Ho dovuto interpretare diversi Kang-ho in ogni fase della sua vita - da liceale, studente universitario, procuratore e bambino di sette anni - ed è stato un po' difficile per me dare al personaggio un aspetto coerente.

Hai solo 28 anni, ma se guardiamo indietro la tua carriera è costellata di successi. Come scegli i tuoi ruoli?

Di solito mi sento attratto dai ruoli che mi mettono alla prova. Molti di essi mi sembrano eccessivi e intimidatori all'inizio, ma io seguo il mio istinto ogni volta e se mi dice di farlo...

Quando hai letto per la prima volta lo script del tuo personaggio, come ti sei immedesimato in lui?

Leggo il copione il più possibile. È importante capire che tipo di persona è il mio personaggio, ma è altrettanto fondamentale capire le relazioni che ha con gli altri personaggi della storia. Cerco di tenerlo a mente leggendo il copione più e più volte.

Se dovessi scegliere il tuo ruolo più memorabile quale sarebbe e perché?

Ogni personaggio che ho interpretato è speciale e memorabile per me. È davvero difficile sceglierne uno.

Come e quanto tempo ci vuole per liberarsi della trama e delle emozioni di un personaggio una volta terminate le riprese?

Non so esattamente quanto tempo ci voglia di solito per uscire dal personaggio. Ma di solito faccio cose che contraddicono la personalità dei personaggi che ho interpretato. Ad esempio, posso fare esercizio fisico o fare una passeggiata. Cerco anche di pensare intenzionalmente ad altre cose.

C'è un personaggio a cui ti senti ancora legato?

Mi sento legato e affezionato a tutti loro. Ogni personaggio ha un posto speciale nel mio cuore.

"The Glory" è stato il tuo ultimo successo. Ha scalato le classifiche di tutto il mondo ma è stato un dramma davvero intenso. Come hai reagito quando hai scoperto che era un successo in tutto il mondo?

Mi sono sentito così grato. Mi è sembrato un sogno e a tratti quasi irreale.

Sei abituato a recitare con protagoniste femminili straordinarie. L'ultima è Ra Mi Ran. Qual è il tuo rapporto con lei?

È sempre stato piacevole girare le scene con Ra, che è come un mentore per me. Mi piacerebbe rimanere suo figlio anche dopo la fine del drama.

Andando un po' più sul personale, come ti piace trascorrere il tuo tempo libero?

Mi piace andare in campeggio, portare a spasso il mio cane Gaeul e fare ginnastica. Non riesco a stare a casa quando ho del tempo libero.

Se dovessi esprimere un desiderio, in questo momento, quale sarebbe?

Per il momento, vorrei poter continuare ad andare avanti e migliorare costantemente le mie capacità di attore, in modo da poter sviluppare una carriera duratura in questo campo. Inoltre, spero che tutti coloro che mi circondano, famiglia, amici e colleghi, vivano una vita felice e sana senza troppe difficoltà.

Ho un'ultima domanda: se dovessi definirti in questo momento con una sola parola, quale sarebbe?

Un uomo!