L'Alligatore è costretto a navigare nell'inquietante mondo del sadomaso, un universo di violenza e solitudine che gli mette i brividi, per un difficile caso da risolvere. C'è una nuova indagine al certo della terza puntata de L'Alligatore, la serie crime di Rai2 tratta dai romanzi di Massimo Carlotto e diretta da Daniele Vicari ed Emanuele Scaringi, con protagonisti Matteo Martari, Thomas Trabacchi e Valeria Solarino. Ecco cos'accadrà nel penultimo episodio, in onda mercoledì 9 dicembre.

L'Alligatore, le anticipazioni della terza puntata

Mariano Giraldi, il marito di una donna scomparsa, nasconde alla polizia la sua appartenenza al mondo del sadomaso e si rivolge all'Alligatore (Matteo Martari), l'unico investigatore che viaggia nei territori oscuri dell'illegalità insieme ai suoi inseparabili compagni d'avventura Beniamino Rossini e Max la Memoria (Gianluca Gobbi), per ritrovare la moglie. Marco Buratti dice di sì e si ritrova suo malgrado a navigare nell'inquietante mondo del sadomaso, un universo di violenza e solitudine che a lui e a Rossini mette i brividi.





L'amore impossibile tra l'Alligatore e Greta

La scoperta di questo ambiente, fatto di gente sola e ricattata, dove predatori feroci si aggirano e colpiscono in modi efferati, segnerà profondamente i tre amici, facendo riemergere in loro i fantasmi del carcere, in particolare i i ricordi dolorosi e sconvolgenti delle violenze viste o subite. Intanto l'Alligatore prova a riallacciare l'amore impossibile per Greta (Valeria Solarino), ma riesce però solo a farsi male.