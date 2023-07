Il volto romantico della Corea raccontato da Netflix

Quando si parla di romanticismo in una serie tv si pensa subito a baci appassionati o scene ad altissimo contenuto erotico. Nell'immaginario moderno, però, qualcosa sembra cambiato. Con l'avvento nelle nostre case dei K-drama, o meglio le serie tv sudcoreane, il romanticismo e l'amore sul piccolo schermo sono diventati più sottili, delicati. Fatti di giochi di sguardi, malintesi, parole non dette o spizzicate a metà. La rappresentazione dell'amore, quello che nasce piano e cresce giorno per giorno, trova spazio nei prodotti sudcoreani di cui ormai il nostro Paese è un divoratore seriale. Interpellato da Panorama.it, Don Kang, Vice President of Content di Netflix Korea ha spiegato come «la visione dei contenuti considerati K-Romance è cresciuta tre volte rispetto al 2022».

Ma di che contenuti stiamo parlando? Mettiamo da parte per un istate il fenomeno Squid Game. Proviamo a dimenticarlo. Quando si parla di K-romance parliamo di un genere vastissimo, composto da contenuti eccellenti e attori divenuti il simbolo dell'Hallyu Wave nel mondo, che da anni popolano l'universo dei K-drama e che da sempre caratterizzano il genere grazie alla vastità della scelta. Nell'universo K-romance ci sono grandi drama che abbracciano ogni tipo di genere sentimentale, dalle classiche commedie romantiche alle saghe epiche, fino alle storie d'amore quotidiane. Inutile dire che, spesso, il pizzico di romanticismo fa capolino anche nei drama coreani d'azione o thriller, come per esempio My Name, in cui Han So Hee e Han Bo Hyun miscelano egregiamente alla storia iniziale una sottotrama romantica che lascia senza fiato.

Il fascino del romanticismo sudcoreano è innegabile. Titoli come Crash Landing on You, The King: Eternal Monarch, Business Proposal o il più recente King the Land sono parte dell'immaginario comune dell'amore per una fetta sempre più importante di publico. Come ha sottolineato Don Kang in esclusiva a Panorama, «Netflix ha registrato un 90% di spettatori di K-romance al di fuori della Corea del Sud». Un numero impressionante che riflette la potenza dell'Hallyu Wave anche in Europa e in Italia con l'aumento, per esempio, del turismo in località in cui vengono girati parte di questi prodotti. Indicativo è senza dubbio il caso di Iseltwald, il villaggio sulle Alpi sfondo di alcune delle scene più romantiche di Crash Landing on You. Preso letteralmente d'assalto dai turisti - 400.000 solo nel 2022 - il villaggio, che regolarmente conta 441.000 abitanti ha ben pensato di mettere una tassa di 5 franchi per calcare la passerella in legno sul lago alpino di Brienz, e scattare una foto nel punto in cui Hyun Bin suona il piano. E che dire dei tour che toccano Barcellona, Girona e La Coruña? Se queste tre città non vi dicono nulla, se non che si trovano in Spagna, forse non avete ancora visto Legend of the Blue Sea, la romantica storia d'amore tra Lee Minho e una sirena interpretata da Jun Ji-hyun.

Insomma. Il fascino è totalmente innegabile. Ma qual'è il segreto? Per Don Kang è la lentezza dei contenuti. «L'amore e il romanticismo non sono per forza immediati. Si lasciano attendere. È qualcosa a cui il pubblico coreano è abituato, ma che ha impattato anche sul pubblico straniero grazie alle mille sfumature che vengono ritratte nelle storie e all'evolversi naturale dei sentimenti». A confermare la tendenza è Wooyeon Yang (Director of Content di Netflix Korea) che ha elencato alcuni dei titoli imperdibili all'interno del catalogo di Netflix. A partire dai grandi classici, come appunto Crash Landing on You, fino a Twenty Five Twenty One, che lo scorso anno ha trascorso 10 settimane consecutive nella classifica globale dei primi dieci titoli più visti non in lingua inglese e il divertentissimo Business Proposal, la prima serie prodotta interamente da un'agenzia coreana a toccare i vertici della classifica di Netflix.

Tornando ancora una volta a citare Crash Landing on You, Wooyeon Yang ha spiegato come uno dei punti forti delle K-romance sia proprio la trama. “Un ottimo esempio è Crash Landing on You che ha colto l'interesse del pubblico internazionale grazie a una trama particolare che collega la Corea del Nord e la Corea del Sud in una storia d'amore tra un soldato che salva un erede di un grande conglomerato sudcoreano". "Il drama" ha continuato "scorre lento e mostra l'evoluzione dei sentimenti dei due protagonisti oltre che le loro storie personali e getta una luce sulla vita in Corea del Nord e le differenze con la Corea del Sud". Non solo romanticismo, quindi, ma una serie di ingredienti che riescono a incuriosire - siano essi storici o fantasy, come per esempio quelli sfruttati nella K-romance di successo My Love from the Stars.

Ma cosa succederà ora?

Per Wooyeon Yang il successo non è destinato a rallentare o modificare la sua rotta nel breve periodo. «Attendiamo con ansia l'uscita di un nuovo titolo, Behind Your Touch, in cui la regina delle commedie romantiche Han Ji-min interpreta una veterinaria di una piccola città che ha uno strano dono, la psicometria. Quando convince un detective delle sue capacità, i due collaborano per risolvere i crimini del vicinato». Ancora una volta una miscela di generi, come quella proposta dal titolo in corso See You in My 19th Life, spin off di un webtoon di successo, in cui Shin Hye-sun interpreta un'eroina che può ricordare tutte le sue vite passate e torna, nella sua diciannovesima vita, alla ricerca del ragazzo della porta accanto di cui si era innamorata nella vita precedente.

“Siamo davvero onorati di come i nostri programmi coreani ricchi di emozioni abbiano trovato uno spazio nel cuore del pubblico globale attraverso Netflix, dagli Stati Uniti, all'Europa, al Sud America e oltre" ha concluso Don Kang "Le nostre storie toccano i temi universali della vita - l'amore, il dolore e la tenerezza - e allo stesso tempo offrono uno sguardo alle sfaccettature uniche della cultura coreana. L'impegno di Netflix nel creare questa profonda connessione globale è qualcosa di cui siamo davvero entusiasti”.

A non mancare è stata una piccola critica al sistema dei sottotitoli, spesso contestati per la mancanza di accuratezza nella traduzione. Un problema noto a Don Kang e al suo team e su cui si sta correndo ai ripari. «Siamo alla ricerca di una migliore qualità dei sottotitoli, una migliore qualità del doppiaggio" ha affermato. "Il consiglio per chi ama vedere gli episodi doppiati" ha aggiunto Wooyeon Yang "è quello di guardare prima il prodotto doppiato e poi con i sottotitoli e in lingua originale per poter cogliere maggiori sfumature senza perdere troppo del contesto originale".