L'incubo in cui Marco sta vivendo da anni è a un passo dalla fine ma quando tutto sembra finito, il boss Aurelio torna per compiere la sua vendetta. Si annuncia ad alto tasso di colpi di scena la quarta e ultima puntata de Gli orologi del diavolo, la mini serie di Rai 1 con Giuseppe Fiorello, Nicole Grimaudo e Claudia Pandolfi, ispirata alla vera storia del testimone di giustizia Gianfranco Franciosi. Ecco cos'accadrà nell'episodio finale della fiction diretta da Alessandro Angelini, in onda martedì 17 novembre.

Gli orologi del diavolo, le anticipazioni dell'ultima puntata

A Madeira, il maltempo ritarda l'operazione e accresce l'ansia e la tensione di Marco Merani (Giuseppe Fiorello) che esplode quando scopre che suo padre Antonio (Roberto Nobile) è in punto di morte e lui non può tornare in Italia. Il giorno della partenza arriva, Marco riceve le coordinate per raggiungere Aurelio (Alvaro Cervantes) in pieno oceano: l'operazione congiunta tra le polizie di Italia e Spagna scatta immediatamente, la nave con quattro tonnellate di droga viene requisita, ma il boss riesce a fuggire. Rientrato in Italia, Marco assiste alla morte del padre e pur di sfuggire alla vendetta di Aurelio è costretto assieme a Alessia (Claudia Pandolfi) e ai figli di quest'ultima a finire sotto protezione.









Marco riesce a far arrestare Aurelio

Dopo l'ennesimo trasferimento in una nuova località, la crisi tra Alessia e Marco esplode e quest'ultimo pur di liberare la donna e la sua famiglia da quella schiavitù, la caccia fingendo di non amarla più. Solo e sull'orlo della follia, viene salvato ancora una volta da Alessia che torna per stare per lui. Insieme, decidono di rinunciare alla protezione, rientrano in paese e cercano di vivere una normalità impossibile. Ma il desiderio di vendetta di Aurelio è così forte da spazzare via tutto ciò a cui Marco tiene di più. Solo grazie all'aiuto di suo fratello Jacopo (Marco Leonardi), Merani riuscirà a salvarsi e a far arrestare Aurelio. L'incubo è finito per sempre. Forse.