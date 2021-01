Erasmo è appena arrivato ma rischia di sconvolgere l'esistenza di suor Angela e non solo la sua. Comincia così la seconda puntata di Che Dio ci aiuti 6, la serie di Rai1 con Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi e Francesca Chillemi, che torna dopo il successo dell'esordio seguito da oltre 6 milioni di spettatori, confermandosi una delle certezze granitiche delle Fiction Rai. Tra colpi di scena e svolte inaspettate, ccco cos'accadrà nei due nuovi episodi in onda domenica 10 gennaio.

Che Dio ci aiuti 6, le anticipazioni della seconda puntata

Suor Angela (Elena Sofia Ricci) cerca di aiutare un uomo che, proprio come lei, ha scoperto di soffrire di vuoti di memoria. Intanto Nico (Gianmarco Saurino) vorrebbe tornare con Ginevra (Simonetta Columbu) e fa di tutto per riconquistarla, mentre la ragazza cerca di dimostrargli di essere una donna matura e indipendente. Nel frattempo Monica (Diana Del Bufalo) le prova tutte per riprendersi dal crollo psicologico in cui è precipitata, ma i suoi tentativi non sembrano avere grande successo.





Il segreto di Suor Angela

Ginevra e la new entry Erasmo (Erasmo Genzini) cercano entrambi lavoro: inizia così una strana competizione tra la ex novizia e l'ex galeotto che ha portato trambusto nella vita di Suor Angela e delle altre religiose. Mentre Nico vuole tornare a vivere da single e prova ad uscire con altre ragazze, Monica torna al lavoro e scopre un nuovo lato di sé. Intanto Azzurra (Francesca Chillemi) ce la mette tutta con la piccola Penny (Olimpia Noviello) mentre Suor Angela potrebbe ricevere preziose informazioni sul suo passato: la religiosa fare i conti con un clamoroso segreto, una ferita nascosta ma ancora aperta nella sua anima.