Altro che vene varicose e calze elastiche per le gambe pesanti... Abiti fascianti e fluo, spacchi inguinali e camicie strizzate sui seni abbondanti. Diletta Leotta in gravidanza è più sexy che mai. E i fan le rendono il giusto omaggio: «Mai vista una donna incinta così bella. Perfetta». Quante soddisfazioni, signora mia. Ad agosto nascerà la bambina e lei per ingannare il tempo mica sferruzza la copertina. Macché. Triplica il fatturato, lanciando un podcast «Mamma Dilettante» dedicato a gioie e dolori della maternità. Una ne fa, cento ne pensa, la conduttrice sportiva. Forse anche troppo e i social perplessi si interrogano: «Alla fine è sempre e solo questione di grana, non tirare in ballo le altre donne, offendi la nostra intelligenza», «Devi guadagnare anche sulla tua gravidanza, che tristezza», «Sembra che sia l’unica donna al mondo che avrà un figlio», «Ma il parto sarà su Dazn o Sky?». Lei intanto continua imperterrita con i suoi biberon-show, tanto che sul web a gran voce l’acclamano: «Dilatte Leotta». Tutto secondo copione.

Le solite piccole cattiverie social, che scivolano via, mentre la puerpera radiosa ostenta in costume una pancia perfetta e un marito più prestante di Conan il Barbaro. Certo, Loris Karius è personaggio balzachiano: prima la gloria, poi la disperazione, la fine del sogno, la depressione. Quella maledetta palla a Benzema è un film che non scorderà mai. Neanche i tifosi del Liverpool in quella tragica finale. Ma nella vita in fondo c’è molto di peggio che fare il terzo portiere del Newcastle ed essere il compagno della sensuale conduttrice. Che ora lo vorrebbe all’Inter per averlo vicino. Anche se azzardiamo un consiglio: le mogli procuratrici, come insegna Wanda Nara, meglio di no. Intanto lei confessa: «Il sesso in gravidanza? Dipende dalle dimensioni». Poi precisa «della pancia». Ambé. Già ci tremavano le vene ai polsi. Eppure, come Macbeth sente la fine quando vede marciare la foresta di Birnam, così all’orizzonte si staglia quello che lei mai avrebbe pensato. Perché la vita non solo è crudele, ma anche dispettosa. E il nemico ci batte sempre sullo stesso campo. Per capire non possiamo che ricordare l’immenso Francesco Nuti e la sua immortale canzone d’amore: «Alta, bella, bionda, occhi celesti... puppe a pera, pera, pera». Con questo sottofondo musicale ecco arrivare Maria Arreghini, conduttrice sportiva osannata dal tabloid The Sun, come «sex bomb». Il pubblico social l’ha accolta in tutto l’abbondante splendore: «Maria Parmalat», «Ottava meraviglia», «Tanta roba», «Madre Natura», «madonnabenedettadell’incoroneta». I media sportivi non hanno dubbi: sarà lei la nuova regina del calcio.

Diletta, sbrigati e molla i biberon.