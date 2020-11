White Stripes: esce la prima antologia di Jack e Meg White

Non solo Seven Nation Army. L'iconico duo rock, composto da Jack e Meg White, nel corso di una breve ma intensa carriera ha inventato uno stile, un nuovo approccio al rock and roll.Basilare ma dirompente. Il primo greatest hits della band raccoglie 26 brani e sarà pubblicato in digitale, su vinile e cd negli Stati Uniti (e in Canada) il 4 dicembre. Vinile e cd, nel resto del mondo, saranno disponibili dal 12 febbraio 2021.

Oltre alla musica, verrà messa a disposizione dei fan una serie di gadget speciali presso alcuni negozi di dischi indipendenti selezionati: oggetti di merchandising cheli corrispondono a ciascuno dei ventisei brani presenti nell'album.

La pubblicazione della track list del Greatest Hits viene accompagnata dall'anteprima di un nuovissimo video musicale animato del brano "Apple Blossom", diretto da Wartella (Cartoon Network's Mad). Proprio di recente la band ha reso disponibile dai propri archivi anche una performance live inedita di "Ball and Biscuit" registrata durante il concerto del 22 ottobre 2003 allo Shibuya-AX di Tokyo, in Giappone. Versioni restaurate in alta definizione dei loro video musicali andranno a supportare l'uscita del Greatest Hits nel mese di dicembre.



THE WHITE STRIPES GREATEST HITS



TRACK LIST