Arrivano i Coldplay: la scaletta del concerto

In vista degli attesissimi show di Napoli e Milano, abbiamo sbirciato la scaletta dei concerti inglesi della band di Chris Martin. Una setlist che sostanzialmente è la stessa, fatta qualche piccola variazione data in data.

L'inizio dello spettacolo è affidato a due intro: Light through the veins del compositore inglese Jon Hopkins seguito da Flying Theme di John Williams dalla colonna sonora di E.T.. Subito dopo un estratto musicale da Music From The Sperhes e poi il primo vero brano del concerto. Di seguito la scaletta dello show del 7 giugno al Principality Stadium di Cardiff.

Higher Power

Adventure of a lifetime

Paradise

The Scientist

Viva la Vida

Hymn fo the weekend

Charlie Brown

In my place

Yellow

Human Heart

People of the pride

Clocks

Infinity Signs

Something Just like this (brano dei Coldplay con Chainsmokers)

Midnight

My universe (brano dei Coldplay con I BTS)

A sky full of stars

Don't panic

Dakota (cover degli Stereophonics)

Human Kind

Fix You

Biutyful