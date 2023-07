Rtl 102,5 è la radio più ascoltata d'Italia, con quasi 6 mln di ascoltatori al giorno

RTL 102.5 mantiene la sua posizione di leader del panorama radiofonico italiano. Secondo l'indagine TER relativa al primo semestre del 2023 (periodo dal 17/01 al 12/06), RTL 102.5 registra 5.971.000 di ascolti nel giorno medio, confermandosi come la prima Radiovisione d'Italia.

Secondo l'ultima pubblicazione dei dati TER, l'intero Gruppo RTL 102.5 può vantare un totale di 8.284.000 milioni di ascolti nel giorno medio con RTL 102.5 GM 5.971.000 di ascolti, Radiofreccia GM 1.359.000 di ascolti e Radio Zeta GM 954.000 ascolti.“Dopo anni di pandemia, che ha distorto la vita di tutti noi, il ritorno alla normalità porta con sé anche il ritorno alle normali abitudini, che vedono la radio da sempre centrale nei consumi culturali degli italiani.

L’offerta di altissima qualità - sia sul fronte musicale sia di quello di intrattenimento e informazione - ci pone al centro della dieta mediatica di adulti e ragazzi, come testimonia la riconquista dei grandi numeri. RTL 102.5 si conferma la prima radiovisione d'Italia con 5.971.000 ascoltatori e l'intero gruppo raggiunge un totale di 8.284.000 ascoltatori tra RTL 102.5 con 5.971.000, Radio Zeta con 954.000 e Radiofreccia con 1.359.000. Sono orgoglioso di poter dire che tutte e tre le radio, rivolte a target diversificati, possono essere oggi come oggi definite ammiraglie e possono essere seguite ovunque, in ogni momento e da qualsiasi device.

L’intero Sistema RTL 102.5 raggiunge 25 milioni di contatti, sulle tre radiovisioni, sui siti web, sulle radiovisioni digitali e su RTL 102.5 Play, il grande portale on demand. Sono fiero anche della crescita delle sei emittenti digitali, che offrono all’ascoltatore una varietà di contenuti, fresca e dinamica, fatta di musica, intrattenimento e informazione. Insomma un'offerta unica nel panorama italiano e mondiale con una copertura totale su tutti i target radiofonici e televisivi e offerte commerciali con promozioni live e reali studiate ad hoc”, dichiara Lorenzo Suraci, Presidente del Gruppo RTL 102.5.