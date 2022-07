Nic D, «Icee Pop» ha il sapore dell’estate

Potremmo racchiudere in questa sorta di slogan l'esuberanza da stagione estiva racchiusa in questo scanzonato, spensierato e giocoso brano pop del cantautore americano Nic D che, senza il supporto di una major, ha raggiunto in poco tempo oltre 2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Senza prendersi troppo sul serio, ma prendendo seriamente l'idea che sapersi divertire è il sale della vita, ad ogni età.



Oggi per capire un'artista devi passare ai raggi X i suoi canali social. La dottrina è vera anche per Nic D al 50%: l'altro 50 equivale all'ascolto di Icee Pop.

Perciò, ecco il vostro bugiardino con tutta la posologia del caso: incamerate bene nella testa la ricetta della leggerezza di questo brano un po' pop, un po' dance, un po' hip hop (basterà un ascolto al mattino e uno la sera non lontano dall'aperitivo), e poi fatevi un giro sulle piattaforme IG, Facebook e Tik Tok di Nic D dove, per esempio, è noto per i suoi video virali grazie ad oltre 1,5 milioni di follower!

Dal suo sito invece, emerge una sintesi per parole chiave per identificare l'uomo, oltre all'artista. Nic D si definisce marito, padre, fotografo e artista da Culpeper, piccola città della Virginia, e del resto le bacheche dei sui canali social sono la riprova di questa sintesi, audace, quanto perfetta.

Per esempio, Nic D è diventato un volto familiare anche dal suo podcast "The FRDi Show", che ha altri 1,6 milioni di follower.

IL SINGOLO Icee Pop

Icee Pop è proprio un ghiacciolo musicale. La metafora ci viene facile: guardate il videoclip e capirete. Perché si gusta in fretta - il ghiacciolo canzone, non il videoclip (ma volendo anche quello) - è refrigerante, caccia via i brutti pensieri, è quando lo hai finito ne vorresti subito un altro. La stessa immediatezza musicale racchiusa nel nuovo singolo di questo artista indipendente che così ci riassume questo brano.

“Volevo creare una canzone che puoi ascoltare a una festa, a un festival o semplicemente rilassandoti a casa con i tuoi figli. Icee Pop è stato ispirato da mia moglie, come la maggior parte delle mie canzoni, e spero che i miei ascoltatori l’adorino tanto quanto me". (Nic D)

E' proprio il caso di dire: due morsi e non finirai più di canticchiarla!

Assaporare/ascoltare per credere.

IL VIDEOCLIP Icee Pop

Ghiaccioli, molle giocattolo, una stanza da teenager a testa in giù e colori che si irradiano.

Giallo il ghiacciolo, gialla la stanza, verde il ghiacciolo, verde la stanza e così via. C'è una voglia di leggerezza nel videoclip di Icee Pop che si sposa alla perfezione col mood della canzone. Nic D balla e canta incurante dei grandi problemi del mondo e tutto è permeato di colori in tinta che pervadono l'atmosfera, bicicletta o fiori che siano, in primo piano. Non c'è sopra e non c'è sotto, non c'è una storia da narrare, ma un perfetto gioco di sinestesia in cui i suoni colorano e i colori risuonano.

Ci sono giovani ballerini sullo sfondo e protagonisti che si alternano a Nic D. E poi, i ghiaccioli, taaaaanti ghiaccioli. Con un doppio stecchino, che si spezzano e si ricompongono. Possiamo dire che ballano anche loro, e forse sono i veri protagonisti di Icee Pop. Non fateli sciogliere.