«BOOM» di Lee Minhyuk è un’esplosione di talento

Quando si pensa agli idol più sexy dell'industria K-pop, Lee Minhyuk dei BTOB è in cima alla lista. Con il suo carisma sbalorditivo e il suo sguardo penetrante, è in grado di dominare la scena a 360 gradi.

Far parte del sistema K-pop per 11 anni non è sempre stato facile per Minhyuk. Come membro dei BTOB e come artista solista, conoscere se stesso e la sua vera identità è stata una delle sfide più grandi per un artista che ora è così amato che il suo concerto, BOOM, è andato esaurito in soli tre minuti dall'apertura della vendita dei biglietti.

Minhyuk, dai tempi di HUTAZONE, non ha mai perso l'occasione di dimostrare di essere il talento versatile che è. Conosciuto anche come Huta, parola scelta dall'artista dal vocabolario sino-coreano che significa "oscillare in uno spazio vuoto", è ora in pieno "swing" con il suo nuovo album e progetto solista. BOOM - con la sua orecchiabile shaka laka - ha un ritmo frenetico e coinvolgente intrecciato con uno stile ibrido wonk trap. L'album, che porta lo stesso nome, è un viaggio musicale di 12 tracce ricche di emozioni in tutte le sfumature.



BOOM! Quanto di te possiamo trovare in questo album?

Al di là di tutto, con 'BOOM' vedrete un tipo di vibrazione e di sensualità che non avete mai visto da me.

Perché BOOM?

'BOOM' è un brano di forte impatto, non solo esplosivo ma anche equilibrato tra hit e sustain. L'ho scelta sia come brano che come nome dell'album perché ha il significato di "puntare a creare una sensazione".

Questo è il tuo secondo album da solista; quanto è cambiato rispetto a HUTAZONE?

Rispetto a [HUTAZONE], sono diventato più maturo sotto ogni aspetto. Le mie immagini, la mia musica e anche le mie capacità sono ora più mature.

Parlando del brano che dà il titolo all'album, puoi dirci qualcosa di più su di esso?

All'inizio potreste trovare 'BOOM' un po' strano perché è una canzone con un genere unico, lo stile ibrido wonk trap, ma alla fine vi troverete assuefatti da 'BOOM'!

Nel tuo album ci sono 12 brani; se dovessi sceglierne solo uno - oltre alla title track - quale sarebbe e perché?

Sceglierei il primo brano, "I'm Rare". È un brano che incarna l'identità di questo album, insieme alla title track "BOOM", e inoltre mette in mostra al megli chi HUTA.

Sei è un membro dei BTOB; come si differenzia il lavoro da solista da quello con il gruppo?

Ogni singolo aspetto è diverso. Le promozioni da solista richiedono più energia di quelle di gruppo, sia fisicamente che mentalmente. Inoltre, ciò che è diverso è che le promozioni da solista ti permettono di esprimere all'infinito ciò che persegui attraverso il tuo album.

I BTOB sono una parte importante della tua vita; se dovessi descriverli con una parola, quale sarebbe?

Per me i BTOB sono come una casa preziosa e accogliente dove posso riposare comodamente in qualsiasi momento.

Sei nel mondo del K-pop da molto tempo. C'è qualcosa che sogni ancora di raggiungere?

Voglio fare musica per molto, molto tempo. Che sia un produttore o qualsiasi altra cosa, voglio fare musica.

Dal tuo debutto a oggi, hai un ricordo particolare a cui sei affezionato?

Ricordo chiaramente tutti i concerti che ho fatto con i MELODY.

Chi è Lee Minhyuk adesso?

Sono un lago calmo.