Måneskin: la scaletta dei concerti di Roma e Milano

I numeri dei Måneskin sono davvero incredibili: 7,8 miliardi di streaming e 328 certificazioni a livello mondiale, con 18 dischi di diamante, 259 dischi di platino e 51 dischi d’oro. Ma i numeri che più impressionano sono quelli dei live, la dimensione ideale della band romana e quella più importante per giudicare il vero successo di un gruppo, con concerti sold out ovunque in giro per il mondo, in grandi venue che quasi mai gli artisti italiani hanno calcato (pensiamo a un tempio della musica come l'arena O2 di Londra).

Dopo aver infiammato il palco di Glastonbury e del Primavera Sound di Barcellona e Madrid, i Måneskin sono pronti a tornare in Italia per cinque concerti-evento negli stadi previsti per il 16 luglio allo Stadio Nereo Rocco di Trieste (data zero), il 20 luglio (SOLD OUT) e 21 luglio allo Stadio Olimpico di Roma e il 24 luglio (SOLD OUT) e 25 luglio allo Stadio San Siro di Milano. Da settembre avrà poi inizio il RUSH! World Tour, la tournée mondiale che li vedrà per la prima volta protagonisti nei palazzetti di Giappone, Canada e Stati Uniti, toccando i templi della musica internazionale come il Madison Square Garden a New York. I Måneskin torneranno anche in Sud America, questa volta nelle più grandi arene e stadi, e debutteranno inoltre in Australia. Vediamo insieme la (probabile) scaletta dei concerti che attendono la band romana nei prossimi giorni negli stadi di Trieste, Roma e Milano, basandosi sulle loro ultime, adrenaliniche esibizioni live.

Don’t Wanna Sleep



Gossip

Zitti E Buoni

Own My Mind

Supermodel

Coraline

Baby Said

Bla Bla Bla

In Nome Del Padre

Beggin’

Timezone

For Your Love

Gasoline

Torna A Casa

Vent’Anni

Amandoti

I Wanna Be Your Slave

La Fine

Feel

Mark Chapman

Mammamia

Kool Kids

The Loneliest

I Wanna Be Your Slave (reprise)