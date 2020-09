Ligabue, il nuovo brano: La ragazza dei tuoi sogni

I concerti di Luciano Ligabue sono diventati dei riti collettivi che richiamano decine di migliaia di spettatori da ogni parte della Penisola, tanto che è stato più volte necessaria l'enorme spianata di Campovolo per contenere tutto l'entusiasmo dei suoi fedeli sostenitori. Non a caso ieri sera Ligabue ha scelto proprio il grande prato deserto della RCF Arena Campovolo, dove avrebbe dovuto festeggiare in questi giorni i trent'anni di carriera in un grande concerto che, a causa del Covid-19, è stato rimandato all'19 giugno 2021, per presentare il suo nuovo brano La ragazza dei tuoi sogni subito dopo il Tg1 delle 20."Siamo qui, dove avremmo dovuto tenere la festa per i nostri trent'anni questo week end. Non abbiamo potuto farla, la faremo l'anno prossimo. Ma volevo quanto meno in questo posto farvi ascoltare la mia nuova canzone", ha dichiarato il rocker di Correggio, prima di cantare insieme alla sua band la canzone, da oggi disponibile in radio e digitale. "La ragazza dei tuoi sogni ti farà l'amore sempre come quelle prime volte / ha la vita indipendente, fa capire quando conta quanto conti veramente".

La canzone vede il ritorno di Ligabue a quei fortunati ritratti femminili di cui è specialista, oltre che alle sonorità classic rock, parzialmente abbandonate nell'ultimo progetto Start, prodotto dal giovane Federico Nardelli, che ha trent'anni meno di lui. Non a caso la produzione del nuovo singolo è curata da Fabrizio Barbacci, che ha contribuito non poco al successo di Buon compleanno Elvis (l'album dei record, che lo proietta direttamente nell'empireo dei grandi della musica italiana), Fuori come va? e Nome e cognome. '30 anni in un (nuovo) giorno', l'evento in data unica per celebrare i trent'anni di carriera di Ligabue che si terrà il 19 giugno 2021, sarà il primo grande evento che si terrà nella RCF Arena Campovolo, questo nuovo spazio creato rigorosamente ad hoc per la musica con una capienza di oltre 100.000 spettatori e una pendenza del 5% per garantire una visuale e un'acustica ottimali.