Ecco Lexie Liu, la «Happy Star» dalla Cina

Cinese, inglese, spagnolo. E un esperimento musicale che ha dato vita a "The Happy Star", il primo album completo di Lexie Liu in tre anni.

Se non avete mai sentito parlare di Lexie, dovete controllare al più presto i suoi lavori. Cantante, cantautrice, rapper, il suo sound provocatorio e interculturale è qualcosa di così notevole da farle guadagnare il titolo di talento cinese che sta conquistando il mondo. Lexie, nata Liu Boxin, è apparsa per la prima volta sulla scena musicale nel 2015 quando ha partecipato al reality show sudcoreano K-pop Star 5, poi ha partecipato a The Rap of China nel 2018, che ha lanciato la sua carriera come artista solista. Da allora ha pubblicato otto singoli e 4 album ed EP. La musica di Lexie esplora spesso i temi dell'amore, delle relazioni e della scoperta di sé, con testi che sono estremamente introspettivi. È nota anche per le sue performance accattivanti, che incorporano elementi di danza e visivi per migliorare l'esperienza complessiva. Oltre a dedicarsi alla musica, Lexie Liu è diventata una figura di spicco nel settore della moda e della bellezza. È stata nominata ambasciatrice di diversi marchi di alto profilo, tra cui Dior, Fendi e MAC Cosmetics. Grazie al suo senso dello stile unico e alla sua sensibilità per la moda, Liu è diventata una ricercata collaboratrice per diverse campagne e progetti. La sua capacità di fondere senza soluzione di continuità il suo talento artistico con i suoi interessi per la moda e la bellezza ha ulteriormente consolidato il suo status di stella nascente sia nell'industria musicale che in quella dell'intrattenimento, guadagnando una fanbase numerosa e devota sia in Cina che a livello internazionale, e la sua carriera continua a fiorire a ogni nuova uscita.

Abbiamo parlato con lei.





Ciao Lexie, piacere di conoscerti. Puoi presentarti al pubblico italiano?

Ciao Italia! Sono Lexie Liu. Canto, scrivo canzoni e faccio musica!

Sei quella che possiamo definire un'artista multi-hyphenated, ma voglio iniziare parlando della tua musica. The Happy Star è stato acclamato dal pubblico e dai media. Puoi dirci qualcosa di più sul processo di creazione di questo album?

Ho iniziato a scrivere il primo brano di The Happy Star circa 2 anni fa, e poi ho avuto l'idea di costruire un tema di carte dei tarocchi come fonte di ispirazione per la scrittura delle altre canzoni. Poi ho iniziato a produrre l'album e ho lavorato da casa con musicisti di talento provenienti da tutto il mondo e ho registrato e composto tutto da sola durante la pandemia. È stato un bel carico di lavoro per me! Fortunatamente, il risultato è stato ottimo e ne è valsa la pena.

L'album ha 12 tracce. A quale ti senti più legata e perché?

È difficile sceglierne uno solo! Sono tutti come i miei bambini. Direi che la canzone a cui sono più legata potrebbe essere "i wanna tell u" perché è ispirata a un'esperienza di mal d'amore che ho avuto e che probabilmente non dimenticherò mai.

MAGICIAN e FORTUNA erano i brani singoli di The Happy Star. Come li ha scelti?

Per i singoli la mia mentalità è che le canzoni più "pop" saranno i "singoli", proprio come funziona di solito nell'industria? 'Fortuna' e 'Magician' sono il mio nuovo stile dopo questa reinvenzione che mi rappresenta, e sono abbastanza 'pop'?

In FORTUNA si canta in tre lingue diverse. È qualcosa di così unico. Come hai gestito il tuo essere multilingue e perché hai scelto di cantare in mandarino, inglese e spagnolo?

Attualmente sto ancora imparando lo spagnolo, perché non sono ancora molto fluente. Mi piace conoscere le lingue perché è così affascinante! I voti, i suoni e le rime uniche di ogni lingua portano nuova ispirazione alla mia musica. Credo sempre che ci sia la lingua perfetta per cantare un certo verso o trasmettere un certo messaggio. Il mandarino è la mia lingua madre e sto imparando l'inglese da quando avevo due anni. Per quanto riguarda lo spagnolo, ne sono stata attratta guardando programmi televisivi spagnoli. (ride)

Scrivi sia la musica che i testi. Da dove trae ispirazione?

Da ogni parte, da ogni momento e da ogni sentimento. Nel tuo lavoro sembra esserci una solida connessione con i tratti.

Credi nel destino?

Sì, ma alla fine il vero potere è dentro di noi.

Sei anche il visual di molti marchi di alta moda. Come si incontrano il mondo della moda e quello della musica?

La moda e la musica sono entrambi modi per esprimere noi stessi. Posso capire chi è una persona solo dal suo stile. Per me tutto cambia continuamente e anche noi cambiamo, quindi reinventare il mio stile sia nella moda che nella musica è importante per me.

Sei molto giovane ma ha già ottenuto molti risultati. Quali sono i tuoi prossimi obiettivi?

Grazie! Vorrei rimanere sempre in contatto con il mio vero io e questo garantirebbe alla mia creatività di fluire attraverso di me.

Chi è Lexie adesso?

Un'anima che desidera essere tutto!