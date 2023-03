A tu per tu con B.I

Mentre leggete questa storia, spero che possiate prendervi qualche minuto per isolarvi dal mondo esterno, mettere le cuffie e ascoltare la musica B.I. Può sembrare assurdo, ma io ho fatto lo stesso durante la redazione di questo pezzo che, per molto tempo, ho sognato di scrivere.

B.I è un'icona del K-pop. Per chi non lo conoscesse, B.I - il cui vero nome è Kim Hanbin - è quello che possiamo considerare un genio della musica e un maestro delle parole. Rapper e autore di canzoni, dopo il suo debutto nel 2015 come leader e autore delle canzoni nella boy band iKON, nel 2018 ha ricevuto il premio Songwriter of the Year grazie alla hit del gruppo, Love Scenario.

La vita, tuttavia, non è sempre un percorso facile. Dopo aver lasciato il gruppo nel 2019 a causa di uno scandalo, B.I non si è arreso e ha letteralmente preso tra le mani il mondo del K-pop tornando nel 2021 con il suo primo album da solista, Waterfall. L'album contiene canzoni scritte e prodotte da B.I stesso, in cui mette in mostra il suo talento come artista solista.

B.I è noto per i suoi testi introspettivi ed emotivi, che spesso toccano temi come la salute mentale, l'auto-riflessione e la crescita personale. È anche molto apprezzato per le sue capacità di rapper e produttore e i suoi fan sottolineano la sua dedizione al mestiere. Con il suo suono caratteristico e la sua energia contagiosa, B.I è diventato rapidamente uno dei musicisti più richiesti del settore. Il suo talento e la sua dedizione gli hanno permesso di guadagnare una legione di fan fedeli che ammirano la sua onestà, vulnerabilità e autenticità. Nonostante le sfide e le controversie che ha dovuto affrontare nel corso della sua carriera, B.I è rimasto concentrato e impegnato nella sua musica. Continua a spingersi oltre i confini del possibile nel genere K-pop ed è emerso come un vero e proprio pioniere e innovatore.

La canzone di successo BTBT, parte del suo ultimo EP Love or Loved Part.1, ha mostrato lo stile caratteristico di B.I e il suo flow impeccabile. I testi di BTBT sono arguti e pieni di personalità, e mostrano la prospettiva unica e il talento creativo di B.I. Combinati con il ritmo coinvolgente della canzone, creano un'esperienza potente e indimenticabile che ha portato il brano nella top 10 della Viral 50 Global Charts di Spotify ed a diventare ben presto virale su TikTok. Una vera gemma all'interno del suo ultimo EP è Keep me up, un potente brano dance incentrato sulla giovane e intensa infatuazione che viene ben rappresentata attraverso i toni vocali romantici di B.I con l'accattivante hook "Cause you keep me up, 불꽃이 P.O, I'm just tryna love ya, 불꽃이 P.O P.O P.O, Cause girl you keep me up". I caratteri "불" e "꽃" insieme in Hangul significano "fuochi d'artificio", ma se separati significano rispettivamente "fuoco" e "fiore". B.I utilizza un gioco di parole con P.O come suono letterale per la pronuncia di "피어", che si traduce in "sbocciare". L'intero hook si traduce sia in "i fuochi d'artificio stanno scoppiando" che in "i fiori di fuoco stanno sbocciando".



Dopo l'esibizione a Parigi sul palco del MIK Festival, B.I è pronto a partire per un tour mondiale. Prima, però, si è concesso una chiacchierata con Panorama.it in un'intervista esclusiva.







Piacere di conoscerti. Non è assolutamente necessario viste le migliaia di fan sparsi per tutta Europa, ma potresti presentarti?

Ciao a tutti, sono B.I. Piacere di conoscervi.



Vorrei iniziare a parlare della tua musica. BTBT. È stata senza dubbio la canzone dell'estate 2022 e il più grande successo dell'anno. Ti aspettavi un tale successo?

È stata davvero una sorpresa. Ci piace pensare che tutto il nostro duro lavoro sia stato ripagato.

Alcuni si rivolgono al titolo come 비틀거리다, il suono onomatopeico del barcollare, altri al tremare per amore. Dov'è la verità?

Contiene entrambe le cose. Tremiamo e barcolliamo perché siamo ubriachi d'amore.

Ma, soprattutto, cosa significa per te BTBT come canzone?

Questa canzone ha segnato il punto di partenza perché la mia musica e la mia esistenza venissero riconosciute da un pubblico più vasto, quindi è sicuramente un brano molto significativo e prezioso per me.

Parliamo dell'amore e di tutte le sue fasi. È il tema centrale del tuo album Love Or Loved, che può essere scritto anche come L.O.L. La risata. Inoltre, il concetto di un mazzo di carte e di un album con poster 1:1 è geniale. Puoi dirci qualcosa di più sul tuo album?

Io e il mio team abbiamo elaborato insieme una serie di idee diverse per esprimere l'amore in vari modi attraverso l'album! I videogiochi, ad esempio, sono un aspetto fondamentale della storia del nostro video musicale. Appare sia in BTBT che in Keep me up come una serie di episodi, il che ci ha portato a decidere che sarebbe stato divertente incorporare un concetto di gioco anche nell'album.

Qual è una cosa che ami profondamente nella tua vita?

La famiglia, gli amici, i colleghi e i fan.

Sei uno scrittore prolifico. illa illa è nato mentre facevi la doccia. Ma sono curiosa: dove scrivi di solito le tue canzoni, e quante sono nascoste nel tuo cassetto in attesa di essere pubblicate un giorno?

Beh, scrivo canzoni soprattutto in studio, ma mi lascio ispirare da varie situazioni e spazi. Non direi che siano nascoste di per sé, ma considerando quelle non ancora pubblicate e quelle che non lo saranno mai, ho circa 200-300 canzoni.

Hai iniziato come trainee a 14 anni. Ora, a 26 anni, cosa pensi che ti abbia insegnato il K-pop?

Ad amare i propri fan.



In Mindset hai registrato 12 episodi (6 brani e sei booster), affrontando molti temi intensi: dall'essere bloccati in una stanza buia al burnout e alla necessità di concedersi una pausa quando è il momento. Quanto è difficile per te parlare del tuo passato e del tuo presente?

Sicuramente non è stato facile, ma nemmeno difficile, perché ho imparato un sacco di lezioni mentre sopportavo quei tempi bui.

Se potessi descrivere te stesso usando una sola canzone, quale sarebbe e perché? Quale sarebbe e perché?

Per ora direi WATERFALL. È l'emblema delle mie sfide passate, del superamento di quelle difficoltà, della determinazione e così via.

Qual è il brano più sottovalutato del tuo ultimo album, una gemma grezza che deve ancora essere scoperta?

Ad essere sincero, amo davvero tutta la mia musica e, sebbene ognuno abbia gusti diversi, credo che ognuna di esse sia una vera gemma (ride).

Stai per partire in tour. L.O.L THE HIDDEN STAGE partirà da Bangkok e attraverserà prima l'Asia. Avremo la possibilità di vederti esibire in Europa?

Sì, credo... Lo voglio davvero tanto. Prometto che farò in modo che accada. Dovete venire a vedermi, va bene? Metterò in piedi il miglior spettacolo per voi.

Di recente hai annunciato le dimissioni dalla posizione di responsabile della 131 Label. Hai anche parlato di un album in studio nella prima metà del 2023 e Love Or Loved parte 2 nella seconda metà. Un sacco di cambiamenti. Cosa dobbiamo aspettarci da te e cosa ti aspetti da te stesso?

È piuttosto semplice. Potete aspettarvi musica più dinamica, show più emozionanti, messaggi più audaci e così via.

Ho un'ultima domanda: chi è Kim Hanbin?

Sono un vero e proprio tesoro.