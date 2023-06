Italia Loves Romagna: i big della musica italiana accendono Campovolo

A undici anni dal grande evento Italia Loves Emilia a Campovolo, per sostenere le popolazioni colpite dal terremoto del 2012 nelle province di Reggio, Modena, Bologna e Ferrara, la musica italiana si è di nuovo mobilitata ieri sera con un grande concerto-evento benefico in stile Live Aid, ribattezzato Italia Loves Romagna, per sostenere le popolazioni colpite dalla terribile alluvione che si è abbattuta sul territorio romagnolo. Circa 40mila spettatori sono accorsi alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo) nel concerto prodotto e organizzato (a tempo di record) da Friends & Partners, Riservarossa, Vivo Concerti e Magellano Concerti con il supporto di Ministero della Cultura, Rai – Radiotelevisione Italiana, Regione Emilia Romagna e Siae. La maratona musicale, condotta da Amadeus, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Francesca Fagnani nei panni di testimonial-coordinatori, ha raccolto 1,8 milioni che, grazie al contributo degli sponsor che hanno coperto i costi vivi dello spettacolo, andranno a sostenere progetti educativi e culturali nei centri della Romagna più colpiti, tra cui scuole, biblioteche e scuole di musica di Forlì, Cesena e Ravenna. L'obiettivo, come ha dichiarato Gianmarco Mazzi, sottosegretario alla Cultura con delega alla musica dal vivo che fin dal primo giorno ha sostenuto l'iniziativa, è quello di arrivare a tre milioni grazie anche agli sms solidali al numero 455388 (al costo di 2 euro ciascuno) che potranno essere inviati fino al 5 luglio.

Una delle artiste che più si è spesa per l'iniziativa è stata Laura Pausini, ambasciatrice nel mondo della sua amata Solarolo, che ha dedicato alla sua gente l'inno Romagna Mia: "Da quando è accaduta questa tragedia - ha sottolineato la cantante - ho cercato di aiutare non solo personalmente, ma dando anche la disponibilità a esserci in tutte le occasioni che potessero dare un aiuto concreto agli abitanti della mia Romagna. Oggi tutto è cambiato in questa terra meravigliosa, ma non è cambiata la forza e la determinazione della mia gente che con grandissima fatica cerca di rialzarsi, senza mollare mai. E oggi il mio pensiero va a tutti loro, compresi i miei familiari e i miei amici di scuola coinvolti". Tra i duetti più applauditi segnaliamo Laura Pausini e Giorgia in You’ve got a friend, Zucchero e Andrea Bocelli in Miserere, Tananai e Max Pezzali in Gli anni, Fiorella Mannoia ed Emma ne Il peso del coraggio, Tananai e Ligabue in Piccola stella senza cielo, Elisa e Ligabue in A modo tuo, Negramaro e Rkomi in Estate. Molto apprezzate anche le performance soliste di Tananai, Zucchero, Elisa, Giorgia, Elodie, Negramaro Blanco, Madame, Salmo e Irama. Gran finale con l'inedito trio formato da Gianni Morandi, Fiorella Mannoia ed Elodie, che hanno entusiasmato i 40.000 di Campovolo con gli evergreen Vita e C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones.

La scaletta del concerto Italia Loves Romagna a Campovolo (24 giugno 2023)



Zucchero: preghiera, Partigiano Reggiano, Per colpa di chi

Salmo e Zucchero: Diavolo in me

Salmo: 90 minuti

Irama & Rkomi: 5 gocce, Luna Piena

Fiorella Mannoia: Combattente, Che sia benedetta

Laura Pausini: Romagna Mia (1′ a cappella), Benvenuto, Simili

Laura Pausini e Giorgia: duetto You’ve got a friend

Tananai: Tango, Abissale

Elisa: Anche Fragile, Gli ostacoli del cuore

Andrea Bocelli: Miserere con Zucchero, Con te partirò

Giorgia: Oronero, Il mio giorno migliore, Di sole e d’azzurro

Ligabue Il giorno di dolore che uno ha, Tra palco e realtà

Elodie: Vertigine, Due

Gianni Morandi: Apri tutte le porte, Uno su mille

Emma: Trattengo il fiato, Amami, Cercavo amore, Sono bella

Max Pezzali: Nessun rimpianto, Con un deca

Madame: Voce, Il bene nel male

Negramaro: Mentre tutto scorre, Nuvole e lenzuola, Estate con Rkomi

Blanco: Blu celeste, Notti in bianco

Elisa e Ligabue A modo tuo

Tananai e Max Pezzali Gli anni

Rkomi ed Elodie: La coda del diavolo

Fiorella Mannoia ed Emma: Il peso del coraggio

Tananai e Ligabue: Piccola stella senza cielo

Irama ed Elisa: Ovunque Sarai

Max Pezzali e Ligabue: Leggero

Gianni Morandi, Fiorella Mannoia ed Elodie: Vita di Lucio Dalla e Gianni Morandi, C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones di Gianni Morandi