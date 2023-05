Italia Loves Romagna: il 24 giugno a Campovolo

La musica italiana, con il supporto del Ministero della cultura, realizzerà a favore delle popolazioni alluvionate un grande evento ribattezzato Italia loves Romagna che si terrà sabato 24 giugno nell'arena spettacoli già allestita di Campovolo a Reggio Emilia.

Al momento non ci sono dettagli sui nomi degli artisti che parteciperanno all'evento.

Lo ha annunciato il sottosegretario alla cultura Gianmarco Mazzi, aggiungendo che «gli obiettivi sono due, raccogliere più fondi possibili e lanciare un invito a trascorrere le vacanze dell'estate 2023 in Romagna, per portare vita e aiutare quello splendido territorio a risollevarsi. La Romagna è una terra meravigliosa che da sempre evoca sole, gioia e benessere, un luogo dell'anima per gli italiani, oggi duramente colpito»ha sottolineato Mazzi Mazzi.