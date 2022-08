Il nuovo sogno delle VIVIZ

I gruppi esordienti sono sempre una boccata d'aria fresca nella scena musicale coreana. Questa volta, però, con i VIVIZ le cose potrebbero essere leggermente diverse. Un nuovo nome, VIVIZ, abbreviazione di "vivid dayz", un progetto rinnovato e una storia ancora da raccontare. Eunha, SinB e Umji non sono estranei alle luci della ribalta. Prima di rinascere come VIVIZ, le ragazze facevano parte delle GFRIEND. Prima del loro improvviso scioglimento nel maggio 2021, il gruppo era noto per essere considerato brutalmente un underdog nell'industria del K-pop, nonostante i loro bop e la loro incredibile presenza scenica. Ora che l'incredibile trio è tornato, cosa dobbiamo aspettarci?

Panorama ha parlato con loro per tentare un'intervista esclusiva al pubblico italiano.

VIVIZ non è solo un acronimo composto dai vostri veri nomi, ma significa anche "giornate vivaci". Come sono le vostre giornate ora che siete tornati a essere un trio?

SinB: Siamo molto impegnate in questi giorni. Ci sono così tante cose da fare e così tante cose che vogliamo fare, ma nel complesso ogni giorno è stato una gioia per noi!

Avete iniziato sette anni fa come Gfriend, poi è arrivato lo scioglimento. Alcune persone vi hanno definito un rookie.... È il modo giusto di rivolgersi a voi?

Eunha: Per favore, chiamateci esordienti esperti! (ride). Vi mostreremo come abbiamo il cuore di un rookie ma siamo veterane esperte.

Parliamo del vostro primo EP: Beam of Prism. Che significato ha per voi questo EP?

Umji: È prezioso per noi. Credo che "prezioso" sia la parola più appropriata. Poiché molte persone ci hanno aiutato in questo progetto, anche noi abbiamo dato il nostro meglio. Abbiamo messo il nostro cuore e la nostra anima in questo album, perché era la prima volta che presentavamo VIVIZ al mondo, quindi... è molto prezioso per noi.

Se poteste descriverlo con una sola parola, quale sarebbe?

Umji: Un grand opening. Il motivo è che penso che questo sia un album di apertura al mondo, un meraviglioso inizio per le VIVIZ.

Eunha: Bop! È pieno di belle canzoni!

SinB: Un fiore. Le VIVIZ sono finalmente sbocciati. (ride)

Avete esaminato molte canzoni prima di scegliere BOP BOP! come title track. Quando e come avete capito che era quella giusta?

Umji: Abbiamo pensato "Ah, questa canzone è così nostra!" dal primo momento in cui l'abbiamo sentita, perché sembrava la canzone perfetta da usare come prima impressione su una vasta gamma di persone. Per questo tutti hanno spinto perché fosse la nostra canzone di debutto.

Se doveste descrivere il vostro passato, presente e futuro con un solo aggettivo, quale scegliereste?

VIVIZ: VIVIZ! È una parola che può descrivere i nostri vari aspetti!

Cosa dobbiamo aspettarci da voi?

SinB: Ci auguriamo che siate impazienti di assistere alle infinite trasformazioni che intraprenderemo. Anche i nostri successi! haha Vogliamo sentire la gente dire: "Oh, le VIVIZ sanno fare anche questo?".