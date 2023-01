A tu per tu con Henry

«Sono molto emozionato. Uscirà tra due minuti». Quando Henry è apparso sul monitor del mio computer, era sorridente nel suo studio di registrazione. Era il D-day: dopo due anni, il suo nuovo singolo, Moonlight, sta per essere pubblicato. Le parole correvano veloci, il tempo scorreva e noi avremmo assistito dal vivo, insieme a lui, ai primi secondi di vita del suo nuovo brano. «Aspetta, dove sei?» mi chiede, vedendo la luce del sole attraverso la mia finestra. «Sono in Italia. A Milano». «Oh, wow. Quindi sto trascorrendo il tempo prima della mia uscita in Italia proprio adesso. È fantastico». Henry era ancora più sorridente. Mancava solo un minuto e mezzo.

Prima di addentrarci nella nostra lunga conversazione, vogliamo raccontarvi chi è questo artista poliedrico.

Nato nel 1989, Henry Lau è un cantante, cantautore, attore e violinista classico. Se riuscite a nominare qualcos'altro nel campo della creatività, Henry è in grado di farlo. Naturalmente, è anche un artista. I suoi dipinti sono molto conosciuti e acclamati dal pubblico e per molto tempo hanno fatto parte di una mostra presso la famosa Saatchi Gallery di Londra.

Da giovane, poco dopo aver ricevuto la medaglia d'oro in violino dal Royal Conservatory of Music in Canada, Henry ha iniziato la sua carriera musicale. Nel 2008 ha debuttato come membro del popolare gruppo pop coreano Super Junior-M. Qualche anno dopo, nel 2013, Henry ha lanciato la sua carriera di artista solista con l'EP Trap. Da allora, ha pubblicato numerosi singoli da classifica e ha prodotto musica per altri artisti, K-drama e OST di film. Dopo aver lasciato la SM Entertainment ed essere entrato a far parte del Monster Entertainment Group nel 2018, Henry ha iniziato a ridefinire il suo sound musicale a livello globale, a partire dal rilascio del suo singolo digitale, Untitled Love Song. Come abbiamo detto, Henry è anche un attore e ha all'attivo diversi film e K-drama. Per citarne alcuni, nel 2015 ha avuto un ruolo di supporto in Persevere, Goo Hae Ra (칠전팔기 구해라) ed è stato attore non protagonista nel drama di successo Oh My Venus (오 마이 비너스) recitando al fianco di So Ji-sub, Shin Min-ha e Sung Hoon.

Il suo debutto a Hollywood è avvenuto nel 2019 con "A Dog's Journey", dove Henry ha un ruolo da protagonista nel film della Amblin Entertainment (lo studio di Spielberg). Nello stesso anno, Henry ha debuttato in Cina con "Doubleworld", interpretando il protagonista principale del film prodotto da Alibaba e Filmko. Nel 2014, Henry ha debuttato in Final Recipe con le co-star Michelle Yeoh e Chin Han. Henry è anche un volto noto della televisione coreana e cinese e compare come membro regolare del cast nei principali programmi coreani e cinesi, tra cui la serie coreana "I Live Alone" e quella cinese "Back to Field".





Henry, piacere di conoscerti. Non è necessario, ma puoi presentarti al pubblico italiano?

Come si dice hello? È giusto, Ciao? Ciao, mi chiamo Henry. Tra un minuto uscirà il mio nuovo singolo e passerò questo tempo con voi.

Moonlight è in uscita tra pochi minuti. Possiamo parlare più approfonditamente del tuo nuovo singolo?

È una canzone del mio album a cui ho lavorato per circa un anno. È una canzone per tutti, soprattutto per le persone che mi circondano, perché ho visto che tutti intorno a me, mentre scrivevo, erano molto stressati e stanchi di molte cose, perché c'era Covid e tutto il resto. Così ho voluto regalare una canzone alla gente. Una canzone che quando la ascolti ti rende felice e ti fa dimenticare tutto lo stress. E questo è il tipo di canzone che è Moonlight.

Che cosa significa per te la parola Moonlight?

In realtà mi stavo immaginando mentre ballavo per strada da solo o con uno o più amici, tutti che si divertivano. Ho immaginato questo nella mia testa, e ho anche visualizzato la luce della luna. E questa è diventata la parola d'ordine.

Sei tornato con della nuova musica dopo più di due anni... come ci si sente?

Sono molto emozionato. Mancano circa 30 secondi all'uscita del disco, ma è passato molto tempo dall'ultima volta che ho pubblicato nuova musica, e so che ci sono molti fan che mi aspettavano, e so che anche in Italia che mi hanno sempre sostenuto. E sono davvero entusiasta di mostrare a tutti ciò su cui ho lavorato a lungo.









Mentre io e Henry parlavamo e ridevamo, il tempo correva veloce. Mancavano meno di trenta secondi all'uscita. Avevo il telefono aperto su Spotify, pronto per aggiungere Moonlight alla mia playlist in tempo reale. «Spero che un giorno potrò fare un concerto o anche un piccolo incontro con i fan o qualcosa del genere in Italia», ci ha rivelato. È arrivato il momento. Moonlight era ufficialmente disponibile in tutto il mondo. La felicità di Henry era tangibile. Per festeggiare, nonostante la distanza Seoul-Milano, ha immediatamento sollevato la mano e ci siamo scambiati un cinque virtuale.









Facciamo un viaggio nella tua carriera. Hai iniziato quando eri solo un bambino. Hai cominciato a suonare il violino a sei anni. Qual è il tuo rapporto con questo strumento?

Ho iniziato a suonare il violino, il pianoforte e il repertorio classico quando ero molto giovane. Il mio strumento principale, direi, è il violino, che - guarda caso - viene dall'Italia. Il violino che ho adesso è italiano. Ho iniziato con la musica classica e poi, quando ero al liceo, ho iniziato a ballare e a creare tutti i pop e tutto il resto. Se ballavo sul palco, mi dicevo: «Oh, aspetta, dovrei anche cantare». Ed è così che è iniziato tutto. Così ho iniziato a cantare e poi, in seguito, una cosa tira l'altra e ora combino tutto. Se avete la possibilità, potete vedere alcune delle mie esibizioni in cui suono il violino e il pianoforte e cerco di fare tutto.

Poi, mentre eri a Toronto, hai fatto un'audizione per un'agenzia di K-pop e tutto è cominciato. Cosa ti aspettavi allora?

Oh, non avevo aspettative. Un mio amico mi ha detto che c'era una grande compagnia che cercava nuovi talenti e io sono andata, senza sapere cosa mi aspettasse. Ma credo che questo dimostri che tutto può accadere a chiunque. Non ero una persona speciale, non avevo conoscenze particolari o cose del genere. Ero solo un normale ragazzo di Toronto. Una cosa tira l'altra e questo è ciò che è successo. Penso che in questo momento ci siano molti ragazzi che vogliono fare musica o altre cose. Non importa. Non deve essere per forza musica. Voglio solo dire loro che tutto può accadere.

Hai fatto parte dei Super Junior M e hai assistito all'evoluzione della musica K-pop. Cosa ne pensi? Come è cambiata?

All'epoca il K-pop non era così grande, era appena iniziato. Poi, improvvisamente, è diventato enorme e gigantesco. Un giorno ero a New York a esibirmi e il giorno dopo da un'altra parte. E poi, subito dopo, tutti hanno iniziato a riconoscermi e tutto il resto. Ma è incredibile come la musica riesca a collegare tutti. Non importa da dove vieni o di che nazionalità sei. Sono sempre felice di esibirmi e di mostrare la mia musica e la mia arte a chiunque.

Cosa ne pensi della fase attuale della musica K-pop? È troppo veloce o frenetica, o è un'onda che dobbiamo cavalcare a tutta velocità?

Non credo che ci sia mai troppo. Penso che più cose escono, più tutti sono contenti. Ma credo che sia perché qui (in Corea del Sud) le persone lavorano così velocemente. Qui tutto è ad alta velocità. Anch'io, quando sono qui, lavoro più velocemente. Penso di continuo: «Oh, devo fare anche questo». Penso che sia il risultato di un duro lavoro. E sono molto felice perché più cose vengono fuori, più tutti possono migliorare.

Sei quello che si definisce un artista poliedrico. L'anno scorso sei stato a Londra per la Start Art Fair e i tuoi quadri sono stati esposti alla Saatchi Gallery. In che modo la musica e l'arte collimano?

Credo che la musica e l'arte siano tutte espressioni delle proprie emozioni, no? Penso che ognuno le esprima in modo diverso. Non deve essere necessariamente arte. Alcune persone potrebbero, non so, fare qualsiasi tipo di lavoro, scrivere libri, studiare. Quella potrebbe essere l'espressione della loro arte e delle loro emozione. Ma per me, sicuramente, l'arte e la musica sono espressioni delle mie emozioni. E i miei quadri, non mi sarei mai aspettato che andassero alla Saatchi Gallery, ma non importa quale sia la forma d'arte; continuerò a fare tutto il possibile per mostrarli alla gente.

E poi c'è il tuo lato da attore. In cosa si differenzia l'Henry musicista dall'Henry attore?

La recitazione e la musica sono molto diverse. Voglio dire, sono entrambi spettacoli, ma la recitazione è qualcosa di più: devi concentrarti per molto tempo perché, sai, giri per quattro o cinque mesi per un film o qualcosa del genere. Mentre la musica è più veloce. È solo, boom, e poi fai qualcos'altro. E boom, e poi qualcos'altro ancora. Ma mi piacciono entrambe le cose. E se c'è un film o una serie italiana che ha bisogno di qualcuno come me...

Torniamo alla tua musica. Ora abbiamo avuto Moonlight. Può darci qualche spoiler sul prossimo film?

Come ho detto, Moonlight è una canzone dell'album. L'album è finito. Ora devo lavorare per mostrarvi il risultato finale, quindi sono molto eccitato per questo. Sto lavorando il più velocemente possibile. E poi quest'anno ho in programma molte esibizioni e occasioni diverse per incontrare i fan. Anche in Italia, sarei felice di incontrare le persone. Anche se c'è un solo fan in Italia che vuole vedermi, mi piacerebbe raggiungervi ed esibirmi per voi.

Se potessi dare un consiglio al giovane Henry che si affacciava al mondo del K-pop, quale sarebbe?

Il giovane Henry, in realtà, il giovane Henry, era fantastico. Vorrei essere più simile al giovane Henry, perché all'epoca ero impavido. Quando sei giovane, non pensi a nulla. Lo fai e basta. Così a volte, quando il giorno dopo avevo un'esibizione, pensavo: "Oh, cambierò canzone. Mi esibirò in un'altra cosa o qualcosa del genere". Ma ora non lo farei mai perché mi preoccupo molto. Voglio esercitarmi e voglio che sia perfetto. Ma credo sia arrivato il momento di essere più simile al vecchio Henry.

In una parola: come ti descriveresti in questo momento?

In questo momento? Eccitato. Nervoso. La canzone è appena uscita, diciamo più eccitato.