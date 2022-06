Hanssel Delgado Dimmi che Me Gusta Tanto non è il solito tormentone estivo, senza dirmelo

https://www.instagram.com/hansseldelgadomusic/

Quando pensi di avere a che fare con un film già visto, una storia già sentita, è bello potersi invece far sorprendere. Parafrasando: quando pensi che tutti i brani latini di stagione siano fatti con lo stampino, arriva quello che ti stupisce. Dimmi che Me Gusta Tanto non è il solito tormentone estivo senza dirmelo, per usare uno slang social. Per capire in cosa il cubano HANSSEL DELGADO, qui al suo esordio come solista, differisca da tutti gli altri, basterà farsi una passeggiata di polpastrello sulla pagina instagram del cantante nativo dell’Avana oggi residente in quel di Madrid: hansseldelgadomusic.

Hanssel certo è giovane, bello, aitante, ambizioso e «vanesio» come deve essere la giovinezza. A 16 anni debutta nella boy band "ANGELES", firmando nel 2017 con uno dei produttori internazionali più importanti al mondo, Sergio George e la multinazionale Warner Music, grazie alla quale la band si è fatta conoscere in tutta l’America Latina e parte degli USA, con i brani “Me mata tu amor” (10 milioni di visualizzazioni) e “Me enamoré” (7 milioni di visualizzazioni). Gli Angeles hanno aperto 7 concerti di Enrique Iglesias e Pitbull in diversi stati degli USA.

Se il tormentone estivo è sinonimo di ostentazione edonistica, Me Gusta Tanto (Around the music/ Believe Italia) è la classica eccezione che conferma la regola. Certo, ballerete in maniera trasognante sin dal primo ascolto, sentendovi già in vacanza, proiettati virtualmente sulla vostra spiaggia dei sogni proibiti. Ma come spesso accade con la musica cubana, l’andamento coinvolgente nasconde una profondità lessicale e uno spunto emotivamente commovente. Il SingoloMe Gusta Tanto inganna sulle prime note. Un sound spensierato dal sapore reggaeton che cede il passo alla melanconia di una tonalità in minore.

Ecco la differenza, ecco la novità al di là del luogo comune. Hanssel Delgado sa già cosa si aspetta il pubblico. Con i giusti ingredienti ben dosati, quello che sembra la riproposizione di un piatto assaggiato mille volte, diventa una sorta di rivisitazione di un classico.Bastano pochi dettagli in musica per fare la differenza e Hanssel Delgado Fernandez sa come gestirli.

CENNI BIOGRAFICI

Nel 2022 HANSSEL DELGADO debutta da solista con “Me gusta tanto”, una hit estiva dal sapore reggaeton, che è destinata ad imporsi tra i tormentoni estivi.