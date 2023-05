Concerti e festival musicali sono sempre più presenti nella nostra vita quotidiana. Dopo anni di stop dovuti alla pandemia, in questo 2023 il numero di eventi sembra essere cresciuto in modo esponenziale al punto da ormai essere una presenza fissa, quasi a cadenza mensile. A vincere è la formula dei molteplici artisti, di fama internazionale, che si susseguono sul palco in show che spesso durano dalla mattina alla notte inoltrata. Collaterali gli eventi legati al food e ai fan e al divertimento che rendono l'esperienza ancora più unica.

Ecco i festival da non perdere questa estate.





Primavera Sound Festival - Barcellona, Madrid e Porto

Tre città, tre eventi imperdibili. Il Primavera Sound è uno dei festival più importanti e famosi al mondo e farà tappa a Barcellona (1 - 4 giugno), Madrid (5 - 11 giugno) e a Porto (7 - 10 giugno) - e vedrà nella line up la partecipazione di numerosi artisti internazionali, tra cui I Blur, Halsey, Loyle Carner, Depeche Mode, Kendrick Lamar, Skrillex, Rosalía, Måneskin, Calvin Harris, Diplo e molti altri. Se già per la scorsa edizione Plenitude ha contribuito a realizzare, nel capoluogo catalano, il primo palco totalmente alimentato da batterie caricate con energia prodotta da pannelli fotovoltaici installati presso la struttura, quest’anno la Società ha esteso il suo impegno a tutti i palchi di Barcellona e Madrid e a un palco di Porto, che saranno alimentati con energia elettrica certificata da garanzie di origine come prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili. Inoltre, in tutte e tre le città Plenitude realizzerà una suggestiva installazione che, grazie ad alcuni pannelli fotovoltaici disposti sulla sua superficie, permetterà ai partecipanti di ricaricare smartphone e dispositivi elettronici con energia solare, e che racconterà il percorso di decarbonizzazione intrapreso dalla Società e dal festival.

Italia, Pantelleria - The Island

Dopo il successo della prima edizione The Island torna presso la meravigliosa isola di Pantelleria da giovedì 1° a domenica 4 giugno 2023 per far vivere ai suoi ospiti delle nuove esperienze diurne immerse nella natura all’insegna del benessere, che culmineranno in speciali live notturni in un universo fatto di musica di ricerca presso il resort Zubebi, headquarter del festival. Il festival The Island sarà alimentato da energia proveniente anche da fonti rinnovabili, al fine di ridurre l’impatto sull’ambiente delle attività collegate al festival stesso. Durante la prima edizione, il sustainability partner Plenitude (Eni) ha installato a Pantelleria un impianto di pannelli fotovoltaici che sarà utilizzato per contribuire ad alimentare anche l’edizione 2023 del festival, insieme a una turbina eolica residenziale installata proprio quest’anno, che andrà ad amplificare la produzione di energia rinnovabile. Tra i nomi, ancora in aggiornamento, Saoirse, Young Marco, Danilo Plessow (MCDE), Dj Tennis e Palms Trax.

Francia, Parigi - Loollapalooza

Segnatevi luogo e data: Hippodrome de Longchamp, dal 21 al 23 luglio. Tre gli headliner: gli Stray Kids che apriranno la serata del 21 luglio, Rosalía il 22 luglio e Kendrick Lamar che concluderà il festiva il 23. Con loro oltre 35 artisti tra cui spiccano i nomi di Lil Nas X, Kygo, OneRepublic, Niall Horan. Il LollaParis promette divertimento fin dal mattino per grandi... e piccini. All'interno dell'area dell'Hippodrome infatti verrà creata un'aria dedicata ai bambini. Un palco, l'allegria, i giochi, le famiglie lo sanno già: Kidzapalooza non è un asilo nido ma un invito a riscoprire la musica attraverso gli occhi dei bambini e a costruire ricordi unici per tutta la vita anche per i più piccoli.

Spagna, Madrid - KPOP.LUX

Preparatevi a una notte elettrizzante di musica e spettacolo allo stadio Civitas Metropolitano, quando KPOP.LUX e L.A. Rock Entertainment si uniranno il 22 luglio per presentare il KPOP.LUX SBS Super Concert a Madrid in collaborazione con SBS. Non è solo un'occasione per vedere diversi artisti fenomenali del K-pop su un unico palco, ma anche un'opportunità per sperimentare una formazione che non si è mai esibita insieme prima. Tre gli headliner già annunciati: Enhypen, Ive e Ateez. Ma l'organizzazione (che aveva già organizzato il Kpop.Flex) promette grandi sorprese.

Inghilterra, Londra - BST Hyde Park

Nella cornice del parco di Hyde Park a Londra, dal ZZZ torna il BST Hyde Park, uno dei festival europei più apprezzati. Sponsorizzato da American Express, il festival apre le sue porte il 24 e il 25 giugno con P!nk, headliner delle prime due serate. Con lei, sul palco, Gwen Stefani. Seguono i Guns N' Roses il 30 giugno, i Take That il 1 luglio, le Blackpink (e i The Rose) il 2 luglio e Lana del Rey il 9 luglio. BST Hyde Park offre anche punti ristoro e giostre, attrazioni e giochi che funzionano a pagamento e devono essere utilizzati in conformità alle istruzioni dell'operatore, anche per quanto riguarda la salute e la sicurezza.

Spagna, Barcellona - Bubble Pop

Sembra un festival uscito da un videogioco. Artisti del J e K pop si incontrano a Barcellona per una due giorni - l'1 e il 2 luglio - di musica e divertimento. Il festival si svolgerà alla Fira Barcelona Montjüic e proporrà concerti esclusivi, oltre a esperienze culturali e gastronomiche che celebrano la comunità asiatica. Con l'obiettivo di onorare e celebrare la comunità asiatica e allo stesso tempo di soddisfare le centinaia di migliaia di fan occidentali del K-Pop e del J-Pop, BubblePop offre un'opportunità accessibile al pubblico giovane di riunirsi e godere della musica asiatica. Il festival vanta un programma impressionante, tra cui LeeHi, JUNNY, Oceanfromtheblue, Riri e la talentuosissima Dj Minjeong.

Opera Festival - Isola di Milo (Catania)

Nell’isola più grande del Mediterraneo, a Milo (Catania), luogo magico cui hanno legato le proprie vite due cantautori come Lucio Dalla e Franco Battiato, dal 23 al 27 agosto tornerà anche Opera Festival, spettacolare manifestazione musicale in cui si esibiranno una schiera di artisti contemporanei - tra cui DMX Crew Live, Erika de Casier, Evanora Unlimited, Tullio De Piscopo, James Holden, Guy Contact e Jane Fitz - pronti a spaziare le sonorità elettroniche e non solo della musica underground. Un importante evento per la comunità cittadina, che Plenitude ha scelto di supportare con una serie di iniziative dirette alla rigenerazione urbana e alla valorizzazione delle risorse locali. Un’opera di riqualificazione, energetica e del territorio, che Plenitude supporterà anche grazie all’installazione diffusa, nell’area cittadina, di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, e fornendo generatori solari per alimentare alcuni eventi specifici all’interno dell’Opera Festival, come il concerto di Ilice di Carinnu, che si tiene ai piedi dell’albero più antico alle pendici dell’Etna, o l’Etna Morning, suggestivo spettacolo che si svolge all’alba presso i vigneti di Milo. Gli stessi materiali scenici e di allestimento dell’Opera Festival, prodotti in legno di castagno, saranno forniti da Plenitude, che li acquisterà dagli artigiani locali di Milo, offrendo così un sostegno concreto alla manodopera locale.