Luglio dei 150 Festival

Non si contano e, in realtà, non li ha mai contati ufficialmente nessuno. Ma di festival e kermesse musicali in Italia ne vanno in scena ogni anno quasi mille, di cui quasi 150 nel solo mese di luglio. Migliaia di artisti e addetti ai lavori, milioni di spettatori e un indotto considerevole che tiene in vita il business musicale nell’era delle piattaforme streaming, che in termini di ricavi, per chi suona e compone, rappresentano una frazione degli incassi del tempo in cui il pubblico comprava cd e vinili. Quest’anno, forse come mai prima d’ora, il luglio italiano della musica live è un’esplosione di suoni e suggestioni che si snodano lungo lo stivale.

La prima tappa del nostro viaggio tra i festival d’eccellenza non poteva che essere Perugia che festeggia i 50 anni di Umbria Jazz, un festival diventato brand internazionale, oltre che sinonimo di performance indimenticabili. Quest’anno è il turno dell’eterno Bob Dylan che il 7 luglio all’Arena Santa Giuliana presenta le canzoni dell’album Rough and Rowdy Ways, inclusa I contain moltitudes, straordinario flusso di coscienza in musica, oltre che geniale e imprevedibile gioco di nomi e citazioni: dai Rolling Stones a Edgar Allan Poe, passando per Indiana Jones. Due giorni dopo il cantautore Premio Nobel, tocca a Herbie Hancock, classe 1940, pianista e compositore che ha innovato il jazz e la musica contemporanea come pochi altri. Insieme a Miles Davis e da solista. Da riascoltare l’album tributo a Joni Mitchell (River: The Joni Letters), del 2008, premiato con un Grammy Award.

Si sdoppia tra Nichelino (To) e Matera l’edizione del Sonic Park 2023. Tra gli show piemontesi, Madame (8 luglio) Guè + Emis Killa (9 luglio) e Sting (12 luglio) che nella scaletta del suo spettacolo ha unito il meglio del repertorio da solista e le perle dei Police. Basti dire che il concerto si apre con Message in a Bottle e si chiude con Roxanne e Fragile. In Basilicata l’evento principale è il concerto di Nick Mason, batterista dei Pink Floyd che ha riunito una band di grandissimi musicisti (alla chitarra c’è Gary Kemp, un tempo con gli Spandau Ballet) per suonare le canzoni dei due primi leggendari dischi della band, brani che quasi mai i Floyd stessi hanno eseguito dal vivo se non a inizio carriera. Tra le chicche, Atom Heart Mother, Remember a Day e Fearless. Sempre alla Cava del Sole di Matera, il 30 luglio, gli Articolo 31 celebrano decenni di carriera e la reunion dopo una lunga separazione.

Si snoda in 23 location diverse l’edizione 2023 della Milanesiana che il 14 luglio all’Isola di Albarella (Rovigo) ospita il concerto di Angelo Branduardi. Il giorno dopo al Teatro Olimpico di Vicenza, lo spettacolo di Simone Cristicchi e Amara. A Bormio, il 27 luglio, il magico incontro tra il pianoforte di Omar Sosa e i fiati di Paolo Fresu. Callas 100 è invece l’evento che celebra il centenario della nascita di una delle più importanti interpreti di sempre. L’evento andrà in scena in prima mondiale il 23 luglio a Firenze, all’interno del MusArt Festival. Oltre alla voce narrante di Laura Morante, grandi nomi della musica internazionale, tra cui Olga Peretyatko, Maria José Siri, Ekaterina Bakanova, Andrea Edina Ulbrich, Valerio Borgioni e il Maestro Beatrice Venezi. L’incontro tra le vibrazioni della musica e la bellezza della natura avviene il 22 luglio al Teatro del Silenzio, uno spettacolare anfiteatro naturale ricavato tra le colline di Lajatico (Pisa). Protagonisti del Corona Sunsets Festival saranno i Subsonica, il deejay set di Lost Frequencies, Francesca Michielin, Venerus e The Zen Circus.

È ormai un’istituzione il Lucca Summer Festival che a luglio celebra tre capitoli fondamentali della storia del pop e della dance «made in England». Il 22 luglio presso le Mura Storiche della città si esibiranno i Blur, campioni indiscussi, insieme agli Oasis, del fenomeno Brit Pop negli anni Novanta. Una band «aperta», che a differenza dei rivali di sempre si prende lunghe pause per poi rimettersi insieme (della presunta reunion del gruppo dei fratelli Gallagher si parla da anni, ma di concreto non è mai successo nulla). Il giorno prima dello show a Lucca uscirà il nuovo disco, The Ballad of Darren. Il 28 tocca a Robbie Williams, icona pop con un repertorio di hit senza tempo. In scaletta ci sono le eterne Let Me Entertain You, Strong, Come Undone, Angels e persino un remake del pezzo più noto degli Oasis, Don’t Look Back in Anger. Sempre dall’Inghilterra il 23 luglio in Piazza Napoleone, ecco i Chemical Brothers, il duo british che ha rivoluzionato il concetto di musica dal vivo imponendo il format del concerto-deejay set a folle oceaniche in tutto il mondo. Una serata nel segno dell’elettronica accompagnata dai sempre più spettacolari effetti visual dei geniali designer Smith and Lyall.

Emblema del concetto di musica nella natura è il No Borders Music Festival, al confine tra Italia, Austria e Slovenia, che va in scena negli scenari montani del Tarvisiano in Friuli-Venezia Giulia. Tra gli eventi di luglio, gli Skunk Anansie (il 22) e Mika (il 23) si esibiscono ai Laghi di Fusine, una location che si raggiunge soltanto a piedi o in bicicletta (il parcheggio delle auto è a un chilometro e mezzo dal luogo dello spettacolo). Se poi avete voglia di musica di altissima qualità, il 30 luglio al Rifugio Gilberti di Sella Nevea (ci si arriva camminando, in bici o con la cabinovia) c’è Benjamin Clementine, un marziano in questo tempo di musica omologata. Cantautore, pianista e poeta dalla voce potente e vellutata, è uno degli artisti più intensi ed emozionanti che si possano ascoltare in concerto. Ipnotizza e coinvolge chiunque quando si esibisce in teatro, figurarsi ascoltarlo avvolti nel silenzio di un paesaggio lunare a 1.850 metri...