Esce il remix di Cosa succede in città - Anteprima video

A 35 anni dall'uscita dello storico brano di Vasco, esce il remix di Cosa succede in città, realizzato dal Dj Luca Zanarini. Il remix, su etichetta Saifam Indie, sarà disponibile dal 26 giugno in radio, digital download e sulle piattaforme di streaming e dal 10 luglio in versione vinile, mix a 45 giri colorato da collezione, a tiratura limitata.



ANTEPRIMA VIDEO: Cosa succede in città Remix 2020

«Avevo 17 anni e facevo lo speaker in una radio locale, Radio Modena, ma ascoltavo tutti i giorni Puntoradio, il programma Suono su Suono condotto da Vasco Rossi» racconta Zanarini. «Volendo dare un volto a questo personaggio, mi sono recato a Zocca e alla porta mi aprì Gaetano Curreri, nell'altra stanza c'era Vasco che conduceva il programma. Mi colpì molto, così cominciai a seguirlo nelle sue attività, anche nelle serate in discoteca dove si esibiva come dj e come cantautore. Erano i tempi dei suoi primi brani come Silvia, Jenny e così via...» aggiunge Zanarini, uno dei deejay che si è esibito a Modena Park.

«Un pomeriggio di dicembre 2016, nel pomeriggio mi è squillato il telefono ed era Vasco che voleva comunicarmi che sul palco di Modena Park ci sarei stato anch'io. Non potevo dirlo a nessuno, ma per un po' di giorni non ho dormito. È stata davvero una grande emozione. Suonare davanti a tutta quella gente era qualcosa di incredibile. Al momento di salire sul palco, volevo scappare, ma poi una volta iniziato, non volevo più smettere. In seguito, suonai anche all'Olimpico a Roma. Anche lì c'era tantissima gente, fu un'emozione stupenda e indimenticabile». spiega, prima di addentrarsi nella genesi del remix: «Un pomeriggio, ero nell'ufficio di Vasco Rossi a Bologna e gli ho detto che mi sarebbe piaciuto remixare un suo brano. Mi disse di sì e la scelta ricadde su Ti Immagini. Apprezzò il mio lavoro, e successivamente mi diede l'ok anche per il remix di Cosa succede in città»