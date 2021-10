Le 20 canzoni italiane più belle del 2021 (finora...)

Abbiamo selezionato 20 tra le canzoni più interessanti uscite nel 2021, con una discreta presenza di brani presentati all'ultimo Festival di Sanremo (che ha visto l'affermazione sia in streaming che in radio di Maneskin, Colapesce Dimartino e Madame) spaziando dal pop di qualità al cantautorato, dall' r&b all'hip hop, dal rock all' it pop.

Al primo posto i Maneskin, in questo momento una delle band più cliccate e popolari su scala mondiale. A seguire, Caparezza, Sottotono e Diodato con un efficace racconto in musica della leggenda di Roberto Baggio, nonché brano portante del film biografico, Il Divin Codino.



LA NOSTRA TOP 20

1) Maneskin - I wanna be your slave

2) Caparezza - La scelta

3) Sottotono - Mastroianni

4) Diodato - L'uomo dietro al campione

5) La Rappresentante di Lista - Amare

6) Mahmood - Ghettolimpo

7) Colapesce Dimartino - Musica leggerissima

8) Maneskin - Zitti e buoni

9) Max Gazzè - Considerando

10) Salmo - A Dio (con Alex Britti)

11) Saturnino - Milano

12) Davide Shorty - Regina

13) Cosmo - Io ballo

14) Venerus - Ogni pensiero vola

15) Madame - Il mio amico feat Fabri Fibra

16) Ministri - Peggio di niente

17) Ghemon - Momento perfetto

18) New Genea - Marechià

19) Mario Biondi - Luv luv luv

20) Vanoni Colapesce Dimartino - Toy Boy