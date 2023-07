Bryan Chase, il rapper visionario

"Bryan Chase è un'anomalia. Lui è molto di più".

Rinomato come artista hip-hop coreano, Bryan Chase si è rapidamente imposto all'attenzione del panorama musicale, affascinando gli ascoltatori con la sua tavolozza sonora unica e il suo approccio visionario alla musica. Recentemente, Bryan ha pubblicato il video musicale ufficiale di "Raindrop", un brano contenuto nel suo attesissimo EP di debutto, [2U]. Parte della rinomata a livello internazionale THEBLACKLABEL e Interscope Records, con questo album Bryan Chase dimostra la sua straordinaria abilità artistica.

Come? Immergendo gli spettatori in un incantevole mondo futuristico, il video musicale di "Raindrop" avvolge il pubblico in un regno post-apocalittico, navigando abilmente sul tema della determinazione incrollabile di fronte alle sfide incessanti. Prodotto dal talentuoso BIG BANANA, noto per il suo lavoro su "나는 (Reason)" di TAEYANG, artista di THEBLACKLABEL, il brano risuona con un potente messaggio di resilienza e di rifiuto delle avversità.

Il video di "Raindrop" segue l'importante ritorno di Bryan e la palpabile attesa per il brano che dà il titolo all'EP, "2U", in cui collabora con la star del rap newyorkese A Boogie Wit Da Hoodie. Scritto dallo stesso Bryan, con la produzione dello stimato 24, riconosciuto come il principale beat-maker delle BLACKPINK, responsabile di successi globali come "Ddu-Du Ddu-Du" e "Pink Venom", "2U" mostra l'evoluzione di Bryan che si avventura in territori musicali inesplorati. Il video musicale di "2U", di ispirazione cinematografica e anime, è stato magistralmente realizzato dal pluripremiato produttore esecutivo della società giapponese di esseri umani virtuali Aww Inc., Takayuki Moriya, insieme all'acclamato animatore e regista di video YKBX.

L'EP, composto da sei canzoni, testimonia la crescita artistica e personale di Bryan, che esplora senza paura nuovi suoni e idee, spingendosi oltre i confini della sua zona di comfort. Riflettendo sui suoi pensieri più profondi, sulle emozioni, sui trionfi e sulle tribolazioni, Bryan ha condiviso: "Questo album incarna il mio paradiso e il mio inferno, i miei alti e i miei bassi. Questo è 2U". Nel corso dell'EP, Bryan ha partecipato a tutti gli aspetti della scrittura delle canzoni, collaborando con stimati produttori come BIG BANANA, 24 e il suo partner creativo di lunga data, JUNIORCHEF. In particolare, l'album è sapientemente prodotto dall'apprezzato TEDDY.

Essendo l'unico rapper coreano nel roster di THEBLACKLABEL, l'affiliazione di Bryan all'etichetta, accanto ad artisti celebri come TAEYANG, JEON SOMI, LØREN, Zion.T e Park Bo-Gum, esemplifica il suo notevole talento e potenziale. Inoltre, l'EP viene pubblicato con Interscope Records, rinomata per aver sostenuto alcuni dei nomi più iconici dell'hip-hop, tra cui 2Pac, Dr. Dre, Eminem, 50 Cent e Kendrick Lamar.

[2U] rappresenta l'attesissimo ritorno di Bryan, dopo la sua straordinaria partecipazione all'EP 2023 di TAEYANG, "Down to Earth". La memorabile strofa di Bryan come ospite nel brano "Nightfall", accompagnata da un coinvolgente video di esibizione dal vivo, ha lasciato un segno indelebile, aprendo la strada ai suoi sforzi da solista. Prima dell'uscita dell'EP, Bryan ha stuzzicato i fan con il video di pre-release di "Restart It", creando ulteriore attesa per il suo coinvolgente universo musicale.

Ma Bryan non è nuovo ai riflettori della musica. Si è fatto conoscere per la prima volta come membro di spicco del collettivo hip-hop coreano The Cohort. Con il loro accattivante slogan, "Underwater Squad", The Cohort ha avuto un impatto clamoroso sulla scena musicale internazionale, conquistando i fan di tutti i ceti sociali. Dominando l'era dei blog, il loro marchio distintivo di rap ha raccolto il sostegno di pubblicazioni stimate come VICE, Complex, The Fader e Hypebeast. Il contagioso remix di "No Flex Zone" di The Cohort è diventato virale su YouTube, catapultandoli su nuove vette. Questo slancio è culminato in una serie di uscite intitolate The Last Orcas, pubblicate dalla stimata etichetta 88rising. In particolare, la collaborazione di Bryan con Keith Ape in "Let Us Prey" e singoli come "Walkin (Remix)" e "Underwater Bank" hanno raccolto complessivamente oltre 14 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Nato a Seoul e cresciuto tra il Texas e la Virginia, il profondo amore di Bryan Chase per l'hip-hop è sbocciato in tenera età, traendo ispirazione dalla vibrante scena rap del Sud. [2U] rappresenta il culmine del percorso personale e artistico di Bryan, mostrando la sua crescita, la sua versatilità e la sua incrollabile dedizione al mestiere.

Con THEBLACKLABEL e Interscope Records che sostengono la sua visione artistica, Bryan Chase ha consolidato la sua posizione di straordinario rapper coreano che sta facendo faville nel settore. Quando gli ascoltatori si addentreranno nel mondo coinvolgente del suo EP di debutto, [2U], assisteranno all'emergere di un artista davvero eccezionale il cui talento non conosce limiti.



Panorama ha parlato con lui.

Piacere di conoscerti, Bryan. Puoi presentarti ai nostri lettori?

Ehi, come va? Sono Bryan Chase e vi ringrazio per l'invito.

Cominciamo a parlare di musica.

Di recente hai pubblicato un nuovo video musicale per ReStart It. Che tipo di canzone è?

'Restart it' è una canzone che ho scritto quando volevo esprimere la mia ricreazione, una rinascita e un nuovo approccio alla mia arte e al viaggio in un nuovo capitolo.

L'MV inizia con la Bibbia Atti 17:31. Perché l'avete scelto?

In realtà non sono stato io a scegliere questo versetto della Bibbia, ma il regista del video "Hobin" ha pensato di inserirlo e sono stato molto contento di vederlo. Ho pensato che si adattasse bene alla storia. Mi piace molto questo versetto, lo sento molto vicino.

Anche l'MV è molto cinematografico. Puoi raccontarci il dietro le quinte delle riprese?

'Restart It' è stato il primo video che ho girato per questo progetto. L'abbiamo girato in un luogo desertico che era un vecchio lago che si era prosciugato. Abbiamo girato il video con pochissime pause, iniziando la mattina presto fino a sera, nell'arco di 2-3 giorni. Non sembra nel video, ma faceva molto freddo e l'ultimo giorno abbiamo dovuto fare delle pause perché ha iniziato a grandinare. Ci siamo divertiti molto a girarlo ed è stato un momento memorabile per tutti.

Infine, è uscito il tanto atteso EP 2U. Com'è stato il processo creativo?

È stata la migliore esperienza, non solo in senso positivo, ma anche perché è stata impegnativa. Venendo dall'underground e poi da THEBLACKLABEL, avevo molta pressione su di me per realizzare il mio lavoro migliore. Ho dedicato molto tempo alla riflessione interiore ed è stato sicuramente un processo di risveglio.

Takayuki Moriya ha creato l'MV, in cui compare imma, il primo umano virtuale dell'Asia. Come hai lavorato a questo concetto?

Sono cresciuto con l'animazione e quando si è presentata l'opportunità di AWW.TOKYO con Takauki Moriya e & YKBX, ero molto eccitato. Il video è venuto fuori in modo incredibile, al di là di ogni mia immaginazione e come un capolavoro. Sono molto grato e non vedo l'ora di lavorare di nuovo con loro in futuro.

Come e quando ha capito di voler diventare un musicista?

In realtà non sapevo di voler fare il musicista; credo che dentro di me abbia sempre amato la musica e che la musica sia stata la mia migliore amica giorno e notte durante la mia infanzia. Ma quando mi sono trasferita a Seoul e ho iniziato a pensare che forse avrei dovuto provare con la musica, per caso ho iniziato a incontrare persone in città che lavoravano nel settore. Ho incontrato un amico che mi ha mostrato il processo dietro le quinte e da quel momento le cose hanno preso piede molto rapidamente.

Hai collaborato con grandi nomi dell'industria musicale e, ultimo ma non meno importante... Taeyang. Com'è stato lavorare con lui?

Taeyang è un fuoriclasse. Quando mi sono trasferito in Corea, "Lies" dei BIGBANG è stata la prima canzone che ho sentito e di cui mi sono innamorato. Venendo dall'America, non conoscevo affatto la musica coreana, ma quella canzone mi ha colpito molto. Pensavo che il video fosse bello e, ripensandoci, mi sono tagliato i capelli corti come Taeyang. Riuscire a chiudere il cerchio e far parte della stessa etichetta e del suo primo progetto da solista è più che un onore per me. Ho imparato così tanto stando vicino a lui e, oltre a essere bravissimo in quello che fa, posso davvero dire che è una delle persone migliori che abbia mai incontrato in vita mia.

Nightfall presenta un'intensa strofa che mette in risalto la tua voce. Puoi condividere con noi alcune informazioni sulla sua creazione?

Quando ho ascoltato per la prima volta il demo di Nightfall, mi ha davvero colpito. Nella mia mente ho tradotto l'idea di una notte che si trasforma in giorno, di un'oscurità che si trasforma in luce, e in un momento di difficoltà, mantenendo la sensazione di giorni migliori davanti a sé, che il sole sorgerà sempre, nonostante tutto. È stato davvero commovente vedere come il verso sia stato accolto da altri e ne sono così grato.

Ci sono altri artisti con cui ti piacerebbe lavorare?



Il mio obiettivo come artista è sempre stato quello di collaborare con artisti di talento di tutto il mondo, innovare nuovi suoni e superare nuovi confini, e contribuire a influenzare la cultura nel miglior modo possibile.

Quali sono i tuoi prossimi passi?

Non vedo l'ora di fare altri spettacoli e di incontrare i fan.

Se dovessi descrivere te stesso e la tua musica con una parola ciascuno, quale sceglieresti e perché?

Sono molto "Be-WATER", come diceva Bruce Lee.