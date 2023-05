Bruce Springsteen a Ferrara: la scaletta dei concerti precedenti

È confermato il primo show del tour italiano di Bruce Springsteen a Ferrara nonostante l'emergenza maltempo che affligge da giorni l'Emilia Romagna. Oggi, dunque sono attesi al Parco Bassani cinquantamila fan provenienti da ogni parte d'Italia anche dall'estero. Intanto infuriano le polemiche dei fan sui social in merito all'opportunità di tenere il concerto nel mezzo della tragedia che ha investito la regione.

"Vista l'enorme complessità, il concerto non può prevedere rinvii o annullamenti dopo aver coinvolto migliaia di lavoratori, e che vede confluire in città migliaia di turisti provenienti da ogni parte del mondo, che hanno comprato un biglietto aereo, una stanza d'albergo per diversi giorni e si organizzano da tempo per raggiungerci". Lo scrive il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, su Facebook. "Mi dispiace se qualcuno può aver pensato che Ferrara sia rimasta insensibile alla tragedia in Romagna solo perché non ha annullato il concerto del Boss".

Springsteen, che ieri dal balcone dell'hotel di Bologna dove alloggia ha salutato i fan in strada, ha iniziato il tour europeo alla fine di aprile. Dopo Ferrara, il Boss si esibirà a Roma il 21 maggio.

Qui sotto, la scaletta dell'ultimo show andato in scena a Parigi a La Défense Arena il 15 maggio. Prima del concerto nella capitale francese il rocker si era esibito in Europa a Dublino e a Barcellona. A Dublino, in scaletta anche Thunder Road e Trapped di Jimmy Cliff. A Barcellona aveva trovato posto nella setlist, per la prima volta da molto tempo, Human touch.

My love will not let you down

Death to my hometown

No surrender

Ghosts

Prove it all night

Darkness on the edge of town

Letter to you

The promised land

Out in the street

Kitty's back

Nightshift

Mary's place

Pay me my money down

The E Street Shuffle

Last man standing

Backstreet

Because the night

She's the one

Wrecking ball

The Rising

Badlands

BIS

Born in U.S.A.

Born to run

Bobby Jean

Glory Days

Dancing in the dark

Tenth Avenue freeze out

I'll see you in my dreams