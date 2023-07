Quali brani suonerà Bruce a Monza?La scaletta dei tre ultimi concerti

In attesa dello show per settantamila fan al parco di Monza, abbiamo guardato le scalette degli ultimi concerti del tour del Boss. Ad Amburgo, Vienna ed Hockhenheim la setlist ha seguito questo ordine:

No surrender

Ghosts

Prove it all night

Letter to you

Promised Land

Out in the street

Darlington County

Working on the highway

Kitty's back

Nightshift (cover dei Commodores)

Mary's place

The River

Last man standing

Backstreets

Because the night

She's the one

Wrecking Ball

The Rising

Badlands

Thunder Road

Questi i bis: Born to Run, Bobby Jean, Glory Days, Dancing in the dark, Tenth avenue freeze-out, I'll see you in your dreams

Il 13 luglio a Copenhagen lo spettacolo è iniziato con My love will not let you down seguita da Death to my hometown. Incluse nella setlist anche Darkness on the edge of town e Johnny 99.

Sul sito della Barley Arts, che organizza l'evento, sono riportate alcune informazioni utili che condividiamo per facilitare il vostro ingresso al concerto (Springsteen salirà sul palco alle 19,30).

INGRESSO CONSIGLIATO PER PIT A E B1:



– Biassono Costa Bassa – È consigliato il Parcheggio Verde.

– Biassono Santa Maria delle Selve – È consigliato il Parcheggio Marrone.

INGRESSO CONSIGLIATO PER TUTTI I PIT (INCLUSI SETTORI PIT A E B1):

– Porta Vedano – Sono consigliati i Parcheggi Platino, Arancione e Viola. (N.B.: entrambe le Porte: Vedano Montagnetta e Vedano Archi)

– Porta Monza – Sono consigliati i Parcheggi Gold, Arancione e Viola.

AREE COMFORT

All’interno del Parco di Monza sono allestite due differenti Aree Comfort: il Comfort Village situato nei pressi dei paddock (da cui si accede tramite le entrate di Biassono Costa Bassa e Santa Maria delle Selve) e la Comfort Area Mirabello in zona Mirabello. Entrambi i Comfort Village costituiscono aree di attesa del pubblico prima del controllo accessi e dei controlli di sicurezza. Tali aree apriranno alle 8 di martedì 25 luglio e chiuderanno circa due ore dopo il termine del concerto, rimanendo accessibili al pubblico in uscita. In tali aree sono presenti food truck, bar, servizi igienici, casse token, nebulizzatori d’acqua e aree dedicate alle famiglie.

TOKEN

Per acquistare cibo e bevande sarà necessario cambiare il denaro in token in apposite casse situate nelle Aree Comfort e nei punti bar all’interno dell’Area Concerto. Ogni token ha un valore di 2 euro e non c’è minimo di acquisto. Sarà possibile utilizzare i token nelle Aree Comfort anche durante la fase di deflusso, fino a due ore dopo il termine del concerto.