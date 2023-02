Ecco BIGONE

Quando si pensa a BIGONE, il primo pensiero va alla sua musica: ogni canzone composta da questo cantautore è unica nel suo genere ed è fatta di puro amore. L'amore e il talento sono due dei protagonisti del percorso musicale di BIGONE. Membro della crew di danza hip-hop MBA ed ex membro del boy group 24K con il nome d'arte Daeil, BIGONE è oggi un musicista molto conosciuto nell'industria dell'hip-hop Sudcoreana. Il suo ultimo album in studio si chiama bigoneisthename e vede la partecipazione di artisti come JAY B dei GOT7, Mirani e JAEHA.



Panorama ha fatto una chiacchierata esclusiva con lui.





Piacere di conoscerti e grazie per essere qui con Panorama. Può presentarsi al pubblico italiano?

Ciao! Sono BIGONE!

Il tuo nome è Kim Daeli; come mai hai scelto di chiamarti BIGONE?

Il mio nome coreano è 'BIG' e 'ONE' nei caratteri tradizionali Hanja, quindi il mio nome è BIGONE.

Non sei quello che possiamo definire "il classico idol coreano". Non sei sicuramente un cantante K-pop, né K-R&B o Hip Hop. La tua musica mescola molte sfumature diverse. Come ti definiresti come artista?



Non vorrei racchiudermi in una sola categoria, ma credo potrei dire di essere un musicista pop-punk!

Il tuo ultimo album si chiama BIGONEISTHENAME. Dieci tracce, dieci gemme. Con alcuni featuring di alto livello. Qual è stato il processo di creazione?

Mi sono divertito molto a lavorare a questo album. Dopo una serie di esperimenti, sono riuscito a trovare il mio suono e a trasformare queste canzoni in un album. È stato un onore poter lavorare con gli artisti straordinari che hanno partecipato al mio album e sono molto felice che anche i miei ascoltatori la pensino così.

Perché hai scelto di aprire l'album con una canzone intitolata Happy Birthday?



Ho deciso di scegliere "Happy Birthday" come prima canzone del mio album perché il testo di questa canzone ci augura di tornare e rinascere quando eravamo più felici. Questo album incarna i momenti più felici e più cari della mia vita.

Mi incuriosisce anche Password 486. C'è un significato particolare nel numero?



'486' è il numero di tratti di ogni lettera di 'Ti amo' in coreano. 486 è il numero che i coreani di un tempo inviavano ai loro cari con il cercapersone.

Hai lavorato con molti artisti. Possiamo citarne qualcuno? Ad esempio... Mirani: com'è stato lavorare con lei?

Mirani è una mia vecchia amica! Avevo bisogno di un'artista femminile stellare e lei mi ha regalato la strofa migliore per la canzone "Still the Same".

Poi c'è JAY B: con lui la collaborazione è di lunga data. Siete entrambi molto poliedrici, com'è il processo di creazione di una canzone insieme?

JAY B è anche un mio vecchio amico. Ci siamo conosciuti ballando quando eravamo giovani e abbiamo sempre parlato di lavorare a una canzone insieme. Sono stato così felice di realizzare questa idea con la canzone "Windy Day".

Se potessi scegliere un'altra collaborazione, una di quelle da sogno. Con chi ti piacerebbe lavorare?



Mi piacerebbe collaborare e lavorare con altri artisti pop-punk!

Quando hai iniziato a fare musica, chi o cosa ti ha influenzato di più? E hai ancora dei modelli di riferimento nel settore?

Sono cresciuto ascoltando ed essendo influenzato da Yu Jae-ha, Seotaiji e G-Dragon. Attualmente non ho modelli di riferimento!

Se potessi inviare per sempre un solo messaggio ai tuoi ascoltatori attraverso la tua musica, quale sarebbe?

L'AMORE È COME IL PUNK, NON È MORTO

E che cosa dobbiamo aspettarci adesso da te?

Tornerò con altre canzoni piene di gioia. Nel frattempo godetevi il mio primo album in studio, "BIGONEISTHENAME"!



Chi è BIGONE adesso?

BIGONEISTHENAME