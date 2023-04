Alla scoperta di Austin Brown e della sua musica

Sono molti gli aggettivi che possiamo usare per descrivere Austin Brown. È un talento naturale, un genio della musica e un artista brillante quanto modesto. Modesto, sì, perché nonostante il suo cognome sia Brown, Austin proviene da quella che è considerata la famiglia reale della musica: la famiglia Jackson.

Sua madre, Rebbie, è la sorella maggiore del Re del Pop, Michael Jackson.

Appartenendo a una stirpe musicale conosciuta in tutto il mondo, Austin è stato costantemente esposto alle sonorità pop che hanno reso la sua famiglia famosa in tutto il mondo. Nonostante non abbia mai nascosto la sua eredità, Austin è rimasto lontano dai riflettori durante la sua infanzia. Sì, ha suonato gli strumenti durante alcuni showcase di Rebbie negli Stati Uniti nel 1998, ma a parte questo, non ha fatto molte apparizioni in videoclip o spettacoli come hanno fatto invece molti dei suoi cugini. Austin ha lavorato in silenzio sulle sue capacità musicali e ha sorpreso tutti quando ha annunciato che sarebbe entrato nel "business di famiglia" nel 2004.

Panorama.it ha parlato in esclusiva con lui.



Grazie mille per essere qui, Austin. Sono molto curiosa. Quindi iniziamo. Vorrei davvero sapere di più su chi sei. Come ti descriveresti?

Oh, come mi descriverei? Mi descrivo come un'amante della musica, sai? Una persona appassionata di creatività e che ama raccontare storie. Sì, mi piace raccontare storie. Mi piace raccontare storie sul mio viaggio e sulla mia vita fino ad ora, e mi piace tradurle in musica. E mi piace farlo in un modo, dal punto di vista sonoro, che permetta a chi lo ascolta di ballare e sentirsi bene, di portare energia... di sollevarsi.

Dobbiamo affrontare "l'elefante nella stanza". Provieni da una famiglia molto, molto famosa. Come ti ha plasmato?

Sai, ti forma in un modo in cui sai da dove vieni grazie alla tua passione e a ciò che fai. Ho sentito molte cose diverse nel corso della mia vita: molte cose sulla musica, molti musicisti e suoni. Per questo motivo, per me, l'integrità è quella di voler creare qualcosa di grande per la mia generazione e di continuare l'eredità. È fantastico.

Tuttavia, nonostante quello che ha fatto tuo zio, tu lavori su un genere molto diverso. Come è stato distaccarsi completamente da quello che è il buiness di famiglia?

Alcune persone pensavano che dovessi seguire il suo percorso perché, sai, provenivo dalla stessa famiglia. Beh, credo che questo sminuisca il tutto quando lo si esprime a parole. Mi distacco dall'eredità di mio zio come persona e artista perché faccio musica e ci sono tante altre influenze che mi ispirano a creare.

Come lavori alla tua musica? Dove trovi l'ispirazione?

Ho capito che c'è molto di più là fuori. Le emozioni che provo sono quelle che metto nella mia musica e le traduco fino a farle uscire. Sono cresciuto in California, tra skater e ragazzi che ascoltavano rock. In realtà sono cresciuto ascoltando rock, funk e reggae. Mio padre è giamaicano. Quindi ci sono state tante cose che ho ascoltato durante la mia crescita e che mi hanno permesso di mettere insieme questo suono. Non è stato solo uno sforzo concertato per essere diverso.

Tuttavia, qualcuno potrebbe comunque vederti solo come "uno della famiglia Jackson"...

Certo, e anche questo fa parte del mio sound. È il mio background e ciò che mi ha ispirato a diventare quello che sono ora. E mi va bene così.

Parlando della tua musica: sei un cantante, ma anche un produttore. Qual è la differenza tra essere una cantante e un produttore?

Oh. Sai, credo che vadano di pari passo, ma quando sei un cantante, ti occupi di cose come il modo in cui canti, il tono e le emozioni. Come produttore, invece, posso creare il colore e l'immagine che voglio dipingere per te. E sai, preferisco fare una canzone con una chitarra o un pianoforte. La canzone c'è, ma poi posso scegliere come vestirla: Ho la possibilità di scegliere se renderla bluesy, se renderla reggae; la produzione mi permette di vederci chiaro, e quando lavoro con altre persone posso immergermi nel loro mondo.

Parliamo di BLVK CVSTLE. Perché questo nome?

BLVK CVSTLE significa forza e unità, fratelli che si uniscono. È qualcosa che è radicato in noi e si basa sul nostro sound, su tutte le nostre diverse espressioni di vita. Siamo solo un gruppo di persone che si riuniscono e suonano. Abbiamo tutti esperienze di vita che hanno un punto fermo. Ecco cos'è il Black Castle: rappresenta un'unità e una comunità di persone che sono radicate e che portano un grande suono.

Tornando alla tua musica, cosa ci aspetta quest'anno? So che state per uscire con un singolo e un album. Puoi darci qualche anticipazione?

Sì... Allora... la prossima canzone che uscirà è un disco intitolato California, che parla dell'essere californiani. Parla dell'energia di ciò che ha significato crescere qui con le influenze musicali e con questo tipo di persone. E subito dopo ci sarà l'uscita dell'album.

L'uscita è prevista per l'estate. Che tipo di vibrazioni troveremo rappresentate nell'album?

Sono sempre molto radicato nel ritmo, nell'R&B, ma ci saranno anche influenze rock, reggae e soul. Alla fine, è solo musica. È solo roba che ti fa sentire bene e tutto è collegato attraverso i suoni. Sai, ci sono certi suoni che ti emozionano in un certo modo. Io ho certi suoni che mi emozionano in un certo modo, quindi voglio solo assicurarmi che la sensazione che sto traducendo sia quella che voglio che voi sperimentiate con me. E quindi le canzoni toccano proprio questo aspetto. Credo che tutti noi abbiamo bisogno di qualcosa che ci porti a un aspetto positivo. Nel mondo stanno succedendo molte cose che cercano di allontanarci l'uno dall'altro, e credo che la musica sia una delle cose che ci aiutano a rimanere uniti.

C'è una canzone, Fire; che tipo di canzone è?

Fire è sicuramente un disco d'ispirazione rock reggae con molte influenze R&B. A mio parere, ha tracce dei Police e molto è stato ispirato anche da Bob Marley, e la canzone parla dell'avvicinarsi troppo a una fiamma che sai essere dannosa per te, ma non puoi farne a meno. È come giocare con il fuoco, sai, a volte l'amore, per quanto possa essere rinvigorente, può anche essere tossico, ma continuiamo a tornare indietro e a tirarci dentro perché, per qualche motivo, questa persona ci attira. Quindi è come il fuoco. È come gettare il proprio cuore là fuori, sapendo cosa succederà, ma lo si fa lo stesso; vale la pena di rischiare l'amore.

Stai anche filmando qualcosa, gli episodi di Frequency. Vorrei saperne di più su questa esperienza, che è completamente diversa dal fare musica.

Frequency è stato fantastico. Ho molti amici nel mondo della musica. Lo faccio da molto tempo e ognuno ha il suo percorso specifico. Ognuno ha il suo percorso che lo ha portato a essere dove è ora. Frequency mi permette di essere in grado di fare il geek con i miei amici e di parlare di quello che hanno passato e di parlare della loro vita e di quello che stanno cercando di fare, di crescere e di fare. Ho avuto modo di parlare con persone che vanno da leggende come Philip Bailey degli Earth Wind & Fire al mio amico DSharp, un violinista della Carolina del Sud che è assolutamente folle nel fare cose che non avete mai sentito prima. È una piccola storia che racconta il viaggio di ognuno di noi. È un bel viaggio.

Venire dalla famiglia reale del pop è una responsabilità per te?

No.

È un privilegio?

Direi di sì, perché sono grato di essere stata testimone di una grande maestria. Sono così grato di aver potuto vedere i grandi lavoratori raggiungere i loro obiettivi essendo bravi in quello che fanno e unendo le persone. Ho potuto vivere guardando i membri della mia famiglia. È una cosa speciale. È davvero una cosa bellissima. Il luogo da cui provengo, con umiltà, è lo stesso luogo in cui voglio elevare e dare alle persone qualcosa di grande. Non è mia responsabilità prendere i risultati di qualcun altro; quelli non sono miei. Non li ho fatti io. Ma posso aggiungere il mio contributo e cercare di elevare la gente nel modo migliore.

Se potessi definirti con una sola parola, quale sarebbe?

Determinato.