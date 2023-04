Leggende del K-pop: ecco le Apink

Se dovessimo nominare dei gruppi K-pop leggendari, non potremmo tralasciare le Apink. Nate nel 2011 come gruppo di sette membri sotto la Plan A Entertainment, il gruppo è ora composto da cinque membri: Chorong, Bomi, Eunji, Namjoo e Hayoung.

Le ragazze, fin dal loro debutto, hanno mostrato il loro lato versatile come artiste, spaziando nella loro discografia da sonorità pop brillanti a sonorità audaci e persino sperimentali.

Il loro ultimo lavoro, SELF, segna il decimo mini-album pubblicato, il primo come quintetto, e il loro ritorno alle vibrazioni luminose e piacevoli. SELF ha anche stabilito un nuovo record personale per le ragazze con 56.116 vendite dell'album nella prima settimana.

La canzone, che ha come titolo D N D, abbreviazione di "Do Not Disturb", contiene un messaggio di guarigione e di sostegno per immaginare il proprio mondo senza l'interferenza di nessuno. SELF contiene cinque canzoni in totale, tra cui "Withcha", "Me, Myself & I", "Candy" e "I want you to be happy".



Panorama.it ha parlato con le ragazze in un'intervista esclusiva per i Pink Panda italiani.





Piacere di conoscervi, ragazze. Potete presentarvi ai nostri lettori?

Ciao lettori di Panorama, noi siamo le Apink! Siamo felicissime di salutarvi con il nostro decimo mini-album [SELF] e vi ringraziamo per averci sempre sostenuto!

Il vostro decimo mini-album... Congratulazioni! Come ci si sente a raggiungere questo traguardo insieme?

Cho Rong: Mi sento così grata. Se mi guardo indietro, è stata una strada davvero difficile che abbiamo superato insieme. È stato ancora più difficile affrontarla in un'età così giovane. Ma sono così grata dei sacrifici e dei compromessi a cui siamo scese per arrivare qui oggi e dobbiamo ringraziare i nostri fan, che amano la nostra squadra e ci hanno portato qui.

HaYoung: Il tempo è passato così velocemente che quando ci vediamo sembra che ci siamo appena conosciute. È difficile rendersi conto che questo sia il nostro decimo album.

SELF, è il nome dell'album. Potere raccontatci qualcosa di più sul significato che c'è dietro questo nome e come è nato?

Bo Mi: Poiché [SELF] significa il vero sé, volevamo mostrare il più possibile i veri colori delle Apink.

Nam Joo: Abbiamo cercato di includere l'immagine unica, luminosa e allegra delle Apink e ogni membro ha cercato di mostrare la propria individualità.

Potete dirci qualcosa di più sulla vostra title track?

Eun Ji: La title track "D N D", che incarna il significato di "Do Not Disturb", è un brano pop dance di grande impatto che si adatta allo stato d'animo brillante delle Apink e mostra la loro abilità vocale. Contiene un messaggio che spinge le persone che hanno perso la speranza perché si sentono di non aver trovato il proprio colore a immaginare un proprio mondo dove nessuno può disturbarle e dà loro coraggio.

Se doveste scegliere una canzone da questo album, quale sarebbe e perché?

Eun Ji: "Candy"! La coreografia e il testo sono divertenti; inoltre, è stato molto divertente eseguirla sul palco durante il Fan Concert di 'Pink drive'.

Ha Young: La mia preferita è la seconda traccia, "Withcha"! Ascoltarla mi fa sentire in vacanza e mette in risalto il sentimento e l'abilità canore delle Apink.



Avete debuttato nel 2011; siete un gruppo di veterane. Come è cambiato il K-pop in questi anni dal vostro punto di vista?

Bo Mi: Oggigiorno c'è una musica più varia e l'ascolto della musica è diventato più piacevole. Siamo grate per l'opportunità di promuovere la Corea a livello globale, dato che riceviamo sempre più amore dall'estero. Vogliamo lavorare di più!

Nam Joo: Possiamo sicuramente percepire che il mondo sta diventando più interconnesso, il che porta a un aumento delle aspettative nei confronti della musica K-pop e a un accesso più facile alla scoperta di nuove ed entusiasmanti canzoni. A prescindere dagli anni di esperienza accumulati, vogliamo continuare a presentare buona musica al pubblico. Credo che sia gli artisti che il pubblico svilupperanno una comprensione più profonda l'uno dell'altro, permettendoci di assaporare e godere appieno di ogni momento insieme.

L'intesa tra voi ragazze è fantastica. Qual è il vostro segreto?

Eun Ji: Credo che sia tutta una questione di tempo. Ultimamente ho pensato a come continuare a stare insieme in questo modo. Sembra che con il passare del tempo e con l'accumularsi delle esperienze insieme, la nostra comprensione reciproca si approfondisca. Certo, non è sempre facile continuare a divertirsi insieme, ma credo che in quei momenti siamo riusciti a trovare dei momenti di compromesso e di comprensione.

Nam Joo: Sembra che ci capiamo bene. È difficile che tutto si incastri alla perfezione perché abbiamo vissuto tutti vite diverse. Tuttavia, tutti i nostri membri hanno un'ampia comprensione, un cuore gentile e puro, quindi anche se proviamo emozioni tristi, le risolviamo con una conversazione o scherzando e andiamo avanti. Con il passare degli anni, queste cose si accumulano e il nostro rapporto diventa ancora più stretto.

Siete parte della storia del K-pop. Qual è l'eredità che volete costruire per i vostri fan?

Cho Rong: Voglio essere sul palco per molto tempo e comunicare con i fan. Non voglio scomparire solo perché sono nel settore da molto tempo. Voglio lavorare di più per incontrare costantemente i fan sul palco e continuare a lavorare indipendentemente dalla mia anzianità.

Ha Young: Invece di mostrare costantemente aspetti diversi di noi stessi, preferisco trasmettere l'idea che saremo sempre l'uno al fianco dell'altro. Voglio assicurarmi che non provino emozioni ansiose o imprevedibili.

Ho un'ultima domanda per voi: se poteste descrivere in una sola parola chi erano le Apink al loro debutto e chi sono le Apink adesso, quale scegliereste?

Cho Rong: Diamante grezzo - diamante.

Bo Mi: Rosa pastello - Rosa caldo!

Eun Ji: Al nostro debutto si trattava di adozione, mentre ora si tratta di fiducia.

Nam Joo: Durante il nostro debutto, eravamo come un bocciolo di fiore, ma ora siamo come un fiore sbocciato.

Ha Young: Durante il nostro debutto, le Apink erano come un dongchimi acerbo (동치미, kimchi di ravanello acquoso), ma ora siamo come un kimchi aspro che è maturato e matura. Inizialmente eravamo rinfrescanti e chiari come il brodo, ma ora portiamo una profondità di sapore e miglioriamo qualsiasi piatto di cui facciamo parte!