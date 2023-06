ANSIAH: il nuovo artista che sta facendo “impazzire” i giovani. Ecco cosa c’è da sapere su di lui

Controcorrente. Misterioso, ma anche molto moderno. Il cantante Ansiah arriva nella playlist di Radio Zeta (punto di riferimento dei ragazzi) e non solo. Di lui si sa molto poco ed è questa la grande novità: sembra che molti locali abbiamo già richiesto al suo managment la disponibilità per Ansiah. C’è davvero tanta curiosità perché ANSIAH con "Niente di Buono" (Gotham Dischi under exclusive license to Artist First) “NIENTE DI BUONO”, entra ufficialmente nella programmazione delle radio. “Cercare disperatamente qualcosa senza trovarlo mai, essere sempre esclusi dalla società, un senso costante di non appartenenza”, parola di ANSIAH.

Un sound morbido, ma elettronico, un passo in più nella linea che Ansiah sta tracciando da mesi con i suoi lavori.Il singolo pone molte domande esistenziali, la più importante forse è proprio: restare fuori dalle porte del paradiso, è per certo una nota di demerito? Forse no, come ci spiega il testo e il ritornello incentrato proprio su questo”.Una nuova consapevolezza, che mira a indebolire le convinzioni più profonde di un ragazzo che si affaccia allla società odierna.