I 15 migliori album rap del 2023 (finora...)

Il 2023 è un anno importantissimo per il rap perché ricorrono i 50 anni da quell'11 agosto 1973, considerata la data di nascita ufficiale del rap. Quella sera nel South Bronx, una delle zone più povere e degradate di New York, si tenne un party leggendario, in cui il 18enne Clive Campbell, meglio conosciuto come Dj Kool Herc, fece qualcosa di rivoluzionario: con un mixer, due giradischi e un doppio amplificatore, mixò due dischi identici isolando delle parti di basso e di batteria (i cosiddetti breaks che, qualche anno dopo, ispireranno un celebre brano di Kurtis Blow) alternati in loop, mentre Herc parlava a tempo al microfono, incitando i presenti a divertirsi e a ballare. Nasceva così, quasi inconsapevolmente, il rap, che oggi è di gran lunga la musica più ascoltata al mondo, soprattutto sulle piattaforme streaming.

Tornando ai giorni nostri, da un decennio è in atto una diaspora della trap rispetto al rap, ma, negli ultimi due anni, a sorpresa le ritmiche "boom bap" e le sonorità old school con uso abbondante di jazz e di soul, a volte suonate da veri musicisti, stanno lentamente soppiantando le lugubre e monotone barre dei giovani trapper che, in alcuni casi (pensiamo a Lil Yachty, che ha pubblicato un album straordinario come Let's start here, tra soul e psichedelia), si stanno già riposizionando sul mercato. In attesa di alcune delle uscite più attese dell'anno (tra cui due pesi massimi come Travis Scott e ASAP Rocky), abbiamo scelto i 15 album più belli tra quelli usciti nel 2023, con il riuscito incontro tra il conscious rap di Black Thought dei The Roots e la fusion della band El Michael Affair, il jazz-rap di Oddisee, Reuben Vincent e Boldy James, le eccellenti colonne sonore di Creed III e Spider-Man. Across The Spider-Verse (curate rispettivamente dal collettivo Dreamville e da Metro Boomin, in concerto il 25 giugno al festival La Prima Estate in Versilia), le conferme di Talib Kweli, Logic e Macklemore, la freschezza di Jack Harrow e dell'inedito duo Kaytraminé, i nuovi progetti degli esperti producer The Alchemist e Madlib (presente con ben due album nella nostra classifica). Buon ascolto!



1) Black Thought & El Michel Affair- Glorious game

2) Lil Yachty - Let's start here

3)Talib Kweli & Madlib - Liberation 2

4) Kaytraminé (Kaytranada e Ainé) - Kaytraminé

5) Creed 3 OST - Dreamville

6) Oddisee - To what end

7) Logic - College Park

8) Spider-Man. Across The Spider-Verse OST - Metro Boomin

9) Jack Harlow - Jackman

10) Macklemore - Ben

11) The Alchemist & Domo Genesis - No idols

12) Madlib, Meyehm Lauren & Dj Muggs - Champagne for breakfast

13) Reuben Vincent - Love is war

14) Danny Brown - Scaring the hoes

15) Boldy James - Indiana Jones