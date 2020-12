Il regalo di Natale perfetto per le donne della vostra vita

Ognuno di noi ha una donna importante nella sua vita. E trovare il regalo giusto per farle battere il cuore può sembrare impossibile. L'e-commerce onbuy.com ha cercato di trovare la risposta studiando ben 2.538 coppie. A ciascuno dei partecipanti sono stati inviati 15 tipi di regali da dare ai loro partner ed è stato chiesto di utilizzare un dispositivo per monitorare la frequenza cardiaca. Partendo da un valore media iniziale (83 Bpm) sono state registrate le variazioni dopo aver spacchettato, cioè scoperto il dono ricevuto.

Al primo posto, tra i regali che fanno più battere il cuore delle donne ci sono i gioielli con un aumento della frequenza cardiaca del 65%. Seguono oggetti tecnologici (63%), profumi (54%) e borse (52%). Libri e articoli per la cura personale si classificano al quinto e al sesto posto con il 49% e il 45%. La classifica si chiude con sex toys (43%), abbigliamento (36%), piante (31%), oggetti per la casa (25%), scarpe (19%), alcolici (11%). Fanalino di coda per cibo e dolci, con un aumento del battito "solo" del 4%.

Il vero segreto per fare colpo sulle donne della vostra vita è solo uno: conoscerle a fondo. Ecco la nostra lista di idee per un Natale davvero indimenticabile.