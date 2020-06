Dopo il lungo stop imposto dal lockdown, il primo set delle fiction Rai a riaprire è stato quello de L'Allieva 3, la serie campione d'ascolti tratta dai libri di Alessia Gazzola. Ciak, azione!, e c'è subito una clamorosa novità: Alessandra Mastronardi, la protagonista della fiction di Rai 1, ha infatti annunciato in un'intervista che questa sarà per lei e per Lino Guanciale l'ultima stagione. Ecco perché e chi saranno le new entry nella storia.

L'allieva 3, Alessandra Mastronardi dice addio alla serie

Erano cominciate lo scorso novembre ma sono poi state interrotte a causa dell'emergenza sanitaria le riprese della terza stagione de L'allieva. La troupe è tornata sul set pochi giorni fa e Alessandra Mastronardi ha subito sganciato la bomba: «Io e Lino Guanciale, abbiamo deciso di mettere un punto. A un certo momento bisogna averne il coraggio, e lo dico pure da spettatore: ero una fan sfegatata di Grey's Anatomy, dopo quindici anni…Basta!», ha annunciato a Io donna. Una rivelazione che ha fatto subito clamore tra i fan della fiction, una delle più viste delle ultime stagioni televisive, complice anche il successo dei libri di Alessia Gazzola.









Liskova e Assisi le new entry

Intanto però la terza e ultima serie de L'allieva si annuncia ricca di colpi di scena, grazie anche all'ingresso di nuovi personaggi e all'addio di altri protagonisti. Tra le new entry ci sarà Sergio Assisi, nei panni di Giacomo, il fratello di Guanciale, mentre Antonia Liskova sarà la nuova direttrice dell'Istituto di Medicina legale, al posto di Tullio Solenghi, che esce di scena così come Giorgio Marchesi, l'affascinante Pm al centro di una complicata storia d'amore con Alice. «Il personaggio della Liskova non innescherà un banale triangolo amoroso, ma sarà una figura ispirazionale e mi lancerà una sfida lavorativa», anticipa la Mastronardi.