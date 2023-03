La rete mobile Vodafone è la migliore d’Italia (per il quinto anno consecutivo)

Il Barometro delle connessioni mobili internet in Italia elaborato da nPerf ha premiato la rete mobile Vodafone come la migliore d’Italia. L’operatore si conferma al vertice nazionale per il quinto anno consecutivo, facendo registrare le prestazioni migliori in cinque dei sei parametri che nPerf prende in considerazione per fare le sue rilevazioni.

Come ogni anno, nPerf, società indipendente che permette di misurare la qualità della propria linea internet, ha diffuso i risultati del suo Barometro delle connessioni mobili internet in Italia. La rilevazione si basa sui risultati registrati in circa 589.000 test (filtrati a partire dagli iniziali 727.000 circa) condotti dagli utenti nPerf tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022.

Per il quinto anno consecutivo la rete mobile Vodafone si è confermata la migliore in Italia considerando tutte le tecnologie di navigazione. Vodafone ha fatto registrare le migliori performance in quasi tutti gli indicatori presi in considerazione da nPerf, staccando il secondo operatore di oltre 11.000 punti. Nell’elaborare il proprio punteggio nPerf tiene conto, in particolare, delle velocità di upload e di download e della latenza. La velocità di download è uno dei parametri nei quali la rete mobile Vodafone è cresciuta di più rispetto al 2021, con un incremento di circa 29 Mbps.

Sulla base dei test condotti dagli utenti nPerf è emerso che la velocità media di download della rete Vodafone è di 91,78 Mbps mentre quella di upload è di 17,27 Mbps. La latenza è invece l’unico parametro per il quale Vodafone non conquista il primato, facendo registrare comunque un buon risultato, pari a 39,82 ms, con distacco di soli 0,02 ms rispetto al miglior operatore d’Italia. Oltre che nei test di velocità, la rete Vodafone ha avuto ottime prestazioni anche nei parametri legati alla navigazione e allo streaming video. Oltre il 92% dei test avviati dagli utenti nPerf si sono conclusi con successo e i test di navigazione sui cinque siti più trafficati si sono conclusi positivamente in oltre il 73% dei casi. Nel caso dello streaming YouTube, più dell’86% dei test si è concluso positivamente. nPerf ha elaborato anche un approfondimento dedicato esclusivamente alla rete 5G. In questa rilevazione la rete 5g Vodafone si è posizionata al secondo posto in Italia, facendo registrare i migliori risultati nelle categorie “tasso di successo” e “navigazione web”.

